Top-Artikel der Kalenderwoche 46/26 auf wallstreet-online.de und heißdiskutierte Aktien der wO Community

Bitcoin ist unter 74.000 US-Dollar gefallen. Doch der eigentliche Schock könnte erst noch kommen: Eine historische Serie droht, die es trotz aller bisherigen Crashs nie gab.

Unsere wallstreetONLINE Community interessiert sich jede Woche für die spannendsten Börsennachrichten, Analysen und Trends. Hier finden Sie die beliebtesten Artikel der aktuellen Kalenderwoche im Überblick – jetzt die wichtigsten Finanznews und Aktienanalysen bequem nachlesen! Dazu die meistdiskutierten Aktien und Wertpapiere der Community und die Top & Flop Werte von DAX, SDAX, MDAX und TecDax.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

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Jensen Huang ist weg, die Nvidia-Aktie stürzt ab. Nach 33 Jahren endet eine Ära beim KI-Giganten. Wall-Street-Analysten warnen vor einem noch größeren Desaster. Wie viel Börsenwert steht wirklich auf dem Spiel?

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Die nächste Energiekrise trifft Deutschland mit voller Wucht. Ein Traditionsunternehmen macht nach 182 Jahren dicht, die Gasreserven sind gefährlich niedrig. Und das schlimmste Szenario könnte erst noch bevorstehen.

Der Goldpreis ist am Donnerstag zum dritten Mal in Folge gefallen und hat damit den niedrigsten Stand seit über einer Woche erreicht. Wie tief kann es jetzt noch abwärts gehen?

94 Milliarden US-Dollar im Familientrust, Spionageverdacht und eine Untersuchung: Für Nvidia-Chef Jensen Huang steht jetzt auch seine Karriere auf dem Spiel.

KI-Bots übernehmen zunehmend Einkäufe und Zahlungen. Während JPMorgan blockiert, wittern Visa, Mastercard und Stripe große Chancen im neuen Milliardenmarkt.

Nvidia wird von einem Spionageverdacht um CEO Jensen Huang erschüttert. Der Konzern leitet eine Untersuchung ein, während die Aktie nachgibt.

Jensen Huang ist weg, an der Börse wurden Billionen vernichtet. Trotzdem greifen Privatanleger bei Nvidia in Rekordtempo zu. Während die einen auf das große Comeback wetten, folgt von der Wall Street der nächste Dämpfer.

Rheinmetall fällt auf den tiefsten Stand seit Februar 2025. Zwei gesenkte Prognosen binnen drei Monaten und Fragezeichen beim Fregattenprojekt F127 setzen die Aktie des Rüstungskonzerns unter Druck.