🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    Verdächtige Managerin verließ Megaspeed im August 2025

    73 Aufrufe 73 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Alice Huang verließ Megaspeed am 30. August 2025
    • Affäre mit Nvidia-Chef führte zu dessen Rücktritt
    • Megaspeed prüft Vorwürfe zu China-Chiplieferungen
    Verdächtige Managerin verließ Megaspeed im August 2025
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    SINGAPUR (dpa-AFX) - Die frühere chinesische Top-Managerin Alice Huang von Megaspeed International arbeitet nach Angaben ihres ehemaligen Arbeitgebers seit dem Spätsommer 2025 nicht mehr bei dem Unternehmen. "Frau Alice Huang hat Megaspeed mit Wirkung zum 30. August 2025 offiziell verlassen und hat derzeit keine Funktion im Unternehmen", teilte Megaspeed am Sonntag in Singapur mit.

    Eine Affäre von Alice Huang mit dem Vorstandschef des KI-Chip-Herstellers Nvidia , Jensen Huang, hatte am Donnerstag zu dessen Rücktritt geführt. Alice Huang steht im Verdacht, eine chinesische Spionin gewesen zu sein. Die beiden sind nicht miteinander verwandt.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NVIDIA!
    Long
    150,57€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 9,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    171,57€
    Basispreis
    1,49
    Ask
    × 9,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    In dem Fall geht es um mögliche Lieferungen von Nvidia-Chips nach China in Umgehung von US-Verboten. Megaspeed wurde von US-Behörden verdächtigt, bei Nvidia gekaufte KI-Chips heimlich nach China geliefert zu haben. US-Medienberichten zufolge lieferte Nvidia an Megaspeed Technik im Wert von rund vier Milliarden Dollar.

    Megaspeed teilte am Sonntag mit, es habe Kenntnis von Medienberichten über Behauptungen, die das Geschäft, die Lieferkette und die weltweiten Aktivitäten des Unternehmens betreffen. Man habe "einen externen Rechtsbeistand beauftragt, eine gründliche interne Untersuchung durchzuführen". "Megaspeed äußert sich nicht zu den persönlichen und privaten Angelegenheiten von Frau Huang", hieß es zudem./brd/DP/zb

    NVIDIA

    -1,59 %
    -10,46 %
    -26,59 %
    -24,24 %
    -11,77 %
    +227,08 %
    +456,46 %
    +7.150,95 %
    +1.055.185,71 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
    NVIDIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,59 % und einem Kurs von 147,7 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um -10,46 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -26,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von NVIDIA bezifferte sich zuletzt auf 3,57 Bil..

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +35,37 %/+170,75 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der NVIDIA-Aktie und eine mögliche Erholung Richtung 200 Euro. Im Fokus stehen die anstehenden Quartalszahlen und vor allem der Ausblick. Diskutiert werden Risiken für China-Umsätze, Margen und Bewertung sowie mögliche Folgen mutmaßlicher politischer Verstrickungen. Dem stehen Erwartungen starken Wachstums und die Einschätzung gegenüber, die Korrektur biete langfristige Kaufchancen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Verdächtige Managerin verließ Megaspeed im August 2025 Die frühere chinesische Top-Managerin Alice Huang von Megaspeed International arbeitet nach Angaben ihres ehemaligen Arbeitgebers seit dem Spätsommer 2025 nicht mehr bei dem Unternehmen. "Frau Alice Huang hat Megaspeed mit Wirkung zum 30. August …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     