Hanwha Power unterzeichnet schlüsselfertigen FSRU-Umbauvertrag mit Energos Infrastructure

SEOUL, Südkorea, 16. November 2026 /PRNewswire/ -- Hanwha Power gab bekannt, dass es am 9. November einen schlüsselfertigen Vertrag mit Energos Infrastructure („Energos"), einem globalen LNG-Infrastrukturunternehmen, unterzeichnet hat, um einen bestehenden LNG-Tanker in eine schwimmende Speicher- und Regasifizierungseinheit (FSRU) umzubauen.

Dies ist der zweite FSRU-Umrüstungsauftrag für Hanwha Power, nach der ersten Projektvergabe im September 2025. Das umgebaute Schiff wird an einem LNG-Importterminal eingesetzt, wo es LNG lagern und für die Versorgung an Land regasifizieren wird.

Als Generalunternehmer wird Hanwha Power das gesamte Projekt betreuen, einschließlich der Umbauplanung, der Beschaffung der Ausrüstung, der Umbau- und Installationsarbeiten sowie der Inbetriebnahme. Das Unternehmen nutzt seine umfassende Expertise im Bereich der Schiffstechnik und seine Projektmanagementfähigkeiten, um seine Wettbewerbsfähigkeit als Anbieter integrierter Engineering-, Beschaffungs-, Installations- und Inbetriebnahmelösungen (EPIC) zu stärken.

Der Vertrag beinhaltet außerdem die Option, einen weiteren LNG-Tanker in eine FSRU umzubauen.

Das Interesse an FSRUs wächst, da Länder bestrebt sind, ihre Energieversorgungsketten zu diversifizieren. Insbesondere die Umrüstung bestehender LNG-Tanker zu FSRUs kann die Kapitalkosten senken und die Projektlaufzeiten verkürzen und stellt somit eine zusätzliche Strategie zur Entwicklung der LNG-Importinfrastruktur dar. Der Vertrag stellt zudem einen weiteren Schritt in den Bemühungen von Hanwha Power dar, die Zusammenarbeit mit globalen LNG-Infrastrukturbetreibern als Reaktion auf diese Marktnachfrage auszubauen.

„Nachdem wir letztes Jahr unseren ersten Auftrag für ein FSRU-Umrüstungsprojekt erhalten haben, freuen wir uns, unser Geschäft mit diesem jüngsten Vertrag auszubauen", sagte Hoonmin Kim, Vizepräsident und Leiter der Marine Solutions Division bei Hanwha Power. „Durch die erfolgreiche Durchführung dieses Projekts werden wir das Vertrauen unserer Kunden weiter stärken und unsere starke Projektabwicklungskompetenz auf dem globalen LNG-Infrastrukturmarkt erneut unter Beweis stellen."

Hanwha Power plant, sein Geschäft mit der Umrüstung von FSRUs und schwimmenden Speichereinheiten (FSU) auszubauen und gleichzeitig sein Portfolio um saubere Kraftstoffantriebssysteme und Verbesserungen der Energieeffizienz von Schiffen zu erweitern, um seine Position auf dem globalen Markt für maritime Lösungen weiter zu stärken.

Informationen zu Hanwha Power

Hanwha Power gründete 2023 seine Marine Solutions Division, die Schiffsumbauten, Antriebssysteme mit sauberen Kraftstoffen und Lösungen zur Steigerung der Energieeffizienz anbietet. Die schiffsspezifischen Konstruktions- und Projektabwicklungskompetenzen helfen Kunden dabei, den Wert ihrer Schiffe zu steigern und einen nachhaltigeren Betrieb zu erreichen.

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