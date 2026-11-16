🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Industrie steigert Umsatz - doch 140.000 Jobs fallen weg

    25 Aufrufe 25 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • Industrieumsatz steigt, Stellenabbau geht weiter
    • KI-Boom stärkt Elektrobranche, Autos bleiben schwach
    • Erholung schafft trotz Umsatzplus keine neuen Jobs
    Industrie steigert Umsatz - doch 140.000 Jobs fallen weg
    Foto: Siarhei - 356130783

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Die deutsche Industrie kommt mit der Konjunkturerholung in Schwung, baut aber unvermindert Jobs in großem Stil ab. Im dritten Quartal stieg der Umsatz der Industrie um 4,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 546,3 Milliarden Euro, zeigt eine Studie der Beratungsgesellschaft EY. Es handele sich um das dritte Quartalsplus in Folge und den höchsten Wert seit vier Jahren. Grund sind der Boom um Künstliche Intelligenz, Preiserhöhungen und staatliche Milliardenausgaben für Rüstung. Zuvor war der Umsatz seit dem vierten Quartal 2022 kontinuierlich gesunken.

    Der Stellenabbau geht jedoch weiter: Ende September arbeiteten 5,3 Millionen Menschen in der Industrie - 140.200 oder 2,6 Prozent weniger als ein Jahr zuvor. Seit dem Vor-Corona-Jahr 2019 seien etwa 405.800 Arbeitsplätze verloren gegangen, ein Minus von gut 7 Prozent. "Etwa jeder vierzehnte Industriejob ist damit verschwunden", heißt es in der Studie, die auf Daten des Statistischen Bundesamts basiert. In allen untersuchten Branchen seien Jobs entfallen.

    KI-Boom beflügelt Elektroindustrie

    "Die Industrie hat beim Umsatz wieder etwas Boden unter den Füßen", sagt Jan Brorhilker, Managing Partner bei EY in Deutschland. Die leichte Erholung der deutschen Wirtschaft, die 2026 nach Prognose der Bundesregierung um 1,3 Prozent wachsen soll, und die aufkeimende Zuversicht reichten aber nicht, um Personal aufzubauen. "Im Gegenteil: Gerade in Schlüsselbranchen hält der Stellenabbau unvermindert an."

    Zudem ist die Lage der Industrie, die zuletzt steigende Aufträge meldete, geteilt: So steigerte die Metallerzeugung und -bearbeitung ihren Umsatz um 19,5 Prozent und die Elektroindustrie um gut 12 Prozent. Beide Branchen profitierten vom Bau von Rechenzentren, der für eine enorme Nachfrage nach Stromtechnik, Kühlsystemen, Kabeln und Metall sorge, so EY. Auch die Chemie- und Pharmabranche steigerte den Umsatz (plus 5,6 Prozent), auch dank Preiserhöhungen: Die Zahlen von EY sind nicht inflationsbereinigt.

    Autoindustrie bleibt Sorgenkind

    In zwei Schlüsselbranchen bleibt es dagegen trüb: Im Maschinenbau stagnierte der Umsatz im dritten Quartal und beim Schlusslicht, der Autobranche, sank er um zwei Prozent. Dort fielen allein binnen eines Jahres 36.100 Stellen weg, ein Minus von fünf Prozent. Seit 2019 summiert sich der Jobabbau in der Autoindustrie laut EY auf gut 143.500 Arbeitsplätze, fast jeder sechste Job sei entfallen. "Weil an den Autoherstellern so viele Zulieferer und andere Branchen hängen, bremst diese Schwäche die gesamte deutsche Industrie", sagte Brorhilker.

    Eine Wende am Arbeitsmarkt, wo die Arbeitslosigkeit zuletzt insgesamt sank, erwartet Brorhilker vorerst nicht, denn viele Industrieunternehmen hätten tiefe Sparprogramme angestoßen. Zudem werde sich die KI in den kommenden Jahren auf den Personalbedarf auswirken. Das bekämen vor allem junge Menschen zu spüren: "Wenn gespart wird, wird zuerst bei neuen Stellen gebremst - und das trifft die Berufseinsteiger als Erste."/als/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Industrie steigert Umsatz - doch 140.000 Jobs fallen weg Die deutsche Industrie kommt mit der Konjunkturerholung in Schwung, baut aber unvermindert Jobs in großem Stil ab. Im dritten Quartal stieg der Umsatz der Industrie um 4,6 Prozent zum Vorjahreszeitraum auf 546,3 Milliarden Euro, zeigt eine Studie …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     