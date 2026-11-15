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    Microsoft-Büroprogramme laufen nach Störung wieder

    ROUNDUP 2

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    Für Sie zusammengefasst
    • Microsoft behob die Störung seiner 365-Dienste
    • Outlook-Ausfall ließ Chlor-Alarm im Bad ausbleiben
    • Experten fordern Alternativen zu Microsoft-Diensten
    ROUNDUP 2 - Microsoft-Büroprogramme laufen nach Störung wieder
    Foto: Arne Dedert - DPA

    REDMOND/BERLIN (dpa-AFX) - Die schwerwiegende Störung bei den Büroprogrammen des Software-Konzerns Microsoft ist nach dessen Angaben behoben. Alle Systeme liefen wieder, teilte das Unternehmen am Samstag auf seiner Webseite mit. Von den Problemen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365 betroffen.

    Beim Bürokommunikations-Service Teams etwa funktionierten das Planen von Besprechungen und Kalender-Anbindungen nicht richtig. Zudem waren der KI-Assistent Copilot sowie Schnittstellen zu Drittanbietern zeitweise gestört, darunter KI-Dienste wie OpenAI und Anthropic . Bereits am Freitagnachmittag hatte Microsoft nach und nach Fortschritte bei der Wiederherstellung der Funktionen gemacht.

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    Der Konzern betonte danach, die Störung sei auf ein hausgemachtes Problem und nicht auf eine Cyberattacke oder KI-Aktivität zurückgegangen. Auch einen Zusammenhang mit der Technikpanne, die seit dem späten Freitagabend (MEZ) zu Tausenden Flugausfällen in den USA geführt hatte, gebe es nicht. Die Ursache habe letztlich in einem zuvor durchgeführten Upgrade der Netzwerk-Kapazität gesteckt. Ein dabei eingeschleustes Problem sei erst nach jüngsten Netzwerk-Änderungen in Erscheinung getreten, hieß es.

    Zu viel Chlor im Pool - Warnmail kam nicht an

    Indirekt führte die Störung des Mailprogramms Outlook zu einem Unfall in einem Hotelschwimmbad im Phantasialand in Brühl. Das automatische Dosiersystem habe zu viel Chlor in das Schwimmbecken gepumpt, berichtete der WDR unter Berufung auf das Unternehmen. Eine Alarm-Mail des Sicherheitssystems sei aber nicht angekommen, so dass die Fehlfunktion zunächst unbemerkt geblieben sei. Die Folge: 15 Badende wurden durch die hohe Chlor-Konzentration verletzt, die meistens lediglich leicht.

    Microsoft-Software weit verbreitet

    Viele Unternehmen, Schulen und Behörden setzen bei ihren Computersystemen in Deutschland auf Microsoft. Diese Abhängigkeit stellt aus Sicht von Experten und Branchenverbänden ein Risiko dar, wie sich jetzt wieder gezeigt habe. "Wer sich bei zentralen digitalen Technologien einseitig abhängig macht, riskiert im Ernstfall Produktionsausfälle und Wettbewerbsnachteile", sagte Ralf Wintergerst, Präsident des Branchenverbands Bitkom.

    Aus Sicht des IT-Sicherheitsexperten Christopher Kunz hätten sich zahlreiche Wirtschaftsunternehmen zwar selbst dafür entschieden, bei Cloud-Lösungen und Kommunikationssoftware allein auf Microsoft zu setzen. "Doch das ist weder souverän noch resilient", sagte der Experte vom Fachmagazin "Heise Online".

    Zentralisierung ist bedenklich

    Die Risiken für die deutsche Gesellschaft und Wirtschaft seien groß. "Denn wir sind nicht nur auf Gedeih und Verderb der technischen Kompetenz von Microsoft ausgeliefert, sondern auch dem Wohlwollen der US-Regierung. Diese kann über Sanktionen blitzschnell dafür sorgen, dass einzelne Organisationen oder auch ganze Staaten den Zugriff auf die Microsoft-Cloud verlieren."

    Die Zentralisierung auf wenige Dienstleister sollte dringend aufgebrochen werden, fordert auch der IT-Sicherheitsberater Manuel Atug. Er ist Gründer und Sprecher der AG Kritis, eines Zusammenschlusses unabhängiger Fachleute für kritische Infrastrukturen. Es gebe genügend andere Anbieter aus Deutschland oder Europa.

    Unternehmen brauchen Alternativen für den Notfall

    Je länger ein Ausfall dauere, desto schwieriger werde die Situation für Unternehmen, heißt es vom Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Zwar gebe es bei der jüngsten Microsoft-Störung keine Hinweise auf einen Cyberangriff. Aber unabhängig davon, ob technische Fehler oder Cyberangriffe für Systemausfälle sorgten, brauche es klare Abläufe, wie Prozesse trotzdem weiterlaufen und Unternehmen handlungsfähig bleiben könnten./mbi/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Microsoft Aktie

    Die Microsoft Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 475,2 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Microsoft Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    Microsoft zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 3,9200. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,7500 %.

    Die letzten 8 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 662,75USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 625,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 722,00USD was eine Bandbreite von +31,54 %/+51,95 % bedeutet.





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