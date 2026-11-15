Midterms, TeamViewer, Redcare, Chip-Aktien & welche Aktien wir gekauft haben

In Folge 78 von Glaser & Spang melden wir uns mit einem ausführlichen Update zur laufenden Berichtssaison zurück. Wie reagieren die Börsen auf die US-Midterms – und welche Aktien überzeugen mit ihren Quartalszahlen und Ausblicken für 2027?

Zunächst sprechen wir über die Gewinnwarnungen von TeamViewer und init innovation. Warum waren die Kursreaktionen so heftig, wie nachvollziehbar sind die Begründungen und wo wurde aus unserer Sicht Vertrauen verspielt?

Im Halbleitersektor hat Aixtron mit starkem Auftragseingang und positiven Aussagen zum Zyklus bis 2030 überzeugt. Wir ordnen ein, warum Optoelektronik aktuell dominiert, GaN und SiC aber zusätzliche Wachstumstreiber werden könnten. Außerdem diskutieren wir die schwächere Ergebnisentwicklung bei SUSS MicroTec, eine mögliche zyklische Erholung bei Siltronic und die positiven Rückschlüsse für Nynomic und LayTec.

Darüber hinaus erklären wir, warum wir die Rücksetzer bei Elmos und Basler für Käufe genutzt haben.

Weitere Themen sind das Übernahmeangebot von Red Cat für Steyr Motors, Friedrich Vorwerks Prognoseanhebung und schwer prognostizierbare Ergebnisstruktur, der Verkauf eines defizitären Geschäftsbereichs bei Stratec sowie Wachstum, Margen und Free Cashflow bei Redcare Pharmacy.

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