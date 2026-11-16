Treffen der Stahlindustrie soll 'Umsetzungsgipfel' sein

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 49,41 auf Lang & Schwarz (15. November 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,52 %.

Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,52 Mrd..

ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2200 %.

Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +24,10 %/+48,91 % bedeutet.