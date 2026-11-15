Evotec kommt kaum vom Fleck: Jetzt entscheidet dieser Faktor

Der zentrale Streit entzündete sich an den im Forum genannten Eckdaten eines Rückkaufprogramms: bis zu 365.000 Aktien bei einem Finanzrahmen von bis zu zwei Millionen Euro. Einige Teilnehmer deuteten den rechnerisch daraus abgeleiteten Betrag von rund 5,48 Euro je Aktie als Hinweis auf deutliches Kurspotenzial. Andere widersprachen: Zwei Obergrenzen ergeben weder einen angestrebten Kaufpreis noch eine Kursprognose des Vorstands. Diese Einordnung ist das nachvollziehbarere Argument gegenüber der spekulativen Interpretation des Budgets.

Ein Aktienrückkauf, Hoffnungen auf Fortschritte im operativen Geschäft und ein erneuter Rückschlag unter drei Euro haben die Evotec-Aktie in dieser Woche zum intensiven Diskussionsthema gemacht. Bei wallstreetONLINE standen vor allem Bedeutung und mögliche Kurswirkung des Rückkaufs im Mittelpunkt. Die Aktie verlor auf Wochensicht 1,8 Prozent und beendete den Freitag bei 2,97 Euro. Insgesamt umfasste die Debatte 39 relevante Beiträge von 17 Nutzern.

Zusätzlich verwiesen Beiträge darauf, dass die erworbenen Aktien in amerikanische Hinterlegungsscheine, sogenannte ADS, umgewandelt und für ein Belegschaftsaktienprogramm eingesetzt werden sollten. Nach dieser im Forum wiedergegebenen Zweckbestimmung ginge es also um die Erfüllung von Vergütungsverpflichtungen, nicht um eine dauerhafte Verringerung der Aktienzahl. Auch die Behauptung, der Erwerb sei bereits abgeschlossen, blieb innerhalb der vorliegenden geprüften Informationen unbestätigt. Eine nachhaltige Kursstütze lässt sich daraus deshalb nicht ableiten.

Umbauhoffnung trifft auf anhaltenden Verkaufsdruck

Die gewichtigeren positiven Argumente reichen über den Rückkauf hinaus. Mehrere Beiträge setzen darauf, dass die Restrukturierung Kosten senken und die Ertragslage verbessern könnte. Als mögliche Fortschritte nennt die Community eine Straffung des Standortnetzes, zuletzt freundlichere Ergebnisse und eine Zusammenarbeit mit Vertex bei der kommerziellen Herstellung von Povetacicept. Diese Angaben sind hier nicht unabhängig bestätigt. Sie erklären aber, weshalb ein Teil der Diskutierenden trotz des schwachen Kurses Geduld für den Umbau fordert.

Kritiker bezweifeln dagegen, dass sich solche Erwartungen rasch im Kurs niederschlagen. Die Aktie bewegte sich zwischen 2,952 und 3,302 Euro; der Freitagsverlust von 5,06 Prozent führte sie wieder nahe ans Wochentief. Das negative Vorjahres-KGV von minus 9,40 unterstreicht zudem, dass ein niedriger Kurs allein kein Beleg für eine günstige Bewertung ist. Wiederholt diskutierte Hoffnungen auf Käufe von Leerverkäufern bleiben spekulativ: Ein bevorstehender Eindeckungsdruck ist durch die bereitgestellten Daten nicht belegt.

In der kommenden Woche steht zunächst die Unterstützung bei 2,952 Euro im Blick. Auf der Oberseite bildet das Wochenhoch bei 3,302 Euro den nächsten Widerstand. Wichtig wird auch, ob neue operative Nachrichten die Umbauhoffnungen konkretisieren und eine Erholung von mehr Umsatz begleitet wird: Zuletzt lag das relative Handelsvolumen nur beim 0,4-Fachen des Wochenschnitts.

Evotec Kursdaten und Kennzahlen

Wochenperformance -1,8 % Wochenhoch / Wochentief 3,302€ / 2,952€ KGV (Vorjahr) -9,40 Marktkapitalisierung 530,09 Mio.EUR

Stand: 15.11.2026, 13:00 Uhr

Ausblick auf die kommende Börsenwoche

Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 3,302€ und das Wochentief bei 2,952€ die zunächst wichtigsten Marken.