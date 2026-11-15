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    Selenskyj fordert von USA Ende der Starshield-Drosselung

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    Für Sie zusammengefasst
    • Selenskyj fordert volle Starshield-Leistung
    • Russische Angriffe treffen Energie- und Bahnanlagen
    • US-Senatoren verlangen Aufklärung der Drosselung
    Selenskyj fordert von USA Ende der Starshield-Drosselung
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj hat schwere Schäden nach russischen Angriffen beklagt und die USA zur vollen Wiederherstellung des Satelliteninternets Starshield aufgefordert. Das gedrosselte System müsse wieder die volle Betriebsgeschwindigkeit erhalten, verlangte Selenskyj in sozialen Medien. "Von dieser Maßnahme hängt der Schutz von Menschenleben und der ukrainischen Energieversorgung vor dem Winter ab", sagte der Präsident. Das für die Verteidigung der Ukraine wichtige System war bereits in der Vergangenheit gedrosselt worden.

    "Die Teams des Außenministeriums, des Verteidigungsministeriums und des Präsidialamtes haben den Auftrag, so eng wie möglich mit der amerikanischen Seite und SpaceX zusammenzuarbeiten", sagte Selenskyj. Starshield basiert auf der Technik der von Elon Musk geführten Firma SpaceX. Im Oktober war die Drosselung erst nach massiver Kritik Kiews aufgehoben worden.

    Selenskyj: Russland nutzt Starshield-Drosselung aus

    Russland habe Erfolg mit Angriffen etwa auf Umspannwerke und Ziele entlang der Frontlinie und in den besetzten Gebieten, weil Starshield nicht die volle Leistung habe, sagte Selenskyj. Die Ukraine könne so mit ihren Abfangdrohnen nichts bewirken, weil sie bei der gedrosselten Geschwindigkeit von 161 Kilometern pro Stunde die russischen Flugobjekte nicht treffen könne.

    Nach Darstellung Selenskyjs setzte Russland allein in dieser Woche mehr als 2.300 Drohnen, 1.590 Gleitbomben und 15 Raketen und Marschflugkörper gegen die Ukraine ein. "Brutale Angriffe, denen man nur schwer entgegenwirken kann", sagte Selenskyj.

    In der vergangenen Nacht und am Morgen habe Moskau erneut Energieinfrastruktur in Saporischschja und in den Gebieten Sumy, Odessa, Schytomyr und Kirowograd angegriffen. Auch Eisenbahninfrastruktur in den Gebieten Dnipropetrowsk, Charkiw und Saporischschja sei getroffen worden. Es gebe 16 Verletzte.

    US-Senatoren wollen Untersuchung

    Auf Musks Weltraumfirma SpaceX kommt derweil aufgrund der Drosselung des Satelliteninternets für die Ukraine eine parlamentarische Untersuchung zu. Senatoren der Demokraten, die im Januar die Mehrheit in der Kammer übernehmen werden, verlangen von SpaceX, alle Unterlagen zu dem Thema aufzubewahren. Auch fordern sie Antworten unter anderem auf die Frage, wer die Drosselung der Geschwindigkeit für das Starlink-Internet sowie für die militärische Version Starshield angeordnet hat.

    Die ukrainische Regierung hatte im Oktober tagelange Geschwindigkeitsbeschränkungen des Satelliteninternets beklagt. Musk warf Kiew im Oktober vor, das zivile Starlink für Drohnenangriffe eingesetzt zu haben, was gegen die Nutzungsbedingungen verstoße. Der ebenfalls auf SpaceX-Satelliten laufende militärische Internet-Dienst Starshield wird hingegen von der US-Regierung kontrolliert. SpaceX und die US-Regierung machten zum Teil widersprüchliche Angaben dazu, wer für die Drosselung verantwortlich war./so/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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