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    Dividenden Termine (ex-dates) KW 47 / 2026

    Dividendentermine

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    Dividendentermine - Dividenden Termine (ex-dates) KW 47 / 2026
    Foto: Oleksandr - stock.adobe.com

    Wir zeigen Ihnen die Dividendenzahler in der KW 47 2026. Die Liste der Dividendenaktien ist eine Auswahl von Aktien die im November 2026 ihren ex-Tag haben. Diesmal in der KW 47 / 2026.

    Unternehmen Dividendenrendite Ex-Tag
    United Parcel Service Registered (B)
    		+6,59 % 16.11.
    TORM Registered (A)
    		+10,17 % 16.11.
    ARMOUR Residential REIT
    		+17,28 % 16.11.
    Jabil
    		+0,11 % 16.11.
    Oxford Lane Capital Corp
    		+35,44 % 16.11.
    Oxford Square Capital
    		+19,99 % 16.11.
    Rockwell Automation
    		+1,34 % 16.11.
    CF Industries Holdings
    		+2,37 % 16.11.
    International Paper
    		+3,97 % 16.11.
    Teleflex
    		+1,11 % 16.11.
    Jefferies Financial Group
    		+2,70 % 16.11.
    The Chemours
    		+3,74 % 16.11.
    Gen Digital
    		+1,83 % 16.11.
    The Hershey
    		+3,21 % 16.11.
    Kimbell Royalty Partners
    		+11,46 % 16.11.
    Wynn Resorts
    		+0,98 % 16.11.
    Kroger
    		+2,02 % 16.11.
    Oshkosh
    		+1,75 % 16.11.
    AGCO
    		+1,12 % 16.11.
    PennyMac Financial Services
    		+1,13 % 16.11.
    Southern
    		+3,28 % 16.11.
    Murphy Oil
    		+5,07 % 16.11.
    A10 Networks
    		+1,31 % 16.11.
    Tronox Holdings
    		+7,88 % 16.11.
    Pitney Bowes
    		+2,97 % 16.11.
    Willis Lease Finance
    		+0,79 % 16.11.
    US Global Investors (A)
    		+3,30 % 16.11.
    Highwoods Properties
    		+6,76 % 16.11.
    American States Water
    		+2,55 % 16.11.
    Petrus Resources
    		+8,13 % 16.11.
    UDR
    		+4,47 % 16.11.
    UMH Properties
    		+5,40 % 16.11.
    Global Water Resources
    		+2,96 % 16.11.
    Healthstream
    		+0,45 % 16.11.
    CVR Energy
    		- 16.11.
    US Physical Therapy
    		+2,34 % 16.11.
    Tiptree
    		+1,13 % 16.11.
    The Carlyle Group
    		+2,63 % 16.11.
    Phillips Edison & Company
    		+3,58 % 16.11.
    Lindsay
    		+1,28 % 16.11.
    Kemper
    		+2,40 % 16.11.
    Jerash Holdings (US)
    		+6,14 % 16.11.
    Selective Insurance Group
    		+1,93 % 16.11.
    Middlesex Water
    		+2,62 % 16.11.
    Icahn Enterprises LP Depositary Units
    		+21,16 % 16.11.
    LSI Industries
    		+0,93 % 16.11.
    Trico Bancshares
    		+3,14 % 16.11.
    The Eastern
    		+2,46 % 16.11.
    Reynolds Consumer Products
    		+3,84 % 16.11.
    Astec Industries
    		+1,26 % 16.11.
    Moelis & Company Registered (A)
    		+4,02 % 16.11.
    SmartFinancial
    		+0,95 % 16.11.
    First Mid Bancshares
    		+2,59 % 16.11.
    CVR Partners
    		+13,03 % 16.11.
    Global Industrial Company
    		+3,79 % 16.11.
    CNA Financial
    		+3,82 % 16.11.
    First Hawaiian
    		+4,14 % 16.11.
    Genco Shipping & Trading
    		+5,05 % 16.11.
    United Parcel Service
    		+6,59 % 16.11.
    Paramount Resources (A)
    		+2,73 % 16.11.
    Pearl Diver Credit Company Inc
    		+15,28 % 16.11.
    Summit Hotel Properties
