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    Hafenbetreiber reicht nach Schiffskollision Klage ein

    Medien

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    Für Sie zusammengefasst
    • Hafenverwaltung verklagt Tankerfirma auf Millionenschaden
    • Tankerstoß drückte Flusskreuzer gegen die Kaimauer
    • 32 Verletzte, alle Passagiere überlebten
    Medien - Hafenbetreiber reicht nach Schiffskollision Klage ein
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    NEW ORLEANS (dpa-AFX) - Die Hafenverwaltung von New Orleans hat US-Medien zufolge eine Millionenklage gegen den Betreiber eines Tankschiffes eingereicht, das ein Flusskreuzfahrtschiff gerammt und in die Kaimauer gedrückt hatte. In dem Klageschreiben, das örtlichen Medien und dem Sender CBS vorliegt, wird der Schaden durch das Unglück auf mindestens eine Million US-Dollar (907.000 Euro) beziffert und eine Übernahme der Kosten gefordert.

    Der rund 160 Meter lange Tanker "Atlantic Asphalt" war am Freitag in das deutlich kleinere Flusskreuzfahrtschiff gekracht, das an der Kaimauer angelegt hatte. Durch die Wucht der Kollision wurde es so stark beschädigt, dass der Rumpf langsam mit Wasser volllief, das Schiff auf die Seite kippte und zur Hälfte im Mississippi versank. Alle Passagiere überlebten, 32 Menschen wurden laut Behörden verletzt, aber nicht lebensgefährlich.

    Noch am selben Tag habe der Hafenbetreiber die Klage eingereicht, hieß es in den Berichten. Die Kollision sei das Ergebnis "grober Fahrlässigkeit, durch Verschulden oder Unachtsamkeit", so der Vorwurf. Wie hoch der Schaden genau ist, wird demnach noch geprüft.

    Die Betreiberfirma hatte nach dem Unglück erklärt, sie kooperiere mit den Behörden und danke allen an der Rettungsaktion Beteiligten. Der Tanker wurde den Angaben zufolge 2017 gebaut und ist auf den Marshallinseln registriert./se/DP/zb






    Verfasst von dpa-AFX
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