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    VW-Chef Blume will 2030 Rekordrendite erreichen

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    Für Sie zusammengefasst
    • VW peilt neun Mio. Autos und neun Prozent Rendite an
    • Blume verteidigt den Abbau von mehr als 100.000 Stellen
    • China bleibt für VW trotz Einbruch ein wichtiger Markt
    VW-Chef Blume will 2030 Rekordrendite erreichen
    Foto: nmann77 - stock.adobe.com

    BERLIN (dpa-AFX) - Trotz der derzeitigen Krise setzt Volkswagen -Chef Oliver Blume dem Autokonzern große Ziele. "Wir wollen 2030 rund neun Millionen Fahrzeuge weltweit verkaufen und das Ganze mit neun Prozent Rendite", sagte Blume der "Bild"-Zeitung. "Das haben wir noch nie in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns erreicht", fügte er bezogen auf die Rendite hinzu.

    Die Zahl neun Millionen entspricht ziemlich genau der Zahl des vergangenen Jahres, in dem weltweit 8,98 Millionen Fahrzeuge ausgeliefert wurden. Die operative Rendite lag 2025 bei 2,8 Prozent. In diesem Jahr sollen nach jüngster Prognose vom Umsatz höchstens noch ein Prozent als operativer Gewinn übrig bleiben.

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    Zugleich verteidigte Blume in dem Interview den geplanten Abbau von mehr als 100.000 Stellen im Konzern: "Das ist kein Radikalschlag, von dem manchmal geschrieben wird." Der Konzern nehme "Milliarden in die Hand, auch für Aufhebungsverträge". Bei den Personalkosten lägen die deutschen Standorte "in etwa doppelt so hoch wie in anderen europäischen Ländern".

    China sei "noch kein verlorener Markt", sagte Blume. VW produziere dort inzwischen zu chinesischen Kosten. Insgesamt sei der Automarkt in China aber in diesem Jahr um 20 Prozent eingebrochen. Und die Preise seien innerhalb von zwei Jahren um 15 Prozent gefallen./brd/DP/zb

    Volkswagen (VW) Vz

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Volkswagen (VW) Vz Aktie

    Die Volkswagen (VW) Vz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,36 % und einem Kurs von 67,68 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Volkswagen (VW) Vz Aktie um -5,34 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -1,11 %.

    Die Marktkapitalisierung von Volkswagen (VW) Vz bezifferte sich zuletzt auf 13,96 Mrd..

    Volkswagen (VW) Vz zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 5,2600. Das entsprach einer Dividendenrendite von 6,2400 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 97,14EUR. Von den letzten 7 Analysten der Volkswagen (VW) Vz Aktie empfehlen 4 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 70,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 120,00EUR was eine Bandbreite von +3,43 %/+77,30 % bedeutet.





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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um einen möglichen Kursboden bei 70 Euro und Zweifel an einer baldigen Rückkehr auf 100 Euro. Diskutiert werden hohe Produktionskosten, Konkurrenz aus China, Produktionsverlagerungen und der Stopp des Fertigungsprojekts Gamechanger in Wolfsburg. Kritiker sehen Risiken für Wettbewerbsfähigkeit und Technologiekompetenz; andere setzen auf Restrukturierung, die weiterlaufende SSP-Entwicklung und die Kooperation mit XPeng.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber Volkswagen (VW) Vz eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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