Kryptowährungen Top-Performer im Krypto-Markt KW 47/26
Krypto-Gewinner
Foto: CHROMORANGE_Michael Bihlmayer - picture alliance
Liebe wallstreetONLINE Nutzer,
in wöchentlichen Abschnitten stellen wir Ihnen die Top20 Kryptowährungen mit ihrer Performance vor. Erhalten Sie spannende Einblicke in die Kursentwicklung und Trends der wichtigsten digitalen Währungen.
Jeden Montag um 06:00 stellen wir Ihnen die spannendsten Kryptowährungen vor. Abonnieren Sie jetzt den Autor um stets auf dem Laufenden zu sein.
Viel Spaß beim Gebrauch dieser übersichtlichen, wöchentlichen, Kryptowährungen-Performance Darstellung!
USDP / USD
Wochenperformance: +0,45 %
Wochenperformance: +0,45 %
Platz 1
BUSD / USD
Wochenperformance: +0,40 %
Wochenperformance: +0,40 %
Platz 2
USDD / USD
Wochenperformance: +0,26 %
Wochenperformance: +0,26 %
Platz 3
DAI / USD
Wochenperformance: +0,23 %
Wochenperformance: +0,23 %
Platz 4
USDT / USD
Wochenperformance: +0,04 %
Wochenperformance: +0,04 %
Platz 5
EOS / USD
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 6
MKR / USD
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 7
FTM / USD
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 8
HT / USD
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 9
MATIC / USD
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 10
RNDR / USD
Wochenperformance: 0,00 %
Wochenperformance: 0,00 %
Platz 11
TUSD / USD
Wochenperformance: -0,23 %
Wochenperformance: -0,23 %
Platz 12
XDC / USD
Wochenperformance: -0,44 %
Wochenperformance: -0,44 %
Platz 13
ATOM / USD
Wochenperformance: -0,84 %
Wochenperformance: -0,84 %
Platz 14
RPL / USD
Wochenperformance: -0,98 %
Wochenperformance: -0,98 %
Platz 15
LEO / USD
Wochenperformance: -1,49 %
Wochenperformance: -1,49 %
Platz 16
TFUEL / USD
Wochenperformance: -2,88 %
Wochenperformance: -2,88 %
Platz 17
XCH / USD
Wochenperformance: -3,21 %
Wochenperformance: -3,21 %
Platz 18
THETA / USD
Wochenperformance: -4,10 %
Wochenperformance: -4,10 %
Platz 19
QTUM / USD
Wochenperformance: -4,11 %
Wochenperformance: -4,11 %
Platz 20
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