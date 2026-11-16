Baubeginn für A44-Lückenschluss bei Ratingen

Konkret geht es um den 4,4 Kilometer langen noch fehlenden Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost und der Anschlussstelle Heiligenhaus. Seit vier Jahren steht auf der geplanten Trasse bereits die mehrere Hundert Meter lange Angerbachtalbrücke. Ohne die Anbindungen an seinen beiden Ende führt das Brückenbauwerk bislang aber ins Nirgendwo.

RATINGEN (dpa-AFX) - Verkehrsgeplagte Anwohner und im Stau stehende Pendler hoffen auf diesen Schritt seit vielen Jahren: Für den Lückenschluss der Autobahn 44 bei Ratingen ist heute der feierliche Baubeginn geplant. Dazu werden Bundesverkehrsminister Steffen Bilger und Ministerpräsident Hendrik Wüst (beide CDU) am Nachmittag am Autobahnkreuz Ratingen erwartet.

Die Bürgermeister von Ratingen und Heiligenhaus dringen seit langem auf einen schnellen Bau. "Lassen Sie es nicht zu, dass in unserer dichtbesiedelten Region ein weithin sichtbares Mahnmal für fehlende staatliche Handlungsfähigkeit entsteht!", forderten sie vor einem Jahr in einem Brief vom damaligen Bundesverkehrsminister mit Verweis auf den Brückentorso.

"Eine schleppende Planung, stolpernde Genehmigungsverfahren und Rechtsstreitigkeiten durch alle Instanzen lassen unsere Region nun seit 55 Jahren auf diese Verkehrsanbindung warten", unterstrichen sie im Brief.

Mit dem A44-Teilstück soll der Wirtschaftsraum Essen und südliches Ruhrgebiet mit der Region Düsseldorf und dem Rheinland besser vernetzt werden. Dabei gehe es auch um Fahrten von und zum Flughafen Düsseldorf.

Nach Angaben der für diesen Bauabschnitt zuständigen Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) wurde der Bau der Brücke vorgezogen. Sie diene beim Trassenbau als Baustraße. Nach Fertigstellung der Angerbachtalbrücke habe sich das Vorhaben durch mehrere Klagen verzögert. Erst im Dezember 2024 sei am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig das letzte Klageverfahren gegen den Lückenschluss der A44 zwischen Ratingen und Heiligenhaus abgeschlossen und so Baurecht geschaffen worden.

"Es besteht Baurecht, das Projekt ist baureif und ausfinanziert", betonten auch die Bürgermeister in ihrem Brief im November 2025. Nach Deges-Angaben ist in diesem Jahr das Ausschreibungsverfahren für das erste Hauptbaulos erfolgt. Die anschließende Beauftragung eines Auftragnehmers fand demnach im Oktober statt. Eine Regenwasserbehandlungsanlage werde zuerst gebaut./vd/DP/zb



