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    Treffen der Stahlindustrie soll 'Umsetzungsgipfel' sein

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    Für Sie zusammengefasst
    • Stahlgipfel soll konkrete Schritte beschließen
    • IG Metall fordert Energiepreise und fairen Wettbewerb
    • Politik und Branche beraten über Stahlstandorte
    Treffen der Stahlindustrie soll 'Umsetzungsgipfel' sein
    Foto: Arne Dedert - DPA

    SALZGITTER (dpa-AFX) - Stahlindustrie unter Druck: Angesichts der schwierigen Lage sind die Erwartungen an den Stahlgipfel am Montag (11.00 Uhr) im niedersächsischen Salzgitter hoch. Bei dem Treffen dürfe es nicht erneut nur um die Analyse der Herausforderungen gehen, es müsse ein "Umsetzungsgipfel" werden, forderte die IG Metall. "Die Beschäftigten erwarten klare Signale und feste Zusagen für wettbewerbsfähige Energiepreise, einen wirksamen Schutz vor unfairem internationalem Wettbewerb und verlässliche Bedingungen für Investitionen in die Zukunft der Standorte", sagte IG-Metall-Vize Jürgen Kerner vorab.

    Beim "Nationalen Stahlgipfel" wollen Vertreter aus Politik, Unternehmen und Gewerkschaften über die Zukunft der deutschen Stahlindustrie beraten. Sie treffen sich in Salzgitter im Werk des gleichnamigen Stahlherstellers. Am Gipfel teilnehmen wollen unter anderem die Ministerpräsidenten der Stahlländer Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen, Olaf Lies (SPD) und Hendrik Wüst (CDU), sowie Jürgen Kerner für die IG Metall. Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) will eine Rede halten./bch/DP/jha

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur ThyssenKrupp Aktie

    Die ThyssenKrupp Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,34 % und einem Kurs von 49,41 auf Lang & Schwarz (15. November 2026, 19:00 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der ThyssenKrupp Aktie um +1,51 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -2,52 %.

    Die Marktkapitalisierung von ThyssenKrupp bezifferte sich zuletzt auf 7,52 Mrd..

    ThyssenKrupp zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,1500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,2200 %.

    Die letzten 6 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 16,500EUR. Von den letzten 6 Analysten der ThyssenKrupp Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 15,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 18,000EUR was eine Bandbreite von +24,10 %/+48,91 % bedeutet.





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