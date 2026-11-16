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    Termine bis 27. November 2026

    WOCHENVORSCHAU

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    Für Sie zusammengefasst
    • Viele Unternehmen veröffentlichen Zahlen und Ausblicke
    • Konjunkturdaten zu Preisen, Wachstum und Jobs stehen an
    • Gipfel und Konferenzen, am US-Feiertag ruht die Börse
    WOCHENVORSCHAU - Termine bis 27. November 2026
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 27. November

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    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 16. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz
    09:00 DEU: Uniper, Capital Markets Day

    USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: BIP Q3/26 (vorläufig)
    03:00 CHN: Einzelhandelsumsatz 10/26
    03:00 CHN: Industrieproduktion 10/26
    05:30 JPN: Kapazitätsauslastung 9/26
    05:30 JPN: Industrieproduktion 9/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Industrieproduktion 9/26
    14:30 USA: Empire State Index 11/26

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: Eröffnungskonferenz der Euro Finance Week, Frankfurt/M.

    10:00 DEU: Bundesverfassungsgericht entscheidet über Klagen gegen Sonderkündigungsrecht für Fernsehverträge, Karlsruhe

    11:00 DEU: Nationaler Stahlgipfel 2026 - Stahl-Allianz berät über Zukunft der Industrie, Salzgitter

    DEU: Handelsblatt Konferenz Dekarbonisierung der Industrie, Essen

    DEU: Medizintechnik-Fachmessen Medica und Compamed, Düsseldorf

    BEL: EU-Außenministertreffen, Brüssel

    PHL: Start Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila

    TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 17. NOVEMBER

    ??TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 DEU: Springer Nature AG & Co KGaA, Q3-Zahlen (14.00 Analystencall) 07:00 AUT: Asta Energy Solutions, 9Monatszahlen
    07:30 FRA: Alstom, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Imperial Brands, Jahreszahlen
    08:00 LUX: RTL, Q3-Zahlen
    09:00 DEU: Bertelsmann, Q3-Zahlen
    10:00 DEU: Dekabank, 9Monatszahlen
    10:30 CHE: Zurich Insurance Group, Veranstaltung "Zurich Insights 2026" 12:00 USA: Home Depot, Q3-Zahlen
    12:45 USA: Walt Disney, Q4-Zahlen
    13:00 FRA: Dassault Systemes, Capital Markes Day
    17:30 USA: Sandisk, Hauptversammlung
    22:20 USA: Nvidia, Q3-Zahlen

    USA: Microsoft, Entwicklerkonferenz "Ignite" (bis 20.11.26)
    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26
    05:30 JPN: Dienstleistungsindex 9/26
    08:00 GBR: Arbeitslosenzahlen 9/26
    10:00 ITA: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    11:00 DEU: ZEW-Konjunkturerwartungen 11/26
    14:00 HUN: Zentralbank, Zinsentscheidung
    14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)
    14:30 USA: Einzelhandelsumsatz 10/26
    14:30 USA: Im- und Exportpreise 10/26
    15:15 USA: Industrieproduktion 10/26
    15:15 USA: Kapazitätsauslastung 10/26
    16:00 USA: Lagerbestände 9/26
    16:00 USA: NAHB Wohnungsmarkt-Index 11/26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: LBBW Research, Pk zum Jahresausblick 2027, Frankfurt/M.

    14:00 DEU: Tag der Wohnungswirtschaft u.a. mit Bundesbauministerin Verena Hubertz (SPD), Berlin

    PHL: Fortsetzung Gipfeltreffen der Asean-Staaten, Manila

    TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 18. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    10:00 DEU: Drägerwerk, Capital Markets Day
    13:00 SWE: Alfa Laval, Capital Markets Day
    16:00 USA: Oracle, Hauptversammlung

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    CHE: Novartis, Meet Novartis Management 2026
    ITA: Generali Group, Investor Day
    ITA: Saipem, Q3-Zahlen
    USA: Target, Q3-Zahlen
    USA: Anthropic, Ende der Zeichnungsphase - Bekanntgabe Ausgabepreis

    voraussichtlich NLD: Mediaforeurope, 9Monatszahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Handelsbilanz 10/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26
    09:00 AUT: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    11:00 EUR: Verbraucherpreise 10/26 (endgültig)
    14:30 USA: Baubeginne- und genehmigungen 10/26
    16:00 USA: Schwebende Hausverkäufe 10/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    20:00 USA: FOMC Sitzungsprotokoll 28.10.26

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Pk Europäische Zentralbank (EZB): Finanzstabilitätsbericht (hybrid), Frankfurt/M.

