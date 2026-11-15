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    Absturz bei ImmunityBio: Anleger fürchten jetzt noch tiefere Kurse

    Jetzt geht es um Schadensbegrenzung

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    Die ImmunityBio-Aktie brach in dieser Woche um 24,3 Prozent ein. Im wallstreetONLINE-Forum streiten Anleger darüber, ob der Absturz eine Chance eröffnet – oder erst der Anfang ist.

    Jetzt geht es um Schadensbegrenzung - Absturz bei ImmunityBio: Anleger fürchten jetzt noch tiefere Kurse
    Foto: Infinity News Collective - picture alliance

    Ein Wochenverlust von 24,3 Prozent hat die ImmunityBio-Aktie zum Gegenstand intensiver Debatten im wallstreetONLINE-Forum gemacht. Im Mittelpunkt stand ein von der Community diskutierter Umsatzrückgang gegenüber dem Vorquartal: Ist er eine vorübergehende Delle oder ein Warnsignal für die Vermarktung des Krebsmedikaments Anktiva? Hoffnungen auf klinische Fortschritte trafen dabei auf enttäuschte Wachstumserwartungen. Die Handelsspanne zwischen 7,92 und 5,37 Euro unterstreicht die heftige Kursbewegung.

    Umsatzschwäche oder vorübergehende Wachstumsdelle?

    Die kritische Seite argumentiert vor allem mit der Diskrepanz zwischen hohen Erwartungen und der im Forum beschriebenen Umsatzentwicklung. Nach den dort diskutierten Zulassungsfortschritten hatten mehrere Teilnehmer mit einer Beschleunigung gerechnet. Ein Rückgang gegenüber dem Vorquartal stelle deshalb die bisher eingepreiste Dynamik infrage. Hinzu kommt die Sorge, dass bei schleppendem Mittelzufluss weiteres Kapital benötigt werden könnte. Eine mögliche Verwässerung bleibt eine Befürchtung der Community, keine bestätigte Finanzierungsmaßnahme.

    Die optimistische Gegenposition setzt auf den längeren Vergleichszeitraum. Teilnehmer verweisen auf einen ihrer Darstellung nach um 53 Prozent gestiegenen Quartalsumsatz von 48,7 Millionen US-Dollar gegenüber dem Vorjahr. Sie halten saisonale Schwankungen für eine mögliche Erklärung und erwarten ein besseres Schlussquartal. Auch Lagerbewegungen, verzögerte Erstattungen und verschobene Behandlungstermine werden als Ursachen erwogen. Belege dafür, welcher Faktor die Umsatzentwicklung tatsächlich bestimmt hat, liefern die Beiträge nicht.

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    Besonders konkret wird die Diskussion bei der Versorgung mit dem Kombinationspartner BCG. Einige vermuten Lieferengpässe als Wachstumsbremse. Andere verweisen auf ein Zugangsprogramm für rekombinantes BCG. Dagegen steht der Einwand, dessen Verfügbarkeit sei nicht mit regulär umsatzwirksamen Behandlungen gleichzusetzen. Auch Konkurrenzprodukte werden als mögliche Belastung genannt. Ob Versorgung oder Wettbewerb ausschlaggebend waren, bleibt offen.

    Bei den Auslandsmärkten stehen sich ebenfalls zwei Lesarten gegenüber: Optimisten erwarten zusätzliche Erlöse, Skeptiker befürchten einen langsamen Marktstart. Eine zunächst vorgebrachte zeitliche Zuordnung des europäischen Behandlungsbeginns wurde im Austausch korrigiert. Das schwächt voreilige Schlüsse aus vermeintlich fehlenden Auslandsumsätzen.

    Das stärkste positive Argument betrifft die Studie QUILT-2.005. Im Forum wird berichtet, Anktiva plus BCG habe in einem randomisierten Vergleich mit BCG allein den primären Endpunkt erreicht. Befürworter sehen darin eine mögliche Stärkung der klinischen Evidenz. Diese im Forum wiedergegebenen Angaben sind jedoch nicht unabhängig bestätigt; zusätzliche Umsätze lassen sich daraus nicht unmittelbar ableiten.

    London-Erwartungen und das Wochentief im Blick

    Zum Wochenbeginn richtet sich die Aufmerksamkeit auf mögliche Studiendetails: Die Community erwartet für den 15. bis 17. November eine Präsentation in London. Ein gesicherter Veröffentlichungstermin liegt hier nicht vor. Kursseitig bilden 5,37 Euro die Unterstützung und 7,92 Euro den Widerstand. Das zuletzt nur 0,4-fache relative Handelsvolumen zum Wochenschnitt liefert für sich genommen keinen Beleg für eine belastbare Bodenbildung.

    ImmunityBio Kursdaten und Kennzahlen

    Wochenperformance -24,3 %
    Wochenhoch / Wochentief 7,92€ / 5,37€
    KGV (Vorjahr) -5,50
    Marktkapitalisierung 5,79 Mrd.EUR

    Stand: 15.11.2026, 14:00 Uhr

    Ausblick auf die kommende Börsenwoche

    Charttechnisch bilden das Wochenhoch bei 7,92€ und das Wochentief bei 5,37€ die zunächst wichtigsten Marken.

    ImmunityBio

    -0,55 %
    -24,27 %
    -39,74 %
    -19,59 %
    +205,37 %
    +82,00 %
    -17,51 %
    +107,60 %
    ISIN:US45256X1037WKN:A2QQ2E
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    Zur ImmunityBio Diskussion im wallstreetONLINE-Forum



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