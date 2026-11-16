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    Dividendenkalender: Diese Aktien sind heute ex Dividende

    Ex-Dividende heute

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    Am heutigen 16.11.2026 stehen 20 Aktien mit Ex-Dividendentermin im Fokus. Anleger sollten wissen, welche Werte betroffen sind und wie hoch die Ausschüttungen ausfallen.

    Ex-Dividende heute - Dividendenkalender: Diese Aktien sind heute ex Dividende
    Foto: Oleksandr - stock.adobe.com

    Wir stellen Ihnen die heutigen Dividendenaktien vor. Die Übersicht enthält ausgewählte Unternehmen, deren Aktien heute, am 16.11.2026, ihren Ex-Dividenden-Tag erreichen. Damit erhalten Anleger einen kompakten Einblick in wichtige Dividendentermine des Tages.

    Dividenden-Update: Aktuelle Ex-Dividenden-Aktien am 16.11.2026

    Unternehmen Land Dividendenrendite Dividendenart Dividende pro Aktie
    United Parcel Service Registered (B)
    		US +6,59 % quartalsweise 1,64USD
    TORM Registered (A)
    		GB +10,17 % quartalsweise 1,35DKK
    ARMOUR Residential REIT
    		US +17,28 % monatlich 0,24USD
    Jabil
    		US +0,11 % quartalsweise 0,08USD
    Oxford Lane Capital Corp
    		US +35,44 % monatlich 0,20USD
    Oxford Square Capital
    		US +19,99 % monatlich 0,04USD
    Rockwell Automation
    		US +1,34 % quartalsweise 1,45USD
    CF Industries Holdings
    		US +2,37 % quartalsweise 0,60USD
    International Paper
    		US +3,97 % quartalsweise 0,46USD
    Teleflex
    		US +1,11 % quartalsweise 0,34USD
    Jefferies Financial Group
    		US +2,70 % quartalsweise 0,40USD
    The Chemours
    		US +3,74 % quartalsweise 0,09USD
    Gen Digital
    		US +1,83 % quartalsweise 0,13USD
    The Hershey
    		US +3,21 % quartalsweise 1,45USD
    Kimbell Royalty Partners
    		US +11,46 % quartalsweise 0,07USD
    Wynn Resorts
    		US +0,98 % quartalsweise 0,25USD
    Kroger
    		US +2,02 % quartalsweise 0,39USD
    Oshkosh
    		US +1,75 % quartalsweise 0,57USD
    AGCO
    		US +1,12 % quartalsweise 0,30USD
    PennyMac Financial Services
    		US +1,13 % quartalsweise 0,30USD

    Zum Dividendenkalender »

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Was bedeutet Ex-Dividende?

    Der Ex-Dividendentag markiert den Zeitpunkt, ab dem eine Aktie ohne Anspruch auf die anstehende Dividende gehandelt wird. Wer die Aktie erst am Ex-Tag kauft, erhält die nächste Ausschüttung in der Regel nicht mehr. Umgekehrt können Anleger, die vor dem Ex-Tag investiert waren, dividendenberechtigt sein.

    Wichtig ist: Die Dividende ist kein zusätzlicher Gratis-Ertrag. Am Ex-Tag kann der Aktienkurs rechnerisch um den Dividendenbetrag sinken. Für Anleger bleibt deshalb entscheidend, ob die Aktie auch fundamental überzeugt und ob die Ausschüttung nachhaltig finanzierbar ist.

    Der Dividendenkalender liefert damit einen schnellen Überblick über die heutigen Ex-Termine. Für eine Anlageentscheidung sollten Anleger jedoch neben der Dividendenrendite auch Geschäftsmodell, Bilanzqualität und Kursentwicklung berücksichtigen.

    Hinweis: Die Angaben zu Dividenden, Dividendenrenditen und Terminen basieren auf den verfügbaren Daten im wallstreetONLINE Dividendenkalender. Sie können sich ändern und stellen keine Anlageberatung dar. Dividendenrenditen sollten nicht isoliert betrachtet werden.

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