    15:00 DEU: Hybrid-Mediengespräch Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. (BDI) zum BDI-Papier «Resilienzpolitik neu denken», Berlin

    18:00 DEU: Verleihung des Deutschen Zukunftspreises 2026 u.a. mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier, Berlin

    DEU: Deutscher Handelskongress, u.a. mit Bundesdigitalisierungsminister Karsten Wildberger (CDU), Berlin

    CHN: Gipfelbeginn der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec), Shenzhen

    TUR: UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 19. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    08:00 GBR: Sage Group, Jahreszahlen
    10:00 DEU: Sto, Q4-Zahlen
    11:00 CHE: Schindler, Capital Markets Day
    13:00 USA: Walmart, Q3-Zahlen
    14:00 DEU: Rational, Capital Markets Day 2026
    16:30 DEU: Mutares, Investor Day

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Procter & Gamble, Investor Day
    USA: Anthropic, voaussichtlich Börsengang Nasdaq

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:50 JPN: Kernrate Maschinenaufträge 9/26
    06:30 NLD: Arbeitslosenzahlen 10/26
    08:00 GBR: Erzeugerpreise 10/26
    08:00 GBR: Verbraucherpreise 10/26
    08:00 CHE: Handelsbilanz 10/26
    10:00 EUR: EZB Leistungsbilanz 9/26
    11:00 EUR: Bauproduktion 9/26
    11:00 EUR: Arbeitskosten Q3/26 (vorläufig)
    12:00 DEU: Bundesbank, Monatsbericht
    14:30 USA: Philadelphia Fed Business Outlook 11/26
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    16:00 USA: Frühindikator 10/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: BGH verhandelt zu Impfschäden nach Corona-Schutzimpfung und der Frage, gegen wen Amtshaftungsansprüche geltend zu machen sind, Karlsruhe

    11:00 DEU: Hybride Pk EZB-Bankenaufsicht zum Stand der Kapitalanforderungen für Banken («SREP»), Frankfurt/M.

    11:00 DEU: BGH verhandelt zu hälftiger Teilung der Maklerprovision zwischen Käufer und Verkäufer bei Mietervorkaufsrecht, Karlsruhe

    12:00 DEU: Presselunch Bundesverband Breitbandkommunikation e.V. (Breko) zu aktuellen Entwicklungen in der Telekommunikationsbranche, Berlin

    12:00 DEU: Deutsch-Türkischer Automobilgipfel, u.a. mit dem türkischen Handelsminister Ömer Bolat und Bundeswirtschaftsministern Katherina Reiche, Berlin

    BEL: Treffen des EU-Ministerrates für Allgemeine Angelegenheiten, Brüssel

    CHN: Gipfel der Asiatisch-Pazifischen Wirtschaftsgemeinschaft (Apec) endet, Shenzhen

    IRL: Informelles Treffen der EU-Minister zuständig für Verbraucherfragen

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 20. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    14:00 FRA: Pernod Ricard, Hauptversammlung

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Verbraucherpreise 10/26
    01:01 GBR: GfK Verbrauchervertrauen11/26
    08:00 GBR: Einzelhandelsumsatz 10/26
    08:00 DEU: Erzeugerpreise 10/26
    08:00 DNK: BIP Q3/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: Geschäftsklima 11/26
    08:45 FRA: Produzentenvertrauen 11/26
    09:30 POL: Industrieproduktion 10/26
    16:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (vorab)
    16:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)

    SONSTIGE TERMINE
    09:00 DEU: «Frankfurt European Banking Congress» u.a. mit einer Rede von EZB-Präsidentin Christine Lagarde, Frankfurt/M.

