Banyan Gold identifiziert neue Bohrziele zwischen Airstrip und Powerline

Anzeige/Werbung – Im Auftrag von Banyan Gold Corp. · Bezahlte Beziehung: Die SRC swiss resource capital AG unterhält einen entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrag mit Banyan Gold Corp. · Ersteller: SRC swiss resource capital AG · Autor: freier Journalist · Erstveröffentlichung: 16. November 2026, 11:30 Uhr Berlin/Zürich

Sehr geehrte Leserinnen und Leser,

bei einem Goldprojekt entscheidet die Verbindung von Größe und geologischer Verlässlichkeit über die nächsten Entwicklungsschritte. Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A) richtet den Blick bei AurMac auf zusätzliche mineralisierte Bereiche zwischen Airstrip und Powerline. Die Meldungen vom 6. und 28. Oktober 2026 liefern dafür neue Bohrdaten. Der nächste zentrale Meilenstein ist die für das vierte Quartal 2026 angekündigte erste PEA.

AurMac verbindet Größe mit weiterer Exploration

Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A) ist ein kanadisches Goldexplorationsunternehmen. Das zentrale Projekt AurMac liegt im kanadischen Yukon, etwa 40 Kilometer nordöstlich von Mayo, im traditionellen Gebiet der First Nation of Na-Cho Nyäk Dun. Straßenanbindung und eine vorhandene Stromleitung gehören nach Unternehmensangaben zu den Standortmerkmalen. Sie können für die weitere Planung hilfreich sein; die tatsächlich nutzbare Versorgung und deren Kosten müssen projektbezogen untersucht werden.

Die Ressourcenschätzung mit Stichtag 15. Mai 2026 weist 3,639 Millionen Unzen Gold in der Kategorie angezeigt (Indicated) aus, enthalten in 167,3 Millionen Tonnen mit durchschnittlich 0,68 Gramm Gold je Tonne. Hinzu kommen 4,985 Millionen Unzen in der Kategorie vermutet (Inferred) aus 267,2 Millionen Tonnen mit 0,58 Gramm Gold je Tonne. Die Schätzung umfasst Airstrip und Powerline. Sie verwendet einen Cut-off von 0,30 Gramm Gold je Tonne und eine konzeptionelle Tagebauhülle auf Basis eines Goldpreises von 3.500 US-Dollar je Unze.

Neue Goldabschnitte zwischen Airstrip und Powerline

In der Meldung vom 6. Oktober sticht besonders AX-26-942 hervor. Die Bohrung lieferte zwischen 9,0 und 45,1 Metern Bohrlochtiefe 1,01 g/t Gold über 36,1 Meter. Darin enthalten sind 1,88 g/t Gold über 17,9 Meter von 27,2 bis 45,1 Metern sowie innerhalb dieses Teilabschnitts 28,70 g/t Gold über 0,8 Meter. Banyan ordnet den Treffer dem Bereich zwischen Airstrip und Powerline zu. Weitere Ergebnisse betreffen den Bereich von Airstrip und den unteren Cal-2-Horizont: AX-26-729 ergab 1,19 g/t Gold über 12,1 Meter, AX-26-730 lieferte 6,79 g/t Gold über 3,3 Meter.

Quelle: Banyan Gold

Für die Einordnung ist die Lage der Treffer wesentlich. Zusätzliche Mineralisierung zwischen bekannten Lagerstätten könnte das Ressourcenmodell ergänzen.

Mehrere Treffer zeigen zusätzliche Bohrziele

Noch im selben Monat folgten am 28. Oktober Ergebnisse aus sechs weiteren Bohrungen. In AX-26-921 meldete Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A) vier räumlich getrennte Abschnitte: 0,85 g/t Gold über 28,9 Meter, 1,34 g/t Gold über 20,2 Meter, 1,89 g/t Gold über 10,1 Meter und 1,18 g/t Gold über 27,5 Meter. Der Abschnitt mit 1,34 g/t Gold liegt innerhalb eines längeren Intervalls von 59,2 Metern mit 0,66 g/t Gold. Die 27,5 Meter reichen von 244,0 bis 271,5 Metern Bohrlochtiefe.

Quelle: Banyan Gold

Die vier hervorgehobenen Treffer enthalten schmalere Teilintervalle mit 12,44 g/t Gold über 1,2 Meter, 15,40 g/t Gold über 0,6 Meter, 12,10 g/t Gold über 0,8 Meter beziehungsweise 16,50 g/t Gold über 1,4 Meter. Hinzu kommt in AX-26-915 ein Abschnitt mit 0,96 g/t Gold über 39,6 Meter. Banyan interpretiert die Ergebnisse als Hinweise auf Erweiterungsmöglichkeiten mineralisierter Bereiche bei Airstrip und unterhalb des Zwischenraums zu Powerline.

Alle hier genannten Bohrintervalle sind Längen entlang des Bohrlochs. Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A) gibt für AX-26-942 eine näherungsweise berechnete wahre Mächtigkeit von 90 Prozent der Abschnittslänge an, für AX-26-921 95 Prozent und für AX-26-915 90 Prozent. Für AX-26-729 und AX-26-730 werden jeweils 95 Prozent genannt.

