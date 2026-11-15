Selenskyj hofft auf Hilfe beim Ramstein-Treffen

KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine setzt nach einer Serie schwerer russischer Angriffe gegen die Städte des Landes auf das bevorstehende Treffen der Ramstein-Gruppe. "Dieses Treffen muss zu Ergebnissen führen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Das wird ein starkes Signal sein - ein Signal an Russland, dass die Ukraine nicht ohne Unterstützung bleiben wird." Bei dem Treffen werde es in erster Linie um Flugabwehrsysteme gehen, um Patriots und Nasams. Die russische Bedrohung bleibe ernst, unterstrich Selenskyj.

Die aus über 50 Staaten gebildete Ramstein-Gruppe stimmt die militärische und zivile Unterstützung für die Ukraine ab. Das nächste Treffen ist für Dienstag vorgesehen.