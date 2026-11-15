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    Weiter Tausende Flüge gestrichen

    ROUNDUP 3/Technik-Panne in den USA

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    Für Sie zusammengefasst
    • US-Flugstopp brachte Tausende Reisende in Not
    • Mehr als 14.000 Flüge fielen binnen zwei Tagen aus
    • Router-Störung legte US-Flugsicherung zeitweise lahm
    ROUNDUP 3/Technik-Panne in den USA - Weiter Tausende Flüge gestrichen
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Gestrandete Reisende, verlorene Koffer und lange Schlangen: Der stundenlange landesweite Flugstopp in den USA hat am Wochenende die Reisepläne unzähliger Menschen durcheinandergebracht. US-Medien berichteten von Familien, die darum bangten, noch rechtzeitig zu einer Hochzeit oder einer Kreuzfahrt zu kommen, von einander zuvor fremden Reisenden, die sich für die Weiterfahrt einen der knappen Mietwagen teilten, und von langen Schlangen an den Rezeptionen ausgebuchter Flughafenhotels. Vielerorts suchten Passagiere stundenlang nach ihrem aufgegebenen Gepäck.

    Auch am Samstag, einen Tag nach dem mehr als vierstündigen Startverbot, waren die Folgen noch deutlich zu spüren. Bis zum Nachmittag wurden nach Angaben der Flugtracking-Website FlightAware mehr als 5.000 Flüge innerhalb, in die oder aus den USA gestrichen. Bereits am Freitag waren mehr als 9.000 Flüge ausgefallen.

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    Das Schlimmste soll überstanden sein

    Immerhin: Die technischen Probleme im Flugkontrollsystem sind nach Angaben der Behörden behoben. Die US-Luftfahrtaufsicht FAA meldete am Samstag einen stabilen Betrieb. Ihr Chef Bryan Bedford zeigte sich zuversichtlich, dass sich auch der Flugverkehr bis Sonntagabend wieder vollständig normalisieren werde. Damit würden die Fluggesellschaften zumindest rechnen, sagte er auf einer Pressekonferenz. "Ich denke, das Schlimmste liegt hinter uns."

    Bis dahin haben die Airlines allerdings noch einiges zu tun. Durch den Flugstopp befanden sich viele Flugzeuge und Besatzungen nicht dort, wo sie für die nächsten Flüge gebraucht wurden. Fluggesellschaften mussten deshalb zahlreiche weitere Verbindungen streichen. Nach Angaben des US-Senders CNN waren am Samstagnachmittag bei American Airlines rund 26 Prozent der geplanten Flüge gestrichen, bei United Airlines 24 Prozent und bei Delta 23 Prozent. Die Airlines boten betroffenen Passagieren flexible Umbuchungsmöglichkeiten an.

    Lange Schlangen hier, leere Gates dort

    Die Lage an den Flughäfen war am Samstag jedoch deutlich unterschiedlich. Am wichtigen Drehkreuz Chicago O'Hare wurden bereits am Morgen mehr als 400 Flüge gestrichen. Fernsehbilder zeigten lange Schlangen von Reisenden, die auf Ersatzflüge hofften. Auch am Flughafen von Los Angeles (LAX) gab es zahlreiche Ausfälle. Manche Passagiere hatten dort die Nacht verbracht. "Es gibt keinen anderen Platz zum Schlafen als den Flughafenboden", sagte eine Reisende dem Sender CNN. Hotels waren vielerorts ausgebucht, Mietwagen kaum noch verfügbar. Andere Reisende berichteten von Schwierigkeiten, ihre aufgegebenen Koffer zurückzubekommen.

    Andernorts entspannte sich die Lage dagegen bereits. Am Flughafen von Atlanta lief der Betrieb nach Angaben des Flughafens am Samstag weitgehend wieder normal. Auch am US-Hauptstadtflughafen Dulles bei Washington ging es am Samstagvormittag nach Beobachtung einer dpa-Reporterin ungewöhnlich ruhig zu. Einige für die Mittagszeit geplante Inlandsflüge, unter anderem nach Los Angeles, Detroit und Chicago, waren gestrichen, andere Verbindungen verspätet. Die große Mehrheit der Flüge sollte aber planmäßig starten. An den Gates war es vergleichsweise leer, selbst an den Sicherheitskontrollen gab es keine Warteschlangen.

    Auswirkungen auch in Europa

    Der Flugstopp hatte auch Folgen für den internationalen Luftverkehr. An europäischen Flughäfen kam es am Samstag vereinzelt zu Flugausfällen und Verspätungen. Am Frankfurter Flughafen wurden vier für Samstag geplante Flüge in die USA gestrichen, weil die Maschinen wegen des Flugstopps nicht rechtzeitig aus Amerika angekommen waren. Drei bereits am Freitag gestartete Maschinen waren nach Frankfurt zurückgekehrt. Am Münchener Flughafen fielen vier Flüge aus den USA aus. Insgesamt hielten sich die Auswirkungen in Deutschland aber in Grenzen.

    Ein Router löste die Störungen aus

    Auslöser des Flugstopps waren nach bisherigen Erkenntnissen routinemäßige Wartungsarbeiten des FAA-Vertragspartners L3Harris. Dabei sollten alte Kupferleitungen durch Glasfasertechnik ersetzt werden. Nach Angaben von US-Verkehrsminister Sean Duffy überlastete ein Router daraufhin andere Geräte im Flugkontrollsystem mit Datenanfragen. Die Störungen breiteten sich auf zahlreiche Kontrollstellen aus.

    Weil die Ursache zunächst unklar war und die Flugsicherung kein Sicherheitsrisiko eingehen wollte, verhängte die FAA am Freitag ein landesweites Startverbot. Bereits in der Luft befindliche Maschinen konnten sicher landen. Noch wird untersucht, ob ein Defekt des Routers oder ein Fehler bei dessen Installation die Panne ausgelöst hat. Hinweise auf einen Cyberangriff gibt es nach Behördenangaben nicht.

    Der betroffene Vertragspartner L3Harris erklärte, die Auswirkungen des Flugstopps auf Reisende und Fluggesellschaften sehr ernst zu nehmen und die FAA bei der Untersuchung zu unterstützen. Das Unternehmen verwies zugleich darauf, dass bereits mehr als 70 Prozent der geplanten Umstellung von Kupferleitungen auf Glasfasertechnik abgeschlossen seien.

    Die Infrastruktur der US-Flugsicherung gilt seit Jahren als veraltet. Duffy forderte erneut zusätzliche Milliarden vom Kongress, um das System zu modernisieren. Dass solch ein technischer Fehler derart weitreichende Folgen haben konnte, habe man nicht erwartet, es verdeutliche aus Sicht der Regierung aber die Dringlichkeit der Arbeiten. Bis zum besonders reiseintensiven Thanksgiving-Wochenende Ende November soll der Flugverkehr wieder vollständig regulär laufen./hae/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,92 % und einem Kurs von 8,812 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +7,52 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +21,41 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 10,57 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,7500EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -20,56 %/+2,13 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursanstieg der Lufthansa-Aktie und anschließende Rücksetzer, die teils als Konsolidierung gelten. Als mögliche Kurstreiber werden ein DAX-Aufstieg, sinkende Kerosinpreise, höhere Ticketpreise und eine hohe Dividende genannt. Themen sind zudem geopolitische Risiken, die Hoffnung auf 10 Euro im Jahr 2026 sowie der Kauf von 18.458 Aktien zu 8,33 Euro durch Aufsichtsrätin Astrid Stange.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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