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    Überschaubare Teilnehmerzahlen bei erneuten Gen-Z-Protesten

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    Für Sie zusammengefasst
    • Erneut protestierten weniger junge Menschen
    • In den Städten verliefen die Proteste meist friedlich
    • Gen Z fordert mehr Geld für Bildung und Klimaschutz
    Überschaubare Teilnehmerzahlen bei erneuten Gen-Z-Protesten
    Foto: Siarhei - 356130783

    BERLIN (dpa-AFX) - Nach den großen Gen-Z-Protesten vor zwei Wochen sind bei erneuten Demonstrationen diesmal deutlich weniger junge Menschen auf die Straße gegangen. Bis in die Abendstunden blieb es dabei größtenteils friedlich.

    In Berlin kamen nach Angaben der Polizei am Abend rund 700 Teilnehmer zusammen - angemeldet waren lediglich 100 Teilnehmer gewesen. Zwei Menschen seien festgenommen worden, nachdem sie mit Pyrotechnik geworfen hätten, sagte eine Polizeisprecherin. Die Polizei war mit 700 Einsatzkräften vor Ort.

    Bis zu 670 Teilnehmer in Bremen

    In der Bremer Innenstadt beteiligten sich in der Spitze 670 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an einem erneuten Jugendprotest, wie eine Polizeisprecherin nach dem Ende der Demonstration sagte. Angemeldet waren von den Veranstaltern rund 2.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer.

    Alles verlief in der Hansestadt nach Polizeiangaben diesmal friedlich. Bei einer vorherigen Demonstration der Initiative "Gen Z regelt" Ende Oktober war es dagegen nach einem friedlichen Beginn zu Ausschreitungen gekommen. Einsatzkräfte waren laut der Polizei mit Schlägen und Tritten attackiert worden. Mindestens ein Müllcontainer wurde in Brand gesetzt. Rund 2.800 Menschen waren damals in Bremen auf die Straße gegangen.

    Auch in NRW überschaubare Mengen

    Auch bei erneuten Protestaktionen in Nordrhein-Westfalen waren deutlich weniger Demonstranten dabei als noch vor zwei Wochen. In Wuppertal zogen etwa 80 Demonstrierende durch die Stadt, wie ein Polizeisprecher am frühen Abend sagte. Auf Transparenten waren Sprüche wie "Bildung statt Profite! Die Unis gehören uns - nicht der Elite!" oder "Gen Z regelt das" zu lesen. Der Protest sei störungsfrei geblieben. Die Polizei hatte im Vorfeld etwa 300 Teilnehmerinnen und Teilnehmer erwartet.

    In Düsseldorf versammelten sich am späten Nachmittag etwa 100 Menschen, um durch die Innenstadt zu ziehen, wie ein dpa-Reporter berichtete. Die Polizei sicherte die Demonstration mit einem großen Aufgebot. Es sei überwiegend friedlich geblieben, sagte eine Polizeisprecherin nach dem Ende der Demo am Abend. Demnach wurde zweimal Pyrotechnik gezündet. Die Polizei schrieb Anzeigen gegen Unbekannt.

    Das fordern die Demonstranten

    Die Initiative "Gen Z regelt" fordert mehr Geld für Schulen, Suchthilfe und Psychotherapie, Maßnahmen gegen steigende Lebenshaltungskosten, für soziale Gerechtigkeit und mehr Klimaschutz. Eine Einführung einer Wehrpflicht lehnt sie ab, ebenso einen Ausbau staatlicher Überwachung.

    "Gen Z regelt" hatte an Halloween am 31. Oktober zu Demonstrationen in mehr als 30 deutschen Städten aufgerufen. Zehntausende junge Menschen gingen damals größtenteils friedlich zum Protest auf die Straße. Die Initiative distanzierte sich anschließend von teils gewalttätigen Ausschreitungen, die größtenteils im Anschluss an die Proteste stattfanden.

    Deutlich größer sollen wieder weitere Demonstrationen am kommenden Freitag in Deutschland und Europa werden: Angekündigt ist ein europaweiter Jugendstreik. In Berlin wurden von den Veranstaltern 15.000 Demonstranten angemeldet. Proteste werden vor allem in Ländern wie Frankreich, Italien, Spanien, Belgien und Großbritannien erwartet./trs/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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