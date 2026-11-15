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    UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende

    dpa-AFX-Überblick

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    Für Sie zusammengefasst
    • SpaceX fängt Starship erstmals am Startturm auf
    • Microsoft behebt Störung bei Outlook und 365
    • US-Flugverkehr wohl erst Montag wieder normal
    dpa-AFX-Überblick - UNTERNEHMEN - Die wichtigsten Meldungen vom Wochenende
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ROUNDUP 2: SpaceX fängt Riesen-Rakete Starship erstmals wieder auf

    STARBASE - Erstmals hat das US-Raumfahrtunternehmen SpaceX die obere Stufe des Riesen-Raketensystems Starship nach einem Testflug ins All auf der Erde wieder aufgefangen. Rund 20 Stunden nach dem Start kehrte das Starship zum Weltraumbahnhof Starbase im US-Bundesstaat Texas zurück und wurde dort von Greifarmen am Startturm aufgefangen. Es war das erste Mal, dass SpaceX einen solchen Fangversuch unternahm - und bedeutet einen großen Fortschritt in Hinblick auf die Wiederverwendbarkeit von Raketen.

    ROUNDUP 2: Microsoft-Büroprogramme laufen nach Störung wieder

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    REDMOND/BERLIN - Die schwerwiegende Störung bei den Büroprogrammen des Software-Konzerns Microsoft ist nach dessen Angaben behoben. Alle Systeme liefen wieder, teilte das Unternehmen am Samstag auf seiner Webseite mit. Von den Problemen waren nicht nur der E-Mail-Dienst Outlook, sondern generell Dienste aus dem Cloud-Paket Microsoft 365 betroffen.

    ROUNDUP 3/Technik-Panne in den USA: Weiter Tausende Flüge gestrichen

    WASHINGTON - Gestrandete Reisende, verlorene Koffer und lange Schlangen: Der stundenlange landesweite Flugstopp in den USA hat am Wochenende die Reisepläne unzähliger Menschen durcheinandergebracht. US-Medien berichteten von Familien, die darum bangten, noch rechtzeitig zu einer Hochzeit oder einer Kreuzfahrt zu kommen, von einander zuvor fremden Reisenden, die sich für die Weiterfahrt einen der knappen Mietwagen teilten, und von langen Schlangen an den Rezeptionen ausgebuchter Flughafenhotels. Vielerorts suchten Passagiere stundenlang nach ihrem aufgegebenen Gepäck.

    US-Flugverkehr wohl erst am Montag wieder vollständig normal

    WASHINGTON - Nach dem stundenlangen landesweiten Flugstopp in den USA rechnet US-Verkehrsminister Sean Duffy erst am Montag mit einer vollständigen Normalisierung des Flugverkehrs. Der Betrieb werde sich am Sonntag weiter erholen, wahrscheinlich aber erst am Montag wieder vollständig normal laufen, sagte Duffy verschiedenen US-Sendern. Am Samstag hatte der Chef der US-Luftfahrtaufsicht FAA, Bryan Bedford, eine Normalisierung bis Sonntagabend in Aussicht gestellt.

    VW-Chef Blume will 2030 Rekordrendite erreichen

    BERLIN - Trotz der derzeitigen Krise setzt Volkswagen -Chef Oliver Blume dem Autokonzern große Ziele. "Wir wollen 2030 rund neun Millionen Fahrzeuge weltweit verkaufen und das Ganze mit neun Prozent Rendite", sagte Blume der "Bild"-Zeitung. "Das haben wir noch nie in der Geschichte des Volkswagen-Konzerns erreicht", fügte er bezogen auf die Rendite hinzu.

    Niedersachsens CDU-Chef bringt Verzicht auf VW-Dividende ins Spiel

    HANNOVER - Niedersachsens CDU-Chef Sebastian Lechner hat einen vorübergehenden Verzicht des Landes auf seine Volkswagen-Dividende ins Spiel gebracht. Auch andere Großaktionäre könnten auf eine Ausschüttung verzichten, sagte Lechner auf einem kleinen Parteitag in Hannover. Den VW-Vorstand regte er an, bei den Boni ein Zeichen zu setzen. "Es braucht einen gemeinsamen Kraftakt. Alle müssen einen Beitrag leisten", sagte der 45-Jährige.

    Italien verhängt 805 Millionen Euro Strafe gegen Meta

    ROM - Der Facebook-Konzern Meta ist in Italien wegen des unzulässigen Zugriffs auf Fotos und Videos von Smartphone-Nutzern mit einer Strafe von 805 Millionen Euro belegt worden. Die Behörde Garante wirft dem US-Konzern vor, Nutzer der Android-App nicht ausreichend darüber informiert und keine wirksame Einwilligung eingeholt zu haben. Betroffen seien rund 20 Millionen Android-Nutzer in Italien, hieß es. Die 805 Millionen Euro entsprechen laut der Behörde rund 0,47 Prozent des weltweiten Umsatzes des Konzerns im Jahr 2024.

    ROUNDUP: Sonnenstrom-Produktion vor Rekord - Ringen um neues Gesetz

    BERLIN - Der Anteil von Solarenergie an der Nettostromerzeugung in Deutschland steuert auf einen Rekord zu. Erstmals könnten innerhalb eines Kalenderjahres mehr als 100 Terawattstunden Solarstrom erzeugt werden, teilte der Bundesverband Solarwirtschaft (BSW-Solar) in Berlin unter Berufung auf Daten der Energy-Charts des Fraunhofer-Instituts für Solare Energiesysteme ISE mit.

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    Kundenhinweis:
    ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

    /jha

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur SpaceX Aktie

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,48 % und einem Kurs von 475,2 auf Tradegate BSX (13. November 2026, 22:25 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der SpaceX Aktie um +11,91 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -13,83 %.

    Die Marktkapitalisierung von SpaceX bezifferte sich zuletzt auf 1,04 Bil..

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 279,71USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 225,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 500,00USD was eine Bandbreite von +78,23 %/+296,07 % bedeutet.





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    Community Beiträge zu SpaceX - A42D4F - US84615Q1031

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über SpaceX. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um mögliche Kursreaktionen auf den jüngsten Starship-Test. Der gemeldete erfolgreiche Fang wird positiv aufgenommen; einzelne Anleger hoffen auf günstigere Nachkaufkurse, andere erwarten Kursgewinne bei technischen Erfolgen. Diskutiert werden zudem die Wiederverwendbarkeit nach starker Hitzeeinwirkung, Materialfestigkeit und Qualitätskontrollen sowie Musks Einfluss durch seine Beteiligung.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SpaceX eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
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