    		+5,92 % 16.11.
    Marex Group
    		+1,61 % 16.11.
    ONE Gas
    		+3,53 % 16.11.
    Southwest Gas Holdings
    		+3,15 % 16.11.
    Standard Motor Products
    		+3,64 % 16.11.
    Oxford Lane Capital 7.125 % Cum Red Pfd
    		+7,25 % 16.11.
    Oxford Lane Capital 6.00 % Cum Red Pfd
    		- 16.11.
    OFS Credit Company 7.875 % Pfd
    		+7,87 % 16.11.
    Aperam NY
    		+5,05 % 16.11.
    Pearl Diver Credit Company Preferred
    		+7,32 % 16.11.
    Summit Hotel Properties 5.875 % Cum Conv Red Perp Pfd (F)
    		+7,60 % 16.11.
    Sabine Royalty Trust Unit of Benef.Int.
    		+7,46 % 16.11.
    Oxford Lane Capital 8.25 % Cum Red Pfd
    		- 16.11.
    USCB Financial Holdings Registered (A)
    		+2,24 % 16.11.
    Capital One Financial Depositary Shs (J)
    		- 16.11.
    Capital One Financial Depositary Shs (I)
    		- 16.11.
    OFS Credit Company 5.25 % Cum Red Pfd (E)
    		- 16.11.
    Singapore Exchange
    		+2,39 % 16.11.
    Summit Hotel Properties 6.25 % Cum Conv Red Perp Pfd (E)
    		- 16.11.
    RiverNorth Managed Duration Municipal Income Fund II
    		+7,48 % 16.11.
    Var Energi
    		+14,68 % 17.11.
    Bunge Global
    		+3,03 % 17.11.
    Phillips 66
    		+3,66 % 17.11.
    Verisign
    		+0,87 % 17.11.
    Westinghouse Air Brake Technologies (doing business Wabtec Corp)
    		+0,51 % 17.11.
    Black Hills
    		+4,35 % 17.11.
    Wendel
    		+7,03 % 17.11.
    Fortis
    		+3,51 % 17.11.
    NorthWestern
    		+4,56 % 17.11.
    Reinsurance Group America
    		+1,87 % 17.11.
    STERIS
    		+0,99 % 17.11.
    SunCoke Energy
    		+5,87 % 17.11.
    Palomar Holdings
    		- 17.11.
    Landstar System
    		+2,46 % 17.11.
    AdvanSix
    		+3,25 % 17.11.
    Natural Resource Partners
    		+4,15 % 17.11.
    Weyco Group
    		+9,13 % 17.11.
    Clipper Realty
    		+9,65 % 17.11.
    Avidia Bancorp
    		- 17.11.
    Quad/Graphics Registered (A)
    		+5,14 % 17.11.
    North European Oil Royalty Trust Certs.of Benef.Interest
    		+14,27 % 17.11.
    Carlyle Credit Income Fund 7.375 % Red Pfd
    		- 17.11.
    Orica
    		+2,62 % 17.11.
    Algoma Central
    		+4,77 % 17.11.
    Fortis 4.9 % Cum Red 1st Pref (F)
    		- 17.11.
    Kid
    		+4,69 % 17.11.
    Fortis Cum Red Reset 1st Pref (G)
    		- 17.11.
    Fortis Cum Red 1st Pref (M)
    		- 17.11.
    Fortis Cum Red 1st Pfd (H)
    		- 17.11.
    Fortis Cum Red 1st Pfd (J)
    		- 17.11.
    Fortis Floating Rate Cum Red 1st Pfd (I)
    		- 17.11.
    Fortis Cum Red 1st Pref (K)
    		- 17.11.
    Chevron Corporation
    		+4,50 % 18.11.
    Apollo Global Management
    		+1,39 % 18.11.
    Marathon Petroleum Corporation
    		+2,18 % 18.11.
    Hasbro
    		+3,89 % 18.11.
    Aflac
    		+2,14 % 18.11.
    CompoSecure Registered (A)
    		- 18.11.
    Equinix
    		+2,27 % 18.11.
    Ormat Technologies
    		+0,57 % 18.11.
    Carlisle Cos
    		+1,16 % 18.11.
    Kelly Services Registered (A)
    		+2,57 % 18.11.
    Excelerate Energy Registered (A)
    		+1,04 % 18.11.
    Consolidated Edison
    		+3,39 % 18.11.
    Powell Industries
    		+0,47 % 18.11.
    Helmerich & Payne
    		+4,52 % 18.11.
