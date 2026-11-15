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    Selenskyj hofft auf Hilfe beim Ramstein-Treffen

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    Für Sie zusammengefasst
    • Ukraine erwartet Ergebnisse vom Ramstein-Treffen
    • Im Mittelpunkt stehen Patriots und Nasams
    • Russland greift Städte und Energieversorgung an
    Selenskyj hofft auf Hilfe beim Ramstein-Treffen
    Foto: eyetronic - adobe stock - eyetronic

    KIEW (dpa-AFX) - Die Ukraine setzt nach einer Serie schwerer russischer Angriffe gegen die Städte des Landes auf das bevorstehende Treffen der Ramstein-Gruppe. "Dieses Treffen muss zu Ergebnissen führen", sagte Präsident Wolodymyr Selenskyj in seiner abendlichen Videoansprache. "Das wird ein starkes Signal sein - ein Signal an Russland, dass die Ukraine nicht ohne Unterstützung bleiben wird." Bei dem Treffen werde es in erster Linie um Flugabwehrsysteme gehen, um Patriots und Nasams. Die russische Bedrohung bleibe ernst, unterstrich Selenskyj.

    Die aus über 50 Staaten gebildete Ramstein-Gruppe stimmt die militärische und zivile Unterstützung für die Ukraine ab. Das nächste Treffen ist für Dienstag vorgesehen.

    Die Ukraine klagt seit längerer Zeit über einen Mangel an Flugabwehr-Munition, vor allem zur Abwehr russischer ballistischer Raketen. Das russische Militär nutzt diese Schwäche der Ukraine zu ständigen Angriffen auf Ballungszentren aus.

    Selenskyj beschrieb die Taktik der russischen Streitkräfte. "Die Russen gehen so vor, dass sie eine Region als spezielles Ziel auswählen und sich mehrere Tage lang auf Angriffe auf diese Region konzentrieren", sagte er. In erster Linie gehe es gegen die Energieversorgung. Seit Anfang September habe es jeweils weit über 100 Angriffe in den Regionen Sumy, Schytomyr, Dnipropetrowsk und Kiew gegeben. Die Arbeit der Reparaturtrupps sei nicht einfach./cha/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
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