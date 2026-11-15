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    Iran meldet erneut Explosionen an Tankern

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    Für Sie zusammengefasst
    • Iran meldet Minenexplosionen an zwei Öltankern
    • UKMTO meldet Beschuss, Besatzung in Sicherheit
    • Iran legt trotz Marineverlusten weiter Seeminen
    Iran meldet erneut Explosionen an Tankern
    Foto: Jan Woitas - dpa

    TEHERAN (dpa-AFX) - Irans Revolutionsgarden haben erneut Explosionen an Schiffen in der Straße von Hormus gemeldet. Zwei Öltanker seien dort in Seeminen gefahren, woraufhin es zu Explosionen gekommen sei, hieß es in einer Erklärung der mächtigen Militärorganisation. Die Schiffe seien vom US-Militär unterstützt worden und hätten ihren AIS-Sender zum Übertragen des eigenen Standorts abgeschaltet in einem "Versuch, unbemerkt durchzuschlüpfen". An Bord beider Schiffe sei Feuer ausgebrochen, eines sei daraufhin gesunken.

    Die britische Behörde für Sicherheit in der Schifffahrt (UKMTO) meldete, dass ein Tanker in dem Gebiet unter Beschuss gekommen sei. Die Besatzung sei vollzählig und in Sicherheit.

    Irans Marinestreitkräfte legen weiterhin Seeminen

    Ende Februar hatten Israel und die USA ihren Krieg gegen den Iran begonnen. Als Reaktion blockierten Irans Streitkräfte mit Drohungen und Angriffen über lange Zeit faktisch den Schiffsverkehr in der Straße von Hormus. Seit mehreren Monaten versucht das US-Militär, mit Geleitschutz für zivile Schiffe den Handel mit Öl und Flüssiggas wieder zu ermöglichen.

    Bei den israelisch-amerikanischen Bombardierungen wurde ein Großteil der iranischen Marine zerstört. In den vergangenen Monaten nahm das US-Militär zudem immer wieder Radaranlagen und Raketenabschussrampen an der iranischen Küste ins Visier. Dennoch scheint es den Streitkräften des Irans zu gelingen, Angriffe mit Marschflugkörpern von Land auszuführen und Seeminen zu legen. Diese werden iranischen Angaben nach entweder mit Schnellbooten ausgelegt oder mit Raketen in die Meerenge geschossen./jot/DP/jha





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