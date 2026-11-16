Entscheidende Woche der Klimakonferenz - Minister reist an

ANTALYA (dpa-AFX) - Die Weltklimakonferenz in der Türkei geht ab Montag in die entscheidende zweite Woche. Für die heiße Phase der Verhandlungen reist Bundesumweltminister Carsten Schneider an. Der SPD-Politiker ist von der Präsidentschaft mit einer besonderen Aufgabe betraut worden. Er soll gemeinsam mit Indiens Umweltminister Bhupender Yadav als Vermittler ("Co-Facilitator") die Verhandlungen über die Minderung klimaschädlicher Treibhausgase voranbringen. Bis zum geplanten Ende am Freitag gilt es, Kompromisslinien zwischen den knapp 200 Staaten auszuloten.

Schneider ist das einzige deutsche Kabinettsmitglied, das nach Antalya kommt. Kanzler Friedrich Merz (CDU) hatte wegen anderweitiger Verpflichtungen abgesagt, darunter die Haushaltsberatungen. Und auch die Ministerin für Entwicklung, Reem Alabali Radovan (SPD), und Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) verzichteten auf einen Besuch.