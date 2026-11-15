Lei Zhang für Pionierarbeit an sauberer Energieinfrastruktur im KI-Zeitalter als „Titan" in die TIME100 Climate 2026 aufgenommen

SHANGHAI, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Lei Zhang, Gründer und Vorsitzender von Envision, wurde für seine Arbeit an der Schnittstelle von sauberer Energie und KI als Titan in die TIME100 Climate 2026 aufgenommen. Diese Anerkennung erfolgt zu einem Zeitpunkt, an dem Lei Zhang ein neues Modell zur Energieversorgung des weltweiten KI-Ausbaus vorantreibt, das erneuerbare Energien, Energiespeicherung sowie KI-Rechenleistung zusammenführt, um eine der entscheidenden Infrastrukturherausforderungen des KI-Zeitalters zu bewältigen: wie sich die Rechenleistung skalieren lässt, ohne die zunehmend unter Druck stehenden Stromsysteme zusätzlich zu belasten.

Die Anerkennung durch TIME unterstreicht Lei Zhangs führende Rolle bei der Gestaltung der Energiesysteme für das KI-Zeitalter

TIME100 Climate würdigt 100 Führungskräfte, die messbare, erfolgreiche und gerechte Klimaschutzmaßnahmen in der Wirtschaft vorantreiben. Lei Zhang wurde in die Kategorie „Titans" aufgenommen, die TIME als „Inspiring greater ambition" (zu größeren Ambitionen inspirieren) beschreibt. In seinem Porträt hebt TIME hervor, wie Lei Zhang das Wachstum der KI nutzt, um den Ausbau sauberer Energien zu beschleunigen, unter anderem durch Envisions Entwicklung von Rechenzentren, die mit eigens dafür vorgesehenen Windkraft-, Solar- und Batteriesystemen betrieben werden.

Da KI eine beispiellose Nachfrage nach Rechenleistung und Strom auslöst, sollte sie nach Ansicht von Lei Zhang den Ausbau sauberer Energien beschleunigen, statt die Engpässe bei der Energieversorgung zu verschärfen. Envision setzt diese Überzeugung in die Praxis um, indem es erneuerbare Energien und KI-Infrastruktur zusammenbringt und so ein gleichzeitiges Wachstum beider ermöglicht.

Mission Gobi setzt diese Vision in die Tat um und strebt bis 2030 eine Kapazität von 5 GW für grüne KI-Rechenzentren an, wobei der Envision Galaxy Campus zeigt, wie sich KI-Rechenleistung und erneuerbare Energien gemeinsam ausbauen lassen.

Lei Zhangs Ziel geht über die Versorgung von KI mit sauberer Energie hinaus. Es besteht darin, die Energiesysteme der Zukunft zu entwickeln, die das Wachstum der KI zum Katalysator für die globale Energiewende machen können.

Sehen Sie sich die vollständige Liste der TIME100 Climate 2026 sowie Lei Zhangs TIME100 Climate-Profil an.

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