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    Das Distillery Winter Village, präsentiert von Quince, eröffnet 2026

    Ein 17 Meter hoher Weihnachtsbaum erhellt Toronto

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    Torontos weltberühmter Weihnachtsmarkt kehrt mit neuen Attraktionen, besonderen Aufführungen und weihnachtlichen Erlebnissen bis zum 3. Januar 2027 zurück.

    TORONTO, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Das Distillery Winter Village, präsentiert von Quince, eröffnete seine Saison 2026 offiziell am 12. November mit der Beleuchtung seines ikonischen 16,8 Meter (55 Fuß) hohen Weihnachtsbaums. Tausende versammelten sich im Distillery Historic District von Toronto, um gemeinsam mit dem Weihnachtsmann den Countdown zu zählen, als die hoch aufragende Silberfichte, geschmückt mit mehr als 80.000 weißen Lichtern und Hunderten von individuell gestalteten Ornamenten, die von Quinces Weihnachtswelt aus Kaschmir und Lebkuchen inspiriert waren, erleuchtet wurde, während ein Schneegestöber fiel und eine zauberhafte Winterszene entstand.

    Thousands gathered last night at Toronto’s Distillery Historic District for the annual tree lighting ceremony and official opening of The Distillery Winter Village, presented by Quince. The spectacular lighting of the 55-foot-tall silver fir, adorned with more than 80,000 white lights and hundreds of custom ornaments, marked the start of the holiday season at one of the world’s most celebrated Christmas markets. The Distillery Winter Village runs through January 3, 2027.

    Im Anschluss an die Zeremonie zur Beleuchtung des Weihnachtsbaums folgte ein Auftritt der mit dem JUNO Award ausgezeichneten kanadischen Sängerin Holly Cole. Das Distillery Winter Village, das nun in seine 17. Saison geht, läuft bis zum 3. Januar 2027 und heißt Besucher aus aller Welt für sieben Wochen voller weihnachtlicher Unterhaltung, Einkaufsmöglichkeiten, kulinarischer Genüsse und saisonaler Erlebnisse willkommen.

    Alle Gewinne aus dem Ticketverkauf am Eröffnungsabend kommen den lokalen Wohltätigkeitspartnern des Distillery Winter Village zugute: Die Anishnawbe Health Foundation, Soulpepper Theatre und der Toronto Star Santa Claus Fund. Sehen Sie sich eine Wiederholung des Countdowns der Weihnachtsbaumbeleuchtungszeremonie auf  YouTube an.

    „Die Eröffnungsnacht hat etwas ganz Besonderes an sich, wenn die ganze Stadt zum Countdown zusammenkommt und der Weihnachtsbaum zum ersten Mal erleuchtet wird", sagte Rik Ocvirk, Vizepräsident der The Distillery Restaurants Corp. und Direktor für Erlebnisse und Veranstaltungen im historischen Viertel The Distillery. „Der diesjährige Baum ist besonders schön, und unsere Partner von Quince haben uns geholfen, etwas wirklich Einzigartiges zu schaffen, mit all den wundervollen Details, die die Besucher aus der Nähe bewundern können." Nach monatelanger Planung und Vorbereitung ist es unglaublich befriedigend zu sehen, wie das Distillery Winter Village zum Leben erwacht und alle zu einer weiteren Weihnachtszeit willkommen heißt."

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    Verfasst von PR Newswire (dt.)
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    Ein 17 Meter hoher Weihnachtsbaum erhellt Toronto Das Distillery Winter Village, präsentiert von Quince, eröffnet 2026 Torontos weltberühmter Weihnachtsmarkt kehrt mit neuen Attraktionen, besonderen Aufführungen und weihnachtlichen Erlebnissen bis zum 3. Januar 2027 zurück.TORONTO, 15. November 2026 /PRNewswire/ - Das Distillery Winter Village, präsentiert von …
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