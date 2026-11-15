Das Distillery Winter Village, präsentiert von Quince, eröffnet 2026

TORONTO, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Distillery Winter Village, präsentiert von Quince, eröffnete seine Saison 2026 offiziell am 12. November mit der Beleuchtung seines ikonischen 16,8 Meter (55 Fuß) hohen Weihnachtsbaums. Tausende versammelten sich im Distillery Historic District von Toronto, um gemeinsam mit dem Weihnachtsmann den Countdown zu zählen, als die hoch aufragende Silberfichte, geschmückt mit mehr als 80.000 weißen Lichtern und Hunderten von individuell gestalteten Ornamenten, die von Quinces Weihnachtswelt aus Kaschmir und Lebkuchen inspiriert waren, erleuchtet wurde, während ein Schneegestöber fiel und eine zauberhafte Winterszene entstand.

Im Anschluss an die Zeremonie zur Beleuchtung des Weihnachtsbaums folgte ein Auftritt der mit dem JUNO Award ausgezeichneten kanadischen Sängerin Holly Cole. Das Distillery Winter Village, das nun in seine 17. Saison geht, läuft bis zum 3. Januar 2027 und heißt Besucher aus aller Welt für sieben Wochen voller weihnachtlicher Unterhaltung, Einkaufsmöglichkeiten, kulinarischer Genüsse und saisonaler Erlebnisse willkommen.

Alle Gewinne aus dem Ticketverkauf am Eröffnungsabend kommen den lokalen Wohltätigkeitspartnern des Distillery Winter Village zugute: Die Anishnawbe Health Foundation, Soulpepper Theatre und der Toronto Star Santa Claus Fund. Sehen Sie sich eine Wiederholung des Countdowns der Weihnachtsbaumbeleuchtungszeremonie auf YouTube an.

„Die Eröffnungsnacht hat etwas ganz Besonderes an sich, wenn die ganze Stadt zum Countdown zusammenkommt und der Weihnachtsbaum zum ersten Mal erleuchtet wird", sagte Rik Ocvirk, Vizepräsident der The Distillery Restaurants Corp. und Direktor für Erlebnisse und Veranstaltungen im historischen Viertel The Distillery. „Der diesjährige Baum ist besonders schön, und unsere Partner von Quince haben uns geholfen, etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen, mit all den wundervollen Details, die die Besucher aus der Nähe bewundern können." Nach monatelanger Planung und Vorbereitung ist es unglaublich befriedigend zu sehen, wie das Distillery Winter Village zum Leben erwacht und alle zu einer weiteren Weihnachtszeit willkommen heißt."