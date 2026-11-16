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    Brixton Metals plant bis zu fünf Ressourcenschätzungen für 2027: der Durchbruch?

    Interview

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    Brixton Metals liefert starke Gold-, Silber- und Kupferdaten: Hohe Metallausbeuten, extreme Silbergehalte und bis zu fünf geplante Ressourcenschätzungen 2027 schärfen das Potenzial.

    Interview - Brixton Metals plant bis zu fünf Ressourcenschätzungen für 2027: der Durchbruch?

    Brixton Metals (TSXV: BBB / WKN: A423P0)A423P0 lieferte in Nordamerika zuletzt gleich doppelt ab: Während das Thorn-Projekt in British Columbia mit metallurgischen Ausbringungsraten von bis zu 97,3 Prozent auf drei erste Ressourcenschätzungen im ersten Quartal 2027 zusteuert, sorgte das Langis-Projekt in Ontario zuletzt mit extremen Gehalten von bis zu 89.125 g/t Silber für Aufsehen.

    Im Interview ordnet CEO Gary R. Thompson die jüngsten Erfolge bei Gold, Silber und Kupfer ein und beleuchtet die entscheidenden operativen Werttreiber für die kommenden Monate.

    Hier geht es zum exklusiven Interview:

    Bis zu fünf Ressourcenschätzungen für 2027 – Brixton Metals vor dem Durchbruch?

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    Interview Brixton Metals plant bis zu fünf Ressourcenschätzungen für 2027: der Durchbruch? Brixton Metals (TSXV: BBB | FWB: 8BX1 | WKN: A423P0) treibt gleich mehrere spannende Rohstoffprojekte in Nordamerika voran – mit starken Ergebnissen bei Gold, Silber und Kupfer.
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