    BEL: Zweiter EU-UK-Gipfel, Brüssel

    TUR: Geplanter Abschlusstag der UN-Weltklimakonferenz COP31 in der Türkei, Antalya

    --------------------------------------------------------------------------------------- MONTAG, DEN 23. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 CHE: Julius Bär, Q3-Umsatz
    11:00 DEU: Borussia Dortmund, Hauptversammlung, Dortmund 22:00 USA: Hewlett Packard Enterprise, Q4-zahlen

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    DEU: BASF, Capital Markets Day
    USA: Zoom Video Communications, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    09:15 FRA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 DEU: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 09:30 POL: Erzeugerpreise 10/26
    10:00 EUR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 10:30 GBR: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 14:30 USA: CFNA-Index 10/26
    15:45 USA: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung)

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Dritte Runde Tarifverhandlungen private Banken, Berlin

    BEL: Treffen der EU-Agrar- und Fischereiminister, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DIENSTAG, DEN 24. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:00 EUR: Acea Kfz-Neuzulassungen 10/26
    08:00 GBR: Kingfisher, Q3-Umsatz
    12:45 USA: Medtronic, Q2-Zahlen
    13:00 USA: Analog Devices, Q4-Zahlen
    13:00 USA: Best Buy, Q3-Zahlen
    15:00 CHE: Transocean, Hauptversammlung (außerordentlich) 17:00 DEU: BASF, Capital Markets Day (Tag 2 von 2)
    22:00 USA: HP Inc., Q4-Zahlen
    22:00 USA: Dell, Q3-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    01:30 JPN: S&P Global PMI Verarbeitendes Gewerbe und Dienste 11/26 (1. Veröffentlichung) 07:00 FIN: Arbeitslosenquote 10/26
    09:00 ESP: Erzeugerpreise 10/26
    09:30 POL: Einzelhandelsumsatz 10/26
    10:00 DEU: Ifo-Geschäftklima 11/26
    14:15 USA: ADP Beschäftigung (Woche)
    15:00 USA: FHFA Hauspreisindex 9/26
    15:00 BEL: Geschäftsklima 1/26
    16:00 USA: Richmond Fed Herstellerindex 11/26
    16:00 USA: Verbrauchervertrauen 11/26

    SONSTIGE TERMINE
    FRA: Voraussichtlich: EU-Kommission stellt Herbstpaket des sogenannten Europäischen Semesters vor, Straßburg

    --------------------------------------------------------------------------------------- MITTWOCH, DEN 25. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    06:45 LUX: Aroundtown, Q3-Zahlen
    07:30 FRA: Remy Cointreau, Halbjahreszahlen
    07:30 NLD: Prosus, Halbjahreszahlen
    08:00 GBR: Easyjet, Jahreszahlen
    10:00 NOR: Norsk Hydro, Investor Day
    10:00 DEU: Hannover Rück, Investorentag

    TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE
    USA: Deere & Co, Q4-Zahlen

    TERMINE KONJUNKTUR
    07:00 JPN: Maschinenwerkzeugaufträge 10/26 (endgültig) 08:00 SWE: Erzeugerpreise 10/26
    08:00 DEU: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
    08:00 DEU: Privatkonsum Q3/26
    08:00 DEU: Staatsausgaben Q3/26
    08:45 FRA: Verbrauchervertrauen 11/26
    09:30 POL: Arbeitslosenquote 10/26
    14:30 USA: Private Einkommen und Ausgaben 10/26
    14:30 USA: Realeinkommen 10/26
    14:30 USA: PCE Preisindex 10/26
    14:30 USA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
    14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)
    14:30 USA: Auftragseingang langlebige Güter 10/26 (vorab) 16:00 USA: Verkauf neuer Häuser 10/26
    16:30 USA: EIA Ölbericht (Woche)
    17:00 RUS: Industrieproduktion 10/26
    20:00 USA: Beige Book

    SONSTIGE TERMINE
    10:00 DEU: Weihnachtspressekonferenz Handelsverband Hessen, Frankfurt/M.