    Allient
    		+0,35 % 18.11.
    OneSpaWorld Holdings
    		+0,87 % 18.11.
    Crawford & (A)
    		+2,69 % 18.11.
    Assured Guaranty (Bermuda)
    		+1,58 % 18.11.
    Regional Management
    		+3,50 % 18.11.
    Spok Holdings
    		+7,94 % 18.11.
    Twin Disc
    		+1,18 % 18.11.
    Securitas Shs(B)
    		+3,23 % 18.11.
    BOK Financial
    		+2,21 % 18.11.
    Finward Bancorp
    		+1,08 % 18.11.
    ARKO Petroleum Registered (A)
    		- 18.11.
    Kelly Services Conv (B)
    		+2,49 % 18.11.
    Crawford & (B)
    		+2,77 % 18.11.
    Microsoft
    		+0,83 % 19.11.
    Vodafone Group
    		+4,66 % 19.11.
    Applied Materials
    		+1,00 % 19.11.
    Gladstone Land
    		+5,76 % 19.11.
    Anheuser-Busch InBev
    		+1,99 % 19.11.
    Marriott International Registered (A)
    		+0,97 % 19.11.
    Centerra Gold
    		+2,69 % 19.11.
    National Grid
    		+4,49 % 19.11.
    BWX Technologies
    		+0,77 % 19.11.
    Scottish Mortgage Investment Trust Plc ORD GBP Income
    		+0,43 % 19.11.
    Peabody Energy
    		+1,64 % 19.11.
    Gladstone Commercial
    		+8,96 % 19.11.
    Gladstone Investment
    		+10,40 % 19.11.
    Coca-Cola Europacific Partners
    		+2,56 % 19.11.
    LKQ
    		+3,38 % 19.11.
    Gladstone Capital Corp
    		+9,25 % 19.11.
    Cognex
    		+0,89 % 19.11.
    A-Mark Precious Metals
    		+2,50 % 19.11.
    Resources Connection
    		+6,28 % 19.11.
    Centerpoint Energy
    		+2,28 % 19.11.
    Tate & Lyle
    		+3,42 % 19.11.
    Tribune Resources
    		+3,92 % 19.11.
    Woodward
    		+0,50 % 19.11.
    Tutor Perini
    		+0,09 % 19.11.
    Karat Packaging
    		+6,79 % 19.11.
    Materion
    		+0,56 % 19.11.
    Columbia Sportswear
    		+1,98 % 19.11.
    LeMaitre Vascular
    		+0,93 % 19.11.
    RS Group
    		+3,93 % 19.11.
    Chord Energy Corporation
    		+5,30 % 19.11.
    Kronos Worldwide
    		+3,41 % 19.11.
    Littelfuse
    		+1,21 % 19.11.
    NL Industries
    		+8,89 % 19.11.
    Anheuser-Busch InBev
    		+1,99 % 19.11.
    Bar Harbor Bankshares
    		+4,01 % 19.11.
    JPMorgan Global Growth & Income GBP
    		+3,99 % 19.11.
    SandRidge Energy
    		+3,92 % 19.11.
    Atkinsrealis Group
    		+0,09 % 19.11.
    Rand Mining
    		+4,76 % 19.11.
    FRP Advisory Group
    		+4,06 % 19.11.
    Volution Group
    		+1,90 % 19.11.
    Murray Income Trust PLC
    		+4,07 % 19.11.
    Cascades
    		+4,67 % 19.11.
    Kainos Group
    		+3,02 % 19.11.
    Valhi Registerd
    		+2,15 % 19.11.
    Gladstone Land 6 % Cum Red Pfd (B)
    		+5,76 % 19.11.
    Motorpoint Group
    		+1,30 % 19.11.
    JPMorgan UK Small Cap Growth & Income GBP
    		+4,41 % 19.11.
    Baillie Gifford Japan Trust PLC ORD GBP Income
    		+1,41 % 19.11.
    Record
    		+7,48 % 19.11.
    Gladstone Land 6 % Cum Red Pfd (C)
    		- 19.11.
    Schroder Oriental Income Fund
    		+3,61 % 19.11.
    Gladstone Commercial 6 % Cum Red Pfd (G)
    		- 19.11.
    Gladstone Commercial 6.625 % Cum Red Pfd (E)
    		- 19.11.
    Tatton Asset Management
    		+3,17 % 19.11.
    Torex Resources Incorporation
    		- 19.11.
    RTX Corporation Reg Shs
    		+1,84 % 20.11.
    Cummins Inc.
