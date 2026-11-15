🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Großdemo gegen umstrittene Medienreform in Tschechien

    101 Aufrufe 101 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Bis zu 250.000 Menschen protestierten in Prag gegen Pläne
    • Kritiker warnen vor Regierungseinfluss auf die Medien
    • Regierung plant Steuerfinanzierung und starke Kürzungen
    Großdemo gegen umstrittene Medienreform in Tschechien
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    PRAG (dpa-AFX) - Mit einer Großkundgebung haben die Proteste gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren in Tschechien ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Teilnehmer folgten einem Aufruf der Organisation "Eine Million Augenblicke für Demokratie" und versammelten sich am Sonntag auf der Letna-Ebene in Prag. Die Veranstalter sprachen von mindestens 200.000 bis 250.000 Teilnehmern.

    Kritiker warnen, dass die rechte Regierung unter dem Ministerpräsidenten und Milliardär Andrej Babis die öffentlich-rechtlichen Medien mit der Reform unter ihre Kontrolle bringen könnte. Die Demonstranten hielten Schilder mit Texten wie "Hände weg von den Medien" und "Freiheit ist keine Selbstverständlichkeit" hoch. Auf einer anderen Papptafel war zu lesen: "Babis will ein Staatsfernsehen? Dann soll er nach Osten gehen."

    Verkehr bricht zusammen

    Ständig strömten weitere Teilnehmer hinzu. Wegen des großen Andrangs brach der öffentliche Nahverkehr zusammen, Bahnsteige und U-Bahn-Züge waren überfüllt. Viele Menschen waren bereits am Morgen aus anderen Städten mit Bussen und Zügen angereist. "Von Leuten wie euch hängt die Zukunft unseres Landes ab", sagte der Hauptorganisator Mikulas Minar zu den vielen Teilnehmern.

    Steuern statt Gebühren

    Das seit Dezember regierende Kabinett will die öffentlich-rechtlichen Fernseh- und Radiosender künftig nicht mehr über Gebühren, sondern direkt aus dem Staatshaushalt finanzieren. Ein entsprechender Gesetzentwurf passierte in erster Lesung das Abgeordnetenhaus des EU-Mitgliedstaats. Geplant sind zudem Kürzungen der Mittel um mehr als 15 Prozent. Kritiker werfen der Regierung vor, es gehe ihr in Wirklichkeit darum, Einfluss auf Programm und Personalentscheidungen zu nehmen.

    Außenminister Petr Macinka beschuldigte hingegen die Organisatoren der Prager Kundgebung, Demonstrationen zu einem Geschäftsmodell gemacht zu haben. "Wozu dient diese Vereinigung, was haben die Organisatoren für die Bürger der Tschechische Republik getan?", fragte er in einer Fernsehdebatte. Macinka gehört der rechten Autofahrerpartei Motoristen an, die zum ersten Mal in einer Regierung ist.

    EU beobachtet Entwicklung

    Erst vor kurzem waren Studenten und Lehrende verschiedener Universitäten auf die Straße gegangen, um gegen die Pläne zu demonstrieren. Mehr als 2.000 Studenten und Absolventen der Journalistik unterzeichneten einen offenen Brief, in dem sie ihre Sorgen um die künftige Unabhängigkeit des Tschechischen Fernsehens (CT) und Rundfunks (CRo) zum Ausdruck brachten. Die EU-Kommission beobachtet die Entwicklung in Tschechien nach früheren Angaben. Mit dem europäischen Medienfreiheitsgesetz haben sich die EU-Mitgliedstaaten verpflichtet, den unabhängigen Betrieb öffentlich-rechtlicher Medien sicherzustellen./hei/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Großdemo gegen umstrittene Medienreform in Tschechien Mit einer Großkundgebung haben die Proteste gegen die geplante Abschaffung der Rundfunkgebühren in Tschechien ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht. Die Teilnehmer folgten einem Aufruf der Organisation "Eine Million Augenblicke für Demokratie" und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     