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    Dieser Small Cap steht jetzt im Rampenlicht!

    Elon Musk als Retter?

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    Meine Einschätzungen zu aktuellen Themen im Small Cap Segment.

    Elon Musk als Retter? - Dieser Small Cap steht jetzt im Rampenlicht!

    🚀 Elon Musk setzt auf einen deutschen Small Cap

    Im heutigen Video starte ich mit meinem Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Woche in der KI-Welt. Anschließend geht es um zahlreiche aktuelle Meldungen und Quartalszahlen aus dem deutschen Small- und Mid-Cap-Bereich:

    🔹 Ein deutscher Small Cap erhält einen Großauftrag aus dem Umfeld von Elon Musk

    🔹 adesso überzeugt mit einem starken dritten Quartal

    🔹 ASTA Energy profitiert von positiven Aussagen und dem neuen Mittelfristausblick von Siemens Energy

    🔹 Elmos Semiconductor: gute Entwicklung, die Erwartungen der Analysten lagen allerdings höher 🔹 Eckert & Ziegler holt im dritten Quartal operativ auf

    🔹 Fabasoft erzielt erneut zweistelliges Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen

    🔹 secunet enttäuscht mit den Q3-Zahlen

    🔹 SCHMID Group gewinnt einen strategisch wichtigen Auftrag im Bereich Glass Core Substrates

    🔹 tonies setzt sein sehr starkes Wachstum fort

     

    Welche Meldungen besonders positiv hervorstechen, wo die Erwartungen enttäuscht wurden und was die Entwicklungen für die weitere operative Entwicklung der Unternehmen bedeuten, ordne ich im Video ein.

     

    Zum Video

     

     

    Weitere Details zu Tigris Capital finden Sie hier

     

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    Rechtliche Hinweise

    Dies ist eine Marketing-Anzeige.

    Bitte lesen Sie den Verkaufsprospekt des Tigris Small & Micro Cap Growth Fund [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/verkaufsprospekt/VKP_Tigris_Small_MicroCap_Growth_01_01_2023.pdf], das Basisinformationsblatt [https://fondswelt.hansainvest.com/de/fonds/details/1491] und das Factsheet [https://fondswelt.hansainvest.com/uploads/documents/fs_retail/HI_DE000A2QDSH1_retail_2023_08_11_de.pdf], bevor Sie eine endgültige Anlageentscheidung treffen

    Die Anlageberatung und Anlagevermittlung (§ 2 Abs. 2 Nr. 3 und 4 WpIG) erbringen wir als vertraglich gebundener Vermittler gemäß § 3 Abs. 2 WpIG ausschließlich für Rechnung und unter der Haftung der NFS Netfonds Financial Service GmbH, Heidenkampsweg 73, 20097 Hamburg (NFS). Die NFS ist ein Wertpapierinstitut gem. § 2 Abs. 1 WpIG. Unsere Tätigkeit bei der Anlageberatung und Anlagevermittlung wird der NFS zugerechnet.

    Dies ist eine Marketingmitteilung. Sie dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten dar. Bitte lesen Sie vor einer Anlageentscheidung die verbindlichen Verkaufsdokumente, die Ihnen Ihr Berater oder der jeweilige Emittent auf Anfrage zur Verfügung stellt.

    Frühere Wertentwicklungen lassen nicht auf zukünftige Renditen schließen. Wertpapiergeschäfte sind grundsätzlich mit Risiken, insbesondere dem Risiko des Totalverlustes des eingesetzten Kapitals, behaftet.

    Diese Marketingmitteilung unterliegt nicht den regulatorischen Anforderungen, welche die Unvoreingenommenheit von Anlageempfehlungen/Anlagestrategieempfehlungen sowie das Verbot des Handels vor der Veröffentlichung der Anlageempfehlung/Anlagestrategieempfehlung vorschreiben.

    Herausgeber: Tigris Capital GmbH, Oskar-von-Miller-Ring 20, 80333 München

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    Verfasst von Lukas Spang
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    Elon Musk als Retter? Dieser Small Cap steht jetzt im Rampenlicht! Im heutigen Video starte ich mit meinem Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Woche in der KI-Welt. Anschließend geht es um zahlreiche aktuelle Meldungen und Quartalszahlen aus dem deutschen Small- und Mid-Cap-Bereich.
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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