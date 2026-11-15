Ich verstehe einen großen Teil der negativen Sicht. Aber als Börsianer muss man verschiedene Sichtweisen prüfen. Hab die KI mal beauftragt, die positiven Aspekte bei VW zu suchen/zu beleuchten. Das ist dabei herausgekommen:





VW ist nicht am Ende. VW fängt gerade erst wieder an.





VW Deutschland ist nicht problematisch wegen Tomatenanbau in Alaska, sondern weil alle so tun, als müsse man in Alaska Tomaten anbauen. Dabei hat VW längst kapiert: Man muss nicht alles selbst anbauen. Man muss nur wissen, wo die besten Tomaten wachsen - und sie dann besser verarbeiten als alle anderen.





Und genau das tut VW jetzt.





Der globale Markt baut längst alles von Kiwis bis Ananas unterhalb der VW-Tomatenkosten an. Na und? VW muss die Kiwi nicht billiger anbauen. VW muss das beste Kiwi-Eis der Welt daraus machen. Und dafür braucht man keine Billiglöhner, die um fünf Uhr morgens munter dabei sind. Dafür braucht man Ingenieure, die wissen, wie ein Auto sich anfühlen muss, wenn man 200 auf der Autobahn fährt. Das kann kein Werk in China kopieren, das kann man nur in Wolfsburg lernen.





VW hat schon wieder einen Traum vom Auto. Man sieht ihn nur nicht, wenn man immer nur auf die Kosten starrt. Der ID. Golf, die neue SSP, die Zusammenarbeit mit XPeng - das ist kein Aufgeben, das ist endlich Ehrlichkeit. Früher hat VW so getan, als könne es Software, Batterie, Chip und Karosserie alles allein am besten. Jetzt sagt VW: Wir nehmen uns die besten Zulieferer der Welt und bauen daraus ein deutsches Auto. Das ist keine Schwäche. Das ist die Rückkehr zur eigentlichen Stärke: Integrieren, perfektionieren, sicher machen.





Es ist nicht die Kostenproblematik allein, die VW rettet. Es ist die Größenproblematik, die alle anderen erdrückt. Fünf bis zehn Menschen für das Gehalt einer VW-Krankenkassenangestellten? Schön. Aber zehn Menschen bauen kein Auto, das in Deutschland TÜV bekommt, das bei minus 20 Grad anspringt, das nach 300.000 Kilometern noch fährt. Dafür braucht man ein System. Und das System hat nur VW.





Dann gibt es noch EU-Schutzzölle teils in Trumpmanier und Chinesen sind trotzdem auch preislich attraktiver. Ja, heute. Morgen nicht mehr. Weil der chinesische Preiskrieg frisst gerade die Chinesen selbst auf. BYD, Geely, NIO - alle schreiben Verluste, alle senken Preise, alle verbrennen Geld. VW dagegen verdient in China wieder Geld, weil VW nicht jeden Preiskampf mitmacht. VW wartet. VW kann warten. Ein chinesischer Start-up kann das nicht.





Reformierbar scheint da alles. Im Gegenteil, von Audi bis VW stellen sie sich gerade neu auf die Hinterbeine - und zwar zum Sprung, nicht zum Sterben. Emden wird umgebaut, Wolfsburg wird umgebaut, Zwickau wird umgebaut. Nicht geschlossen. Umgebaut. Wer das für Stillstand hält, hat noch nie ein Werk umgebaut gesehen.





Dann kommen noch politische Hafensänger völlig ohne brauchbare Umfeldgestaltung und graben sich säuselnd bei Wählern ein. Sollen sie singen. VW singt nicht mehr mit. VW baut. Leise, stur, deutsch.





Das gibt ein Bild von Comeback drei Jahre voraus, inclusive Umfeld und nicht nur VW. Wer nicht mit der Zeit geht, geht mit der Zeit - richtig. Und VW geht gerade mit der Zeit. Nur eben nicht dahin, wo alle Pessimisten es schon begraben haben. Sondern dahin, wo es schon immer hingehört hat: Nach vorn.