Erstes globales Energiespeicherkolloquium in Xiamen abgehalten

XIAMEN, China, 15. November 2026 /PRNewswire/ -- Das erste Global Energy Storage Colloquium fand in Xiamen unter dem Motto „Frontiers in Dialogue • Die Energieversorgung der Speicher von morgen." statt. Das Kolloquium, das von HiTHIUM veranstaltet und von der Energy Storage Application Branch der China Industrial Association of Power Sources (CESA) mitorganisiert wurde, brachte führende internationale Experten, Wissenschaftler und Vertreter der Industrie zusammen. Die Teilnehmer diskutierten über Batteriematerialien, Energiespeichertechnologien, Leistungselektronik, Systemanwendungen und industrielle Innovationen.

Mit der Weiterentwicklung der Energiespeicherung hin zu längeren Speicherdauern, vielfältigeren Technologien, größeren Kapazitäten und einer stärkeren Systemintegration steht die Branche vor wissenschaftlichen und technischen Herausforderungen in Bezug auf Batteriematerialien, Lebensdauermechanismen, Sicherheitsgrenzen und die Integration in das Stromnetz. Das Kolloquium bot Experten eine Plattform, um sich über diese Themen auszutauschen und zu erörtern, wie Grundlagenforschung und internationale Zusammenarbeit die kontinuierliche Innovation unterstützen können.

Die Teilnehmer kamen vom Imperial College London, der Universität Cambridge, der Tsinghua-Universität, der Xiamen-Universität, der Huazhong-Universität für Wissenschaft und Technologie, der City University of Hong Kong und anderen Institutionen. Maochun Hong, Akademiemitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften vom Fujian-Institut für Strukturforschung der Materie, nahm an der Veranstaltung teil. Clare Grey, Dame Commander of the Order of the British Empire, Professorin für Chemie an der Universität Cambridge; Tim Green, Mitglied der Royal Academy of Engineering und Professor am Imperial College London; Shigang Sun, Akademiemitglied der Chinesischen Akademie der Wissenschaften und Professor an der Universität Xiamen; Yong Yang, Distinguished Professor an der Universität Xiamen; und Chongqing Kang, Professor an der Tsinghua-Universität, fungierten als Co-Vorsitzende. Yunhui Huang, Professor an der Huazhong University of Science and Technology, fungierte als Hauptberater.

Jeff Wu, Gründer und Vorsitzender von HiTHIUM; Yong Liu, stellvertretender Vorsitzender von CESA; und Kate Harrisson, Handelskommissarin Seiner Majestät für China und Hongkong, hielten Reden auf dem Kolloquium.

Laut Jeff Wu ist Energiespeicherung eine systemische Technologie, die mehrere Disziplinen und Sektoren umfasst, und ihre Entwicklung hängt von Durchbrüchen in der Grundlagenforschung und internationaler Zusammenarbeit ab. Er sagte, HiTHIUM hoffe, auf dem Kolloquium aufzubauen, um die Zusammenarbeit mit führenden Universitäten und Forschungseinrichtungen weltweit auszubauen, das Engagement zwischen Wissenschaft und Industrie zu vertiefen und dazu beizutragen, Forschungsergebnisse in praktische Beiträge umzusetzen. Das Unternehmen wird das Kolloquium auch weiterhin als dauerhafte Plattform für Austausch und Zusammenarbeit unterstützen.

Die akademischen Sitzungen behandelten Batteriemechanismen und -charakterisierung, Degradation und Lebensdauerprognose für netzgebundene Lithium-Ionen-Batterien, die Stabilität von Stromnetzen mit hohem Anteil an wechselrichterbasierten Energiequellen sowie die Entwicklung virtueller Kraftwerke. Die Experten diskutierten außerdem über Echtzeit-Batterietests ohne Zerstörungsfreiheit, Frühwarnung vor thermischem Durchgehen, Energiespeichermöglichkeiten im Bereich von Verteiltransformatoren und Einnahmequellen aus der Teilnahme am Strommarkt.

Das dreitägige Kolloquium umfasste auch thematische Sitzungen zu Energiespeichermaterialien und Batterien, Stromversorgung und Netzen sowie Systemen und Anwendungen. Wissenschaftler besuchten die intelligente Fabrik von HiTHIUM in Xiamen, um sich über fortschrittliche Fertigungs- und Industriepraktiken im chinesischen Energiespeichersektor zu informieren.

HiTHIUM freut sich darauf, mit Partnern weltweit zusammenzuarbeiten, um die Energiespeichertechnologie und die Entwicklung der Branche voranzutreiben und so die globale Energiewende und eine saubere, nachhaltige Zukunft zu unterstützen.

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