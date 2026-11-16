Wiederwahl von Manuela Schwesig im Schweriner Landtag

SCHWERIN (dpa-AFX) - Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) will sich am Montag (13.00 Uhr) im Landtag für eine weitere Amtszeit wählen lassen. Ihre Koalition aus SPD, Linken und Grünen verfügt über 39 der 71 Sitze und damit über eine komfortable Mehrheit. Die AfD als einzige Oppositionspartei im Parlament hat 32 Abgeordnete. Die 52-Jährige ist bereits seit 2017 Regierungschefin in dem nordöstlichen Bundesland.

Am Freitag und Samstag hatten SPD, Linke und Grüne auf Parteitagen dem Koalitionsvertrag zugestimmt, der in den Wochen davor ausgehandelt worden war. Das neue Kabinett wird von den Sozialdemokraten dominiert, die bei der Landtagswahl am 20. September 35,5 Prozent der Stimmen erhalten hatten.