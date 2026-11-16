🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsNachrichtenvorwärtsWeitere NachrichtenvorwärtsNachricht

    Baubeginn für A44-Lückenschluss bei Ratingen

    17 Aufrufe 17 0 Kommentare 0 Kommentare
    Für Sie zusammengefasst
    • A44-Lückenschluss bei Ratingen startet heute
    • 4,4 Kilometer verbinden Ratingen-Ost und Heiligenhaus
    • Nach Klagen ist der Bau nun rechtlich möglich
    Baubeginn für A44-Lückenschluss bei Ratingen
    Foto: Siarhei - 356130783

    RATINGEN (dpa-AFX) - Verkehrsgeplagte Anwohner und im Stau stehende Pendler hoffen auf diesen Schritt seit vielen Jahren: Für den Lückenschluss der Autobahn 44 bei Ratingen ist heute der feierliche Baubeginn geplant. Dazu werden Bundesverkehrsminister Steffen Bilger und Ministerpräsident Hendrik Wüst (beide CDU) am Nachmittag am Autobahnkreuz Ratingen erwartet.

    Konkret geht es um den 4,4 Kilometer langen noch fehlenden Abschnitt zwischen dem Autobahnkreuz Ratingen-Ost und der Anschlussstelle Heiligenhaus. Seit vier Jahren steht auf der geplanten Trasse bereits die mehrere Hundert Meter lange Angerbachtalbrücke. Ohne die Anbindungen an seinen beiden Ende führt das Brückenbauwerk bislang aber ins Nirgendwo.

    Die Bürgermeister von Ratingen und Heiligenhaus dringen seit langem auf einen schnellen Bau. "Lassen Sie es nicht zu, dass in unserer dichtbesiedelten Region ein weithin sichtbares Mahnmal für fehlende staatliche Handlungsfähigkeit entsteht!", forderten sie vor einem Jahr in einem Brief vom damaligen Bundesverkehrsminister mit Verweis auf den Brückentorso.

    "Eine schleppende Planung, stolpernde Genehmigungsverfahren und Rechtsstreitigkeiten durch alle Instanzen lassen unsere Region nun seit 55 Jahren auf diese Verkehrsanbindung warten", unterstrichen sie im Brief.

    Mit dem A44-Teilstück soll der Wirtschaftsraum Essen und südliches Ruhrgebiet mit der Region Düsseldorf und dem Rheinland besser vernetzt werden. Dabei gehe es auch um Fahrten von und zum Flughafen Düsseldorf.

    Nach Angaben der für diesen Bauabschnitt zuständigen Deutsche Einheit Fernstraßenplanungs- und -bau GmbH (Deges) wurde der Bau der Brücke vorgezogen. Sie diene beim Trassenbau als Baustraße. Nach Fertigstellung der Angerbachtalbrücke habe sich das Vorhaben durch mehrere Klagen verzögert. Erst im Dezember 2024 sei am Bundesverwaltungsgericht in Leipzig das letzte Klageverfahren gegen den Lückenschluss der A44 zwischen Ratingen und Heiligenhaus abgeschlossen und so Baurecht geschaffen worden.

    "Es besteht Baurecht, das Projekt ist baureif und ausfinanziert", betonten auch die Bürgermeister in ihrem Brief im November 2025. Nach Deges-Angaben ist in diesem Jahr das Ausschreibungsverfahren für das erste Hauptbaulos erfolgt. Die anschließende Beauftragung eines Auftragnehmers fand demnach im Oktober statt. Eine Regenwasserbehandlungsanlage werde zuerst gebaut./vd/DP/zb







    Verfasst von dpa-AFX
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Baubeginn für A44-Lückenschluss bei Ratingen Verkehrsgeplagte Anwohner und im Stau stehende Pendler hoffen auf diesen Schritt seit vielen Jahren: Für den Lückenschluss der Autobahn 44 bei Ratingen ist heute der feierliche Baubeginn geplant. Dazu werden Bundesverkehrsminister Steffen Bilger und …
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     