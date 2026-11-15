3 Key Takeaways aus unserer November-Webkonferenz

Am Montag fand unsere monatliche Webkonferenz zum Tigris Small & Micro Cap Growth Fund statt. Für alle, die nicht dabei sein konnten, hier die drei wichtigsten Takeaways:



1️⃣ 𝗗𝗶𝗲 𝗞𝘂𝗿𝘀𝘀𝗰𝗵𝘄ä𝗰𝗵𝗲 𝗶𝗺 𝗢𝗸𝘁𝗼𝗯𝗲𝗿 𝘀𝘁𝗲𝗵𝘁 𝗶𝗺 𝗞𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁 𝘇𝘂𝗿 𝗼𝗽𝗲𝗿𝗮𝘁𝗶𝘃𝗲𝗻 𝗘𝗻𝘁𝘄𝗶𝗰𝗸𝗹𝘂𝗻𝗴

KI- und halbleiternahe Portfoliowerte wie 2G Energy, ASTA Energy Solutions, AT&S, Nynomic und Schmid gerieten im Oktober deutlich unter Druck. Die Rückgänge waren jedoch überwiegend nicht durch eine Verschlechterung der fundamentalen Entwicklung begründet.



Im Gegenteil: Friedrich Vorwerk erhöhte erneut die Jahresprognose, Schmid verzeichnete im dritten Quartal ein Book-to-Bill-Verhältnis von 2,83 und hob den erwarteten Auftragseingang auf mehr als 150 Mio. € an. Auch die Auftragseingänge der wichtigsten ASTA-Kunden entwickelten sich weiterhin positiv.





2️⃣ 𝗪𝗶𝗿 𝗵𝗮𝗯𝗲𝗻 𝗱𝗶𝗲 𝗠𝗮𝗿𝗸𝘁𝘀𝗰𝗵𝘄ä𝗰𝗵𝗲 𝗳ü𝗿 𝘇𝘄𝗲𝗶 𝗴𝗲𝘇𝗶𝗲𝗹𝘁𝗲 𝗡𝗲𝘂𝗮𝘂𝗳𝗻𝗮𝗵𝗺𝗲𝗻 𝗴𝗲𝗻𝘂𝘁𝘇𝘁

Mit Basler und SGL Carbon wurden zwei Unternehmen neu in das Portfolio aufgenommen, die von mehreren strukturellen Wachstumstreibern profitieren können.



Basler verzeichnet eine deutliche Verbesserung der Profitabilität sowie einen starken Auftragseingang und profitiert von Anwendungen in der Halbleiter- und Elektronikfertigung, im Rechenzentrumsumfeld und in der Logistikautomation.



SGL Carbon erhielt 2026 bereits zwei Aufträge von X-energy im Gesamtvolumen von 190 Mio. US-Dollar für Nukleargraphit. Zusätzlich sehen wir positive Signale aus dem Siliziumkarbid-Markt. Der Verkauf eines Grundstücks in den USA für rund 70 Mio. US-Dollar stärkt zugleich die Finanzposition.





3️⃣ 𝗗𝗶𝗲 𝗕𝗲𝘄𝗲𝗿𝘁𝘂𝗻𝗴𝘀𝗱𝗶𝘀𝗸𝗿𝗲𝗽𝗮𝗻𝘇 𝗵𝗮𝘁 𝘀𝗶𝗰𝗵 𝘄𝗲𝗶𝘁𝗲𝗿 𝘃𝗲𝗿𝗴𝗿öß𝗲𝗿𝘁

Auf Basis der Schätzungen für 2027 wird das Portfolio aktuell mit einem EV/EBITDA von 6,5 bewertet. Der langfristige Durchschnitt der Jahre 2017 bis 2021 liegt bei 9,0.



Der von uns auf Basis der gewichteten Kurspotenziale ermittelte indikative innere Wert lag zum 31. Oktober 2026 bei 170,80€ je Anteil. Dem stand ein Fonds-NAV von 92,90 € gegenüber – eine Differenz von 83,8%.

In der Webkonferenz sind wir außerdem auf weitere aktuelle Entwicklungen unserer Portfoliounternehmen sowie die jüngsten Transaktionen eingegangen.

Die vollständige Aufzeichnung finden Sie hier

Das Passwort lautet wie folgt: jr##1!3M

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Rechtliche Hinweise

Dies ist eine Marketing-Anzeige.

Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

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Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München