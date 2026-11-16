Nvidia: Über 160.000 fordern Huang zurück – doch Washington macht Druck

So fordert Elon Musk gemeinsam mit weiteren Tech-Promis die Rückkehr von Jensen Huang zu Nvidia. Auf der Social Media Plattform X schrieb Musk: "Derzeit läuft eine Petition für die Wiedereinsetzung von Jensen, und ich unterschreibe sie ebenfalls."

Aus der Tech-Welt werden die Rufe nach einer Rückkehr von Ex-Nvidia-Chef Jensen Huang immer lauter. Dieser war nach dem Aufdecken zahlreicher außerehelicher Affären – unter anderem mit einer chinesischen Spionin sowie zwei Nvidia -Mitarbeiterinnen – zurückgetreten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Huang erwägt eine Rückkehr

Laut einem Bericht der Financial Times hat Huang mit Vertrauten über ein Comeback gesprochen. Seine Verbündeten wollen Spitzenkräfte aus dem Silicon Valley mobilisieren, um für seine Rückkehr zu werben und Unterstützung im Weißen Haus zu gewinnen. Huang unterstützt diese Bemühungen.

Auch Großaktionäre erhöhen den Druck: Altimeter Capital und Atreides Management fordern, sämtliche Optionen, einschließlich einer Rückkehr Huangs, zu prüfen. Nvidia erklärte gegenüber CNBC, bislang keine möglichen Kandidaten formell angesprochen zu haben.

Washington bereitet Untersuchungen vor

Huang war in der vergangenen Woche nach Berichten über außereheliche Affären zurückgetreten. Eine der Affären betraf eine Frau mit mutmaßlichen Verbindungen zu chinesischen Geheimdiensten. Finanzchefin Colette Kress führt Nvidia übergangsweise.

Die unabhängige Untersuchung des Verwaltungsrats zu Huangs Verhalten läuft weiter. Zudem bereiten US-Abgeordnete Untersuchungen zu möglichen Folgen für die nationale Sicherheit und die amerikanische KI-Vormachtstellung vor.

Analysten streiten über eine mögliche Rückkehr Huangs

Seaport-Analyst Jay Goldberg hält ein Comeback für möglich, falls Huang seine rechtlichen Probleme überwindet. Dan Ives von Yorkville Ives & Co. sieht dagegen keine Chance auf eine Rückkehr als CEO. Die Petition könne für zusätzliche Unruhe sorgen. Nvidias Führungsrolle bei KI-Chips und die langfristigen Nachfrageaussichten seien laut Ives jedoch weiterhin intakt.

Am Dienstag veröffentlicht Nvidia seine Zahlen zum dritten Geschäftsquartal. Dann muss Kress das Vertrauen der Anleger stärken.

Die Aktie hat innerhalb eines Monats fast 24 Prozent verloren. Seit Jahresanfang waren es immerhin noch knapp 14 Prozent.

Fazit

Huangs Comeback bleibt trotz prominenter Unterstützung ungewiss. Für Nvidia zählen jetzt die Aufklärung der Vorwürfe, eine klare Führungsentscheidung und die Quartalszahlen am Dienstag. Nach dem deutlichen Kursrutsch muss Interimschefin Kress zeigen, dass der Chipkonzern auch ohne seinen Gründer auf Kurs bleibt.

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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

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