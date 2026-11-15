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    Top-Artikel der Kalenderwoche 46/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

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    Top-Artikel der Kalenderwoche 46/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

    Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

    Bitcoin vor historischem Debakel


    Bitcoin ist unter 74.000 US-Dollar gefallen. Doch der eigentliche Schock könnte erst noch kommen: Eine historische Serie droht, die es trotz aller bisherigen Crashs nie gab.

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    Nvidia: Jensen Huang ist weg – Aktie crasht zweistellig!


    Jensen Huang ist weg, die Nvidia-Aktie stürzt ab. Nach 33 Jahren endet eine Ära beim KI-Giganten. Wall-Street-Analysten warnen vor einem noch größeren Desaster. Wie viel Börsenwert steht wirklich auf dem Spiel?

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    Deutschland droht im März das Gas auszugehen – erste Firmen machen dicht


    Die nächste Energiekrise trifft Deutschland mit voller Wucht. Ein Traditionsunternehmen macht nach 182 Jahren dicht, die Gasreserven sind gefährlich niedrig. Und das schlimmste Szenario könnte erst noch bevorstehen.

    Goldpreis: So weit kann es jetzt noch runter gehen!


    Der Goldpreis ist am Donnerstag zum dritten Mal in Folge gefallen und hat damit den niedrigsten Stand seit über einer Woche erreicht. Wie tief kann es jetzt noch abwärts gehen?

    Nvidia: Jensen Huang droht der größte Absturz seiner Karriere


    94 Milliarden US-Dollar im Familientrust, Spionageverdacht und eine Untersuchung: Für Nvidia-Chef Jensen Huang steht jetzt auch seine Karriere auf dem Spiel.

    KI-Bots übernehmen Kreditkarten: Banken zittern vor der Zahlungs-Revolution


    KI-Bots übernehmen zunehmend Einkäufe und Zahlungen. Während JPMorgan blockiert, wittern Visa, Mastercard und Stripe große Chancen im neuen Milliardenmarkt.

    Nvidia untersucht Affäre um CEO Huang – Aktie bricht ein


    Nvidia wird von einem Spionageverdacht um CEO Jensen Huang erschüttert. Der Konzern leitet eine Untersuchung ein, während die Aktie nachgibt.

    Nvidia: Kleinanleger setzen 111 Millionen gegen den Crash – in nur 30 Minuten!


    Jensen Huang ist weg, an der Börse wurden Billionen vernichtet. Trotzdem greifen Privatanleger bei Nvidia in Rekordtempo zu. Während die einen auf das große Comeback wetten, folgt von der Wall Street der nächste Dämpfer.

    Fregatten-Frage bringt Rheinmetall-Aktie in Seenot


    Rheinmetall fällt auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Zwei gesenkte Prognosen binnen drei Monaten und Fragezeichen beim Fregattenprojekt F127 setzen die Aktie des Rüstungskonzerns unter Druck.

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