Finanziell hat sich die Ausgangslage im Herbst verbessert: Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A) schloss am 29. September 2026 eine Finanzierung über insgesamt 54,3 Millionen kanadische Dollar brutto ab. Ausgegeben wurden 23.156.500 Aktien in einer von Canaccord Genuity geführten Platzierung sowie weitere 4.000.000 Aktien in einer parallelen Privatplatzierung, jeweils zu 2,00 kanadischen Dollar je Aktie. Franco-Nevada zeichnete 10 Millionen Aktien. Laut Unternehmen sind die Mittel für die Weiterentwicklung der Projekte im Yukon sowie für allgemeine Unternehmenszwecke und Betriebskapital vorgesehen.

Von Banyan Gold bezahlte Anzeige! Wir veröffentlichen diesen bezahlten und von Commodity-TV produzierten Beitrag im Auftrag von Banyan Gold.

Quelle: Interview mit dem CEO von Banyan Gold auf Commodity-TV

Fazit: Banyan Gold vor Meilensteinen

Die jüngsten Meldungen von Banyan Gold Corp. (WKN: A1T64A) liefern konkrete neue Daten zu einem für AurMac interessanten Bereich. Die oberflächennahen Treffer und die tiefer liegenden mineralisierten Abschnitte begründen weitere Untersuchungen. Aus Investorensicht zählt nun, ob sich daraus zusammenhängende, ausreichend verlässlich erfasste Bereiche für die weitere Planung entwickeln lassen. Die abgeschlossene Finanzierung unterstützt diesen Arbeitsprozess. Der nächste wesentliche Bewertungsmaßstab bleibt die wirtschaftliche Untersuchung des Gesamtprojekts.

Glück auf und herzliche Grüße aus der Schweiz,

Ihr

Marc Ollinger

Swiss Resource Capital AG

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Quellen und redaktionelle Grundlage

Banyan Gold, 28.10.2026: Banyan Extends Mineralization into the Airstrip–Powerline Gap at AurMac, Yukon, Intersects 1.34 g/t Au over 20.2 metres and 1.18 g/t Au over 27.5 metres. Geprüft am 11.11.2026.

https://banyangold.com/news-releases/banyan-extends-mineralization-int ...

Banyan Gold, 06.10.2026: Banyan Gold Intersects 1.88 g/t Gold over 17.9 Metres in the Gap Between Airstrip and Powerline, and Identifies High-Grade Gold in Airstrip Footwall at AurMac, Yukon, Canada. Geprüft am 11.11.2026.

https://banyangold.com/news-releases/banyan-gold-intersects-1-88-g-t-g ...

Banyan Gold, Abruf 11.11.2026: AurMac Projektübersicht.

https://banyangold.com/projects/aurmac/

Banyan Gold, 19.05.2026: Banyan Expands Indicated and Inferred Mineral Resource Estimate and Improves Grade at AurMac Deposit, Yukon, Canada. Geprüft am 11.11.2026.

https://banyangold.com/news-releases/banyan-expands-indicated-and-infe ...

Banyan Gold, Abruf 11.11.2026: Unternehmensübersicht der Nachrichten.

https://banyangold.com/news-releases/

Banyan Gold, 26.06.2026: Banyan Gold Files Technical Report for AurMac Project, Yukon, Canada. Geprüft am 11.11.2026.

https://banyangold.com/news-releases/banyan-gold-files-technical-repor ...

Banyan Gold, 29.09.2026: Banyan Gold Closes $54.3 Million Financing. Geprüft am 14.11.2026.

https://www.newswire.com/news/banyan-gold-closes-54-3-million-financin ...

Intro Bild: KI generiert

Die Ressourcenschätzung wurde von Marc Jutras, P.Eng., M.A.Sc., Ginto Consulting Inc., als unabhängiger Qualified Person nach NI 43-101 erstellt. Die Veröffentlichung des zugehörigen technischen Berichts vom 26. Juni 2026 wurde am selben Tag bekannt gegeben. Duncan Mackay, M.Sc., P.Geo., Vice President Exploration von Banyan und damit dem Unternehmen angehörend, prüfte und genehmigte deren technische Inhalte mit Ausnahme der Ressourcenschätzung. Diese Prüfung bezieht sich auf die Unternehmensmeldungen; eine QP-Freigabe dieses Artikels wird damit nicht behauptet. Die Unternehmensmeldungen erläutern Probenahme, Laborverfahren und Qualitätssicherung. Eine eigene Überprüfung der Bohrkerne, Labordaten oder Ressourcenmodellierung erfolgte nicht.

Weitere Annahmen der Ressourcenschätzung sind 0,73 USD je CAD, 2,75 USD Abbaukosten je Tonne, 11,50 USD Aufbereitungskosten je Tonne, 2,00 USD allgemeine und Verwaltungskosten je Tonne, eine angenommene Goldausbeute von 90 Prozent sowie ein Böschungswinkel von 45 Grad. Diese Werte sind Modellannahmen der Ressourcenschätzung und keine bestätigten Betriebskennzahlen einer Mine.