    		+1,98 % 20.11.
    Schloss Wachenheim
    		+4,07 % 20.11.
    Moody's
    		+0,76 % 20.11.
    LTC Properties
    		+6,46 % 20.11.
    The Scotts Miracle-Gro (A)
    		+4,39 % 20.11.
    Sturm Ruger
    		+1,67 % 20.11.
    Louisiana-Pacific
    		+1,23 % 20.11.
    Snap-On
    		+2,68 % 20.11.
    ACCO Brands
    		+7,84 % 20.11.
    Fortune Brands Innovations
    		+1,97 % 20.11.
    Chiron Real Estate
    		+9,15 % 20.11.
    VAALCO Energy
    		+6,83 % 20.11.
    Primerica
    		+1,54 % 20.11.
    ARKO
    		+2,62 % 20.11.
    Global Ship Lease Registered (A)
    		+7,69 % 20.11.
    Zurn Elkay Water Solutions Corporation
    		+0,93 % 20.11.
    Reliance Steel And Aluminum
    		+1,69 % 20.11.
    Canoe EIT Income Fund 4.8 % Cum Red Perp Pfd Units
    		- 20.11.
    Te Connectivity
    		+1,45 % 20.11.
    RTX Corporation
    		+1,84 % 20.11.
    eXp World Holdings
    		+2,08 % 20.11.
    HCI Group
    		+1,06 % 20.11.
    Linamar
    		+1,74 % 20.11.
    MERLIN Properties SOCIMI S.A
    		+3,73 % 20.11.
    Barrett Business Services
    		+0,79 % 20.11.
    FS Credit Opportunities
    		+11,51 % 20.11.
    US Lime & Minerals
    		+0,22 % 20.11.
    Park National
    		+3,42 % 20.11.
    Bank Of The James Financial Group
    		+2,71 % 20.11.
    TE Connectivity
    		+1,45 % 20.11.
    Western Asset Diversified Income Fund Registered of Benef Interest
    		+12,31 % 20.11.
    Manulife Financial Non Cum Conv Pfd Registered -1-
    		- 20.11.
    Quebecor (A)
    		+2,50 % 20.11.
    Manulife Financial Non Cum Red Pfd Registered -1-
    		- 20.11.
    Manulife Financial Non Cum Pfd Registered -1-
    		- 20.11.
    Manulife Financial Non Cum Pfd Registered -1-
    		- 20.11.
    Manulife Financial Non Cum Pfd Registered -1-
    		- 20.11.
    Manulife Financial 4.5 % Non Cum Red Pfd Registered (A)
    		- 20.11.
    Manulife Financial Non Cum Conv Pfd Registered -1-
    		- 20.11.
    Manulife Financial Non-Cum Conv Red Perp Pfd Registered -1-
    		- 20.11.

    Die Dividendenrenditen in der KW 47 / 2026 reichen von +0,09 % bei Tutor Perini bis +35,44 % bei der Oxford Lane Capital Corp Aktie.

    Bei Dividenden-Aktien haben Anleger die Möglichkeit, zwischen verschiedenen Ansätzen zu wählen: Sie können sich für hohe Ausschüttungen entscheiden, auch wenn die Kursentwicklungen manchmal moderater sind, oder sie setzen auf Aktien mit stark steigenden Kursen und etwas niedrigeren Dividenden. Es ist erfreulich, dass es auch Aktien gibt, die sowohl eine dynamische Kursentwicklung als auch attraktive Dividenden bieten.

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    Hinweis zu Dividenden in der KW 47 / 2026

    Die obenstehende Liste zeigt eine Auswahl von Aktien, die in der KW 47 / 2026 ihren Dividenden Ex-Tag haben. Es gibt weitere Aktien, die in diesem Monat Dividenden ausschütten, sowie einige, deren Ex-Tag im November 2026 ist, aber die Zahlung erst in einem folgenden Monat erfolgt. Einige dieser Unternehmen zahlen ihre jährliche Dividende im November, während andere vierteljährliche oder monatliche Ausschüttungen bieten.

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