Dieser Small Cap steht jetzt im Rampenlicht!

🚀 Elon Musk setzt auf einen deutschen Small Cap

Im heutigen Video starte ich mit meinem Rückblick auf die wichtigsten Entwicklungen der vergangenen Woche in der KI-Welt. Anschließend geht es um zahlreiche aktuelle Meldungen und Quartalszahlen aus dem deutschen Small- und Mid-Cap-Bereich:

🔹 Ein deutscher Small Cap erhält einen Großauftrag aus dem Umfeld von Elon Musk

🔹 adesso überzeugt mit einem starken dritten Quartal

🔹 ASTA Energy profitiert von positiven Aussagen und dem neuen Mittelfristausblick von Siemens Energy

🔹 Elmos Semiconductor: gute Entwicklung, die Erwartungen der Analysten lagen allerdings höher 🔹 Eckert & Ziegler holt im dritten Quartal operativ auf

🔹 Fabasoft erzielt erneut zweistelliges Wachstum bei den wiederkehrenden Umsätzen

🔹 secunet enttäuscht mit den Q3-Zahlen

🔹 SCHMID Group gewinnt einen strategisch wichtigen Auftrag im Bereich Glass Core Substrates

🔹 tonies setzt sein sehr starkes Wachstum fort

Welche Meldungen besonders positiv hervorstechen, wo die Erwartungen enttäuscht wurden und was die Entwicklungen für die weitere operative Entwicklung der Unternehmen bedeuten, ordne ich im Video ein.

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