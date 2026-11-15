Insider-Trades: Directors' Dealings – Die wichtigsten Transaktionen - KW 46/26
In diesem Format beleuchtet wallstreetONLINE die Directors' Dealings von deutschen börsengelisteten Unternehmen. Wir schauen uns einmal wöchentlich die Transaktionen von Vorstands- und Aufsichtsratsmitgliedern sowie leitenden Angestellten an. Dabei listen wir die bedeutendsten Käufe und Verkäufe auf und ranken sie, um Ihnen einen Einblick in die Strategien und Erwartungen der Unternehmensinsider zu geben.
Foto: AUMOVIO SE
Insiderkäufe vom 09.11.26 bis 15.11.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|3
|373,91 Tsd.€
|11,71 Tsd. Stk.
|3
|75,89 Tsd.€
|11,00 Tsd. Stk.
|3
|75,09 Tsd.€
|2,23 Tsd. Stk.
|1
|62,10 Tsd.€
|600 Stk.
|2
|44,17 Tsd.€
|700 Stk.
|1
|20,95 Tsd.€
|5,90 Tsd. Stk.
|1
|20,28 Tsd.€
|1.000 Stk.
|5
|17,63 Tsd.€
|1,96 Tsd. Stk.
|1
|16,40 Tsd.€
|854 Stk.
Insiderverkäufe vom 09.11.26 bis 15.11.26
|Unternehmen
|Anzahl
|Volumen
|Stücke
|1
|428,80 Tsd.
|20,00 Tsd. Stk.
|4
|84,40 Tsd.€
|4,40 Tsd. Stk.
Haier Smart Home Ltd. Registered (H)
Wochenperformance: -2,22 %
Wochenperformance: -2,22 %
Platz 1
AUMOVIO
Wochenperformance: -3,09 %
Wochenperformance: -3,09 %
Platz 2
SCI
Wochenperformance: -2,56 %
Wochenperformance: -2,56 %
Platz 3
Baader Bank
Wochenperformance: +1,19 %
Wochenperformance: +1,19 %
Platz 4
RENK Group
Wochenperformance: -5,31 %
Wochenperformance: -5,31 %
Platz 5
FRoSTA
Wochenperformance: -0,94 %
Wochenperformance: -0,94 %
Platz 6
Uzin Utz
Wochenperformance: +5,66 %
Wochenperformance: +5,66 %
Platz 7
UmweltBank
Wochenperformance: +1,40 %
Wochenperformance: +1,40 %
Platz 8
Dt. Beteiligungs AG
Wochenperformance: +4,68 %
Wochenperformance: +4,68 %
Platz 9
ProCredit Holding & Co.KGaA
Wochenperformance: +15,07 %
Wochenperformance: +15,07 %
Platz 10
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