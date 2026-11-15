Nvidia: Dreht Nicolette Kress jetzt den Geldhahn des AI-Trades zu? Und springen Apollo, Blackstone und KKR in die Bresche?

Irgendwie ein Nebenkriegsschauplatz, aber für den "AI-Trade" doch ein zentrales Thema, ist das Risiko eines Ausfalls von Nvidia als Finanzierer des KI-Booms. Denn Nvidia hat unter Jensen Huang immer öfter seinen Kunden mit Eigenkapitalspritzen und/oder Krediten unter die Arme gegriffen, damit weiterhin fleißig bei Nvidia shoppen gehen. Zuletzt soll es zwischen Huang und seiner Finanzchefin gerade hierbei zu lauten Meinungsverschiedenheiten gekommen sein, bei denen Huang Nicolette Kress als "wenig visionär" und "Reh im Scheinwerferlicht" bezeichnet haben soll. Und nun ist Huang weg und Kress sitzt auf seinem Posten.





Daher möchte ich euch ein paar meiner Gedanken zu dem Thema darlegen - samt Chancen, Risiken und vielleicht auch ein paar Nebenwirkungen...