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Anzeige und Charakter des Beitrags

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Ersteller und Herausgeber ist die SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz. Der Autor ist ein freier Journalist. Redaktionell verantwortlich und Verantwortlicher im Sinne von § 18 Abs. 2 MStV ist Marc Ollinger, CEO, SRC swiss resource capital AG, Poststrasse 1, 9100 Herisau, Schweiz.

Vergütung und Interessenkonflikte

Banyan Gold Corp. vergütet die SRC swiss resource capital AG aufgrund eines entgeltlichen, erfolgsunabhängigen IR-Beratervertrags. Daraus ergibt sich ein wirtschaftlicher Interessenkonflikt. Der freie Journalist wird für diesen Beitrag von der SRC swiss resource capital AG vergütet. Nach eigener, für diesen Beitrag am 11. November 2026 ausdrücklich bestätigter Erklärung halten weder die SRC swiss resource capital AG noch mit ihr verbundene Unternehmen noch der freie Journalist Aktien von Banyan Gold Corp. oder Long- beziehungsweise Short-Zertifikate, Optionen oder sonstige Derivate auf das Unternehmen. Eine externe Depotprüfung erfolgte nicht. Der Emittent ist nicht mit 5 % oder mehr an der SRC swiss resource capital AG beteiligt. Der Emittent hat den Beitrag vor Veröffentlichung nicht zur Durchsicht erhalten.

Quellen und Umfang der Prüfung

Grundlage sind die im Quellenverzeichnis bezeichneten öffentlichen Unternehmensmeldungen und Projektinformationen. Die Darstellung unterscheidet Unternehmensangaben von redaktioneller Einordnung. Zahlen wurden mit diesen Quellen abgeglichen; die Aktienzahl und der Bruttoerlös der Septemberfinanzierung wurden rechnerisch nachvollzogen. SRC swiss resource capital AG hat keine eigene Ressourcenschätzung, unabhängige Prüfung der zugrunde liegenden Bohrrohdaten, metallurgische Untersuchung, Machbarkeitsstudie oder unabhängige Unternehmensbewertung durchgeführt. Die Prüfung durch eine Qualified Person in einer Unternehmensmeldung stellt keine unabhängige technische Verifizierung oder Freigabe dieses Artikels durch SRC dar.

Ressourcen und Studien

Die genannten Mineralressourcen für AurMac haben den Stichtag 15. Mai 2026 und werden getrennt nach angezeigt (Indicated) und vermutet (Inferred) wiedergegeben. Sie sind keine Mineralreserven; ihre wirtschaftliche Gewinnbarkeit ist nicht nachgewiesen. Vermutete Ressourcen haben eine geringere geologische Verlässlichkeit. Ihre Umwandlung in höhere Kategorien oder Reserven ist nicht garantiert. Die angekündigte PEA ist eine vorläufige wirtschaftliche Untersuchung. Der Beitrag gibt keine veröffentlichten PEA-Ergebnisse, Produktionsprognosen oder eigenen Wirtschaftlichkeitskennzahlen wieder.

Zukunftsaussagen und wesentliche Risiken

Aussagen zu zusätzlichen mineralisierten Bereichen, Ressourcenwachstum, Studienzeitplänen und weiteren Entwicklungsschritten sind zukunftsgerichtet. Sie setzen unter anderem voraus, dass weitere Bohrungen die geologische Interpretation stützen, technische Arbeiten planmäßig abgeschlossen werden können und ausreichende Finanzmittel verfügbar bleiben. Tatsächliche Ergebnisse können wesentlich abweichen. Wesentliche Risiken sind Geologie und Metallurgie, Genehmigungen und Umweltauflagen, die Zusammenarbeit mit betroffenen First Nations, Finanzierung und Verwässerung, Projektumsetzung und Kostensteigerungen, Goldpreise und Wechselkurse sowie politische und rechtliche Änderungen. Aktien solcher Unternehmen können starken Kursschwankungen und eingeschränkter Handelbarkeit unterliegen; ein Totalverlust ist möglich. Eine spätere Produktion oder wirtschaftliche Entwicklung ist nicht gesichert.

Redaktionsstand und regulatorische Hinweise

Redaktionsstand ist der 14. November 2026, 11:30 Uhr MEZ. Die Erstveröffentlichung ist für den 16. November 2026 um 5:30 Uhr Berlin/Zürich geplant. Eine routinemäßige laufende Aktualisierung ist nicht vorgesehen; zwingende Berichtigungs- und Aktualisierungspflichten bleiben unberührt. Spätere Entwicklungen können Aussagen überholen. Die Offenlegung berücksichtigt, soweit einschlägig, Transparenzgrundsätze aus Art. 20 MAR, der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958, §§ 85 und 86 WpHG sowie den BCSC-Hinweisen zu bezahlter Investor-Relations-Kommunikation. Eine aufsichtsbehördliche Billigung des Beitrags liegt nicht vor.

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