    BEL: EU-Westbalkangipfel, Brüssel

    --------------------------------------------------------------------------------------- DONNERSTAG, DEN 26. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)

    TERMINE KONJUNKTUR
    DEU: DIW-Konjunkturbarometer
    02:00 KOR: Zentralbank, Zinsentscheid
    08:00 NOR: BIP Q3/26
    08:00 DNK: Einzelhandelsumsatz 10/26
    08:00 DEU: NIM-Konsumklima 12/26
    08:45 FRA: Erzeugerpreise 10/26
    10:00 EUR: Geldmenge M3 10/26

    SONSTIGE TERMINE
    DEU: Chemie- und Pharma-Summit, Berlin
    Auf der Konferenz soll u.a. Covestro-Chef Markus Steilemann als Präsident des VCI wiedergewählt werden. Steilemann gehört seit März 2020 dem VCI-Vorstand an. Seit 30. September 2022 führt er den Verband als Präsident.

    09:00 DEU: European Defence Capital Summit 2026, Frankfurt/M.

    10:00 DEU: Pressegespräch Deutsche Bank: Kapitalmarktausblick 2027, Frankfurt/M.

    11:00 DEU: Pressegespräch Dekabank: Kapitalmarkt- und Konjunkturausblick, Frankfurt/M.

    14:00 DEU: Urteil erwartet im Prozess gegen die Drogeriemarktkette dm wegen des Angebots von Augenscreening in den Filialen, Karlsruhe

    16:00 DEU: Verkündungstermin Oberlandesgericht Frankfurt zu Unterlassungsklage gegen Fluggesellschaft wegen Regelungen zum Handgepäck, Frankfurt/M.

    BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine, Brüssel

    HINWEIS
    USA: Feiertag, Börse geschlossen

    --------------------------------------------------------------------------------------- FREITAG, DEN 27. NOVEMBER

    TERMINE UNTERNEHMEN
    07:00 BEL: Elia Group, Q3-Zahlen

    DEU: Rheinmetall, Capital Markets Day (bis 27.11.26)

    TERMINE KONJUNKTUR
    00:30 JPN: Tokio Verbraucherpreise 11/26
    07:00 FIN: BIP Q3/26
    08:00 NOR: Arbeitslosenquote 11/26
    08:00 SWE: Handelsbilanz 10/26
    08:00 SWE: BIP Q3/26
    08:45 FRA: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
    08:45 FRA: BIP Q3/26 (2. Veröffentlichung)
    09:00 ESP: Verbraucherpreise 11/26 (vorläufig)
    09:00 ESP: Einzelhandelsumsatz 10/26
    09:55 DEU: Arbeitslosenzahlen 11/26
    11:00 EUR: Wirtschaftsvertrauen 11/26
    11:00 EUR: Industrievertrauen 11/26
    11:00 EUR: Verbrauchervertrauen 11/26 (endgültig)
    11:30 BEL: Verbraucherpreise 11/26
    14:30 USA: Lagerbestände Großhandel 10/26 (vorab)

    SONSTIGE TERMINE
    10:30 DEU: Bayerischer Bankentag 2026, München
    Unter dem Motto «Verantwortung für wirtschaftliche Stärke und Wettbewerbsfähigkeit - Perspektiven aus Sicht von Finanzaufsicht und Wirtschaftswissenschaft». U.a. mit Keynote von Mark Branson, Präsident der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin), zum Thema «Wettbewerbsfähigkeit braucht Stabilität: Die Rolle der Finanzaufsicht».

    BEL: EU-Sondergipfel zur langfristigen Finanzplanung und zur weiteren finanziellen Unterstützung der Ukraine - zweiter und letzter Tag, Brüssel

    HINWEIS
    USA: Verkürzter US-Handel Aktien und Anleihen

    ---------------------------------------------------------------------------------------

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    Alle Angaben wurden mit größter Sorgfalt recherchiert. Dennoch übernimmt die dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH keine Haftung für die Richtigkeit. Alle Zeitangaben erfolgen in MEZ./bwi







    Verfasst von dpa-AFX
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    WOCHENVORSCHAU Termine bis 27. November 2026 Wirtschafts- und Finanztermine bis Freitag, den 27. November ^ - MONTAG, DEN 16. NOVEMBER TERMINE UNTERNEHMEN 08:00 GBR: Legal + General Group, Q3-Umsatz 09:00 DEU: Uniper, Capital Markets Day USA: Tyson Foods, Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
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