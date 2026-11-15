🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsNVIDIA AktievorwärtsNachrichten zu NVIDIA

    US-Finanzminister fordert neuen Nvidia-Chef von außerhalb

    261 Aufrufe 261 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Bessent fordert neuen Chef und Umbruch bei Nvidia
    • Bessent fordert Prüfung mutmaßlicher Chipverkäufe bei Nvidia
    • Megaspeed bestreitet Vorwürfe, Lutnick unter Druck
    US-Finanzminister fordert neuen Nvidia-Chef von außerhalb
    Foto: BINGJHEN - stock.adobe.com

    WASHINGTON (dpa-AFX) - Nach dem Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat US-Finanzminister Scott Bessent einen radikalen Führungswechsel bei dem Chipkonzern gefordert. Der Verwaltungsrat müsse sich außerhalb des Unternehmens nach einem neuen Chef umsehen, sagte Bessent dem US-Sender Fox News. Angesichts dessen, was innerhalb des Konzerns geschehen sei, brauche Nvidia einen "radikalen Umbruch".

    Zugleich verlangte Bessent innerhalb der nächsten zehn Tage Antworten vom Verwaltungsrat und den externen Anwälten des Unternehmens zur Einhaltung der US-Exportbeschränkungen. Er stellte die Frage, ob Nvidia mutmaßlich illegale Chipverkäufe vorangetrieben habe, um Umsätze und Gewinne zu steigern. Es müsse geklärt werden, ob das Unternehmen Warnsignale bei verdächtigen Scheinfirmen ignoriert habe und wer davon gewusst habe - einfache Mitarbeiter, die mittlere Führungsebene oder die Konzernspitze.

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu NVIDIA!
    Long
    150,57€
    Basispreis
    1,50
    Ask
    × 9,79
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    171,57€
    Basispreis
    1,49
    Ask
    × 9,89
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Neue Gesetze zur Verschärfung der Exportkontrollen hält Bessent nicht für nötig. Es gebe bereits alle nötigen Regeln, sie müssten nur durchgesetzt werden.

    Megaspeed weist Vorwürfe zurück

    Huang war am Donnerstag nach Bekanntwerden mehrerer außerehelicher Beziehungen zurückgetreten. Besonders brisant ist seine Verbindung zu der Geschäftsfrau Alice Huang, die US-Geheimdienste verdächtigen, für China zu spionieren. Sie war für das Unternehmen Megaspeed in Singapur tätig, gegen das wegen mutmaßlicher Verstöße gegen US-Exportbeschränkungen ermittelt wird. Dabei geht es um den Verdacht, dass leistungsstarke Nvidia-Chips trotz amerikanischer Beschränkungen nach China gelangten.

    Megaspeed teilte US-Medien am Sonntag mit, Alice Huang habe das Unternehmen bereits im August 2025 verlassen und spiele dort keine Rolle mehr. Die Firma wies Vorwürfe gegen ihre Geschäftspraktiken zurück und erklärte, externe Anwälte mit einer internen Untersuchung beauftragt zu haben. Ob Megaspeed tatsächlich gegen US-Exportbeschränkungen verstieß, ist bislang ungeklärt. China weist die Spionagevorwürfe zurück.

    Druck auf Handelsminister Lutnick wächst

    Die Affäre erhöht zugleich den Druck auf US-Handelsminister Howard Lutnick. Bessent hatte bereits am Freitag erklärt, dass mehrere US-Ministerien die Aufnahme Megaspeeds auf eine Export-Sanktionsliste befürwortet hätten. Das dafür zuständige Handelsministerium habe jedoch nicht gehandelt. Der demokratische Senator Chris Van Hollen, der ranghöchste Demokrat im für die Finanzierung des Handelsministeriums zuständigen Senatsunterausschuss, forderte am Sonntag ausdrücklich Lutnicks Entlassung.

    Der US-Sender CNN berichtete unter Berufung auf eigene Recherchen, dass einige Berater von Präsident Donald Trump inzwischen über eine mögliche Entlassung Lutnicks diskutierten. Dem Bericht zufolge hatte Lutnick Huang geholfen, an einem exklusiven Spendendinner für Trump-Unterstützer in Mar-a-Lago teilzunehmen, bei dem Huang gegen geplante Exportbeschränkungen argumentiert habe. Zudem habe Nvidia im Oktober vergangenen Jahres 25 Millionen Dollar für Trumps Ballsaalprojekt am Weißen Haus gespendet, ohne auf der veröffentlichten Spenderliste aufzutauchen.

    Die "New York Times" berichtete nach eigenen Recherchen, Lutnick habe sich für weniger strenge Exportvorschriften für Rechenzentren im Ausland eingesetzt, deren Rechenleistung chinesische Unternehmen auch aus der Ferne nutzen können. Einige Betreiber solcher Rechenzentren unterhielten demnach Geschäftsbeziehungen zu seiner früheren Investmentbank Cantor Fitzgerald, die inzwischen von seinen Söhnen geführt wird. Belege dafür, dass diese Geschäftsbeziehungen Lutnicks politische Entscheidungen beeinflussten, gebe es laut der Zeitung nicht. Das Handelsministerium erklärte, Lutnick halte sich an seine Ethikvereinbarungen./hae/DP/zb

    NVIDIA

    -2,01 %
    -6,85 %
    -28,51 %
    -28,99 %
    -11,90 %
    +3.144,74 %
    +5.174,96 %
    +292.933,30 %
    +153.532,08 %
    ISIN:US67066G1040WKN:918422
    NVIDIA direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur NVIDIA Aktie

    Die NVIDIA Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,82 % und einem Kurs von 146,1 auf Lang & Schwarz (15. November 2026, 18:59 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der NVIDIA Aktie um - verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt -.

    NVIDIA zahlte zuletzt (2027) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 0,5800 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 267,86USD. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 200,00USD und das höchste Kursziel liegt bei 400,00USD was eine Bandbreite von +36,89 %/+173,79 % bedeutet.





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    Community Beiträge zu NVIDIA - 918422 - US67066G1040

    Das denkt die wallstreetONLINE Community über NVIDIA. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!

    ✧ SchlagzeilenErstellt durch wallstreetONLINE AI (Beta-Version: kann Fehler enthalten)
    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den jüngsten Kursrückgang der NVIDIA-Aktie und eine mögliche Erholung Richtung 200 Euro. Im Fokus stehen die anstehenden Quartalszahlen und vor allem der Ausblick. Diskutiert werden Risiken für China-Umsätze, Margen und Bewertung sowie mögliche Folgen mutmaßlicher politischer Verstrickungen. Dem stehen Erwartungen starken Wachstums und die Einschätzung gegenüber, die Korrektur biete langfristige Kaufchancen.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment negativ gegenüber NVIDIA eingestellt.


    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    US-Finanzminister fordert neuen Nvidia-Chef von außerhalb Nach dem Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat US-Finanzminister Scott Bessent einen radikalen Führungswechsel bei dem Chipkonzern gefordert. Der Verwaltungsrat müsse sich außerhalb des Unternehmens nach einem neuen Chef umsehen, sagte Bessent …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     