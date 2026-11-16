Goldpreis im Würgegriff des US-Dollars
Gold vor Crash
Auch am Montag gibt der Goldpreis wieder deutlich nach. Der starke US-Dollar macht dem gelben Metall zu schaffen. Es droht ein großer Crash.
- Dollarstärke und Zinssorgen belasten den Goldpreis
- Fed-Signale für höhere Zinsen erhöhen den Verkaufsdruck
- Gold fällt unter 3.870 Dollar, tiefere Kurse drohen
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Der Goldpreis gibt auch am Montag nach, weiterhin belastet durch einen starken US-Dollar.
Gleich mehrere Dinge leiten auch den Abverkauf von Gold in dieser Woche ein: Neue Äußerungen der Fed zum US-Leitzins, sowie eine mögliche Verschärfung des Nahost-Konflikts mit der Ankunft eines dritten Flugzeugträgers im Krisengebiet.
Denn der Goldpreis hat sich in der Krise nicht als sicherer Hafen erwiesen, da sie den US-Dollar gestärkt hat. Der US-Dollar notiert nahe seinem höchsten Stand seit April 2025.
Zudem wird am Montagabend eine Rede von Kevin Warsh auf der Productivity and Jobs Task Force Conference erwartet (18:00 GMT). Äußerungen zum Leitzins sind wahrscheinlich, da seine Kollegen bereits am Wochenende vorgelegt haben und in Summe eine restriktivere Geldpolitik gefordert haben.
Der Präsident der Federal Reserve Bank von Kansas City, Jeff Schmid, sagte am Sonntag, die Inflation sei immer noch "zu hoch" und die Zentralbank habe "einige Arbeit zu leisten", um den Preisdruck unter Kontrolle zu bringen.
Chart
Der stellvertretende Vorsitzende der US-Notenbank, Philip Jefferson, sagte am Freitag, er orientiere sich bei seinen politischen Entscheidungen an der Inflation – eine Bemerkung, die auf Unterstützung für weitere Zinserhöhungen hindeutete.
Inzwischen preisen die Märkte eine 90%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinserhöhung um 25 Basispunkte im Dezember ein.
Höhere Zinssätze erhöhen die Opportunitätskosten des Haltens von zinslosem Edelmetall und verringern somit dessen Attraktivität für Anleger.
Die Anleger warten nun gespannt auf die Stellungnahme von Warsh im Laufe des Tages sowie auf das Protokoll der Sitzung des Offenmarktausschusses der US-Notenbank vom Oktober, das am Mittwoch erwartet wird.
Ein restriktiverer Ton, auch von Warsh, würde den derzeitigen Gegenwind für Gold weiter verstärken.
Charttechnisch sieht es bearish für Gold aus: Der Preis liegt unter allen wichtigen Gleitenden Durchschnitten.
Der geldpolitische Druck hat Gold unter die wichtige Unterstützung von 3.870,03 US-Dollar gedrückt; hier lag ein Pivotpunkt aus der vergangenen Woche, der im frühen Handel am Montag sogleich nach unten durchbrochen wurde.
Die nächsten Widerstände liegen bei 3.835 und 3.802 US-Dollar. Da eine striktere Geldpolitik erwartet wird, werden auch die kommenden Tage ungemütlich für Gold.
FAZIT
Gold befindet sich im Crash-Modus. Der starke US-Dollar und die Zinspolitik befeuern den Abverkauf. Ein Goldpreis bis Jahresende bei rund 3.600 bis 3.700 US-Dollar wird immer wahrscheinlicher.
Autor: Krischan Orth, wallstