Diese Aktie zahlt satte +4,83 % Dividende, aber ist sie ein guter Deal?

Elopak gilt als starker Dividendenzahler. Mit einer Rendite von +4,83 % und einem jährlichen Ausschüttungswachstum von +21,93 % zählt die Aktie zu den interessantesten Kandidaten für passives Einkommen. Bei einem KGV von 12,60 und einer akzeptablen Ausschüttungsquote wirkt die Bewertung solide. Die Aktie überzeugt mit einer stabilen Dividendenpolitik und einem nachhaltigen Wachstum, das Anlegern regelmäßige Erträge verspricht. Elopak verbindet Ertragskraft mit Disziplin. Das Unternehmen hat seine Dividende regelmäßig gesteigert. Mit +4,83 % Dividendenrendite bietet Elopak ein attraktives Einkommensprofil. Die stetige Dividendensteigerung um durchschnittlich +21,93 % unterstreicht die Zuverlässigkeit des Geschäftsmodells. Langfristige Anleger schätzen Elopak für die Kombination aus Stabilität, Wachstum und Ausschüttungsstärke. Die Dividendenrendite liegt bei +4,83 % , das Kurs-Gewinn-Verhältnis bei moderaten 12,60. Elopak weist eine Marktkapitalisierung von 946,30 Mio. € aus. Mit einer Dividendenrendite von +4,83 % und einer konstanten Steigerung über mehrere Jahre bleibt der Titel ein Favorit unter Einkommensinvestoren.

Elopak ist ein führender Anbieter von nachhaltigen Kartonverpackungen für flüssige Lebensmittel, mit starker Marktpräsenz in Europa und Nordamerika. Hauptkonkurrenten sind Tetra Pak und SIG Combibloc. Das Unternehmen differenziert sich durch umweltfreundliche Lösungen wie die Pure-Pak®-Verpackung.

Dividendenwachstum als wichtiger Renditetreiber

Für langfristige Anleger ist nicht nur die aktuelle Dividendenrendite entscheidend, sondern auch das Wachstum der Ausschüttung. Elopak konnte die Dividende zuletzt im Durchschnitt um +21,93 % pro Jahr steigern. Dadurch kann sich die persönliche Dividendenrendite auf den ursprünglichen Kaufpreis über die Jahre deutlich verbessern.

Elopak Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 15.11.2026

Mit einer Performance von +1,44 % konnte die Elopak Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Lohnt sich ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Beispielrechnung für 1.000 € Euro Jahresdividende

Für eine jährliche Dividende von 1.000€ wird, bei einer Dividendenrendite von +4,83 %, eine Investition von etwa 20.704€ benötigt.

Jahr Dividende je Aktie Veränderung YoY Rendite (%) 2026 0,169175 +7,52 % +4,83 % 2025 0,157337 +27,08 % +4,11 % 2024 0,123808 +61,76 % +3,79 % 2023 0,076540 0,00 % +3,45 %

Warum Elopak für passives Einkommen geeignet ist

Attraktive Dividendenrendite: +4,83 %

Stetiges Dividendenwachstum: +21,93 % durchschnittliches jährliches Ausschüttungswachstum

Bewertung: KGV von 12,60

Langfristiges Einkommenspotenzial: Regelmäßige Ausschüttungen

Welche Risiken sollten Anleger beachten?

Auch bei etablierten Dividendenwerten gibt es Risiken. Eine Dividende ist nicht garantiert und kann bei sinkenden Gewinnen, schwächerem Cashflow oder steigender Verschuldung gekürzt werden. Zudem können Währungseffekte, konjunkturelle Schwankungen oder branchenspezifische Belastungen die Geschäftsentwicklung beeinflussen. Anleger sollten daher nicht nur auf die aktuelle Dividendenrendite achten, sondern auch auf Gewinnentwicklung, Bilanzqualität und zukünftige Wachstumsperspektiven.

Wie viel Kapital wäre für verschiedene Dividendenziele nötig?

Gewünschte Jahresdividende Benötigtes Kapital 1.000 € 20.704 € 3.000 € 62.112 € 6.000 € 124.224 € 12.000 € 248.448 €

Elopak Aktie Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche +5,71 % 1 Monat +7,49 % 3 Monate +6,84 % 1 Jahr -12,13 %

Informationen zur Elopak Aktie

Es gibt 269 Mio. Elopak Aktien. Damit ist das Unternehmen 946,30 Mio. € wert.

Elopak Aktie jetzt kaufen?

Ob die Elopak Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Elopak Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.