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    Nvidia: Dreht Nicolette Kress jetzt den Geldhahn des AI-Trades zu? Und springen Apollo, Blackstone und KKR in die Bresche?

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    Der (am Ende doch nicht mehr ganz überraschende) Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang bebt noch nach. Die Gerüchteküche brodelt, nachdem das Board die Finanzchefin Kress zur Interimschefin ernannt und einen Personalberater beauftragt hat, um einen neuen Firmenlenker zu finden. Während prominente Namen durchgereicht werden, hat Elon Musk eine Petition ins Leben gerufen, um Jensen Huang wieder auf den Chefposten zu befördern. Das Rennen ist völlig offen und jede Überraschung denkbar.

    Irgendwie ein Nebenkriegsschauplatz, aber für den "AI-Trade" doch ein zentrales Thema, ist das Risiko eines Ausfalls von Nvidia als Finanzierer des KI-Booms. Denn Nvidia hat unter Jensen Huang immer öfter seinen Kunden mit Eigenkapitalspritzen und/oder Krediten unter die Arme gegriffen, damit weiterhin fleißig bei Nvidia shoppen gehen. Zuletzt soll es zwischen Huang und seiner Finanzchefin gerade hierbei zu lauten Meinungsverschiedenheiten gekommen sein, bei denen Huang Nicolette Kress als "wenig visionär" und "Reh im Scheinwerferlicht" bezeichnet haben soll. Und nun ist Huang weg und Kress sitzt auf seinem Posten.

    Daher möchte ich euch ein paar meiner Gedanken zu dem Thema darlegen - samt Chancen, Risiken und vielleicht auch ein paar Nebenwirkungen...

    - Hier den Artikel weiterlesen





    Verfasst von Michael C. Kissig
    Nvidia: Dreht Nicolette Kress jetzt den Geldhahn des AI-Trades zu? Und springen Apollo, Blackstone und KKR in die Bresche? Der (am Ende doch nicht mehr ganz überraschende) Abgang von Nvidia-Chef Jensen Huang bebt noch nach. Die Gerüchteküche brodelt, nachdem das Board die Finanzchefin Kress zur Interimschefin ernannt und einen Personalberater beauftragt hat, um einen …
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