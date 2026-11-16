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    Diese Stromgewinner bringen Power ins Depot: RE Royalties, RWE und Infineon mit Fantasie

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    16 Solarprojekte in den USA hat RE Royalties schon mitfinanziert. Mit ihrem Partner Solaris Energy haben die Kanadier 96 weitere im Blick. Für eine Gesellschaft mit einem Börsenwert im knapp zweistelligen Millionenbereich wäre das ein großer Sprung. …

    Diese Stromgewinner bringen Power ins Depot: RE Royalties, RWE und Infineon mit Fantasie
    Foto: zukunftsbilanzen.de
    16 Solarprojekte in den USA hat RE Royalties schon mitfinanziert. Mit ihrem Partner Solaris Energy haben die Kanadier 96 weitere im Blick. Für eine Gesellschaft mit einem Börsenwert im knapp zweistelligen Millionenbereich wäre das ein großer Sprung. RWE holt für den Bau zweier Windparks den Finanzinvestor KKR an Bord. Infineon verdient am Strombedarf der Rechenzentren. Die Chips des DAX-Konzerns regeln die Spannung, mit der KI-Prozessoren arbeiten. Wir nehmen die drei aussichtsreichen Stromgewinner mit unterschiedlichen Chancen und Risiken im Aktien-Check unter der Lupe.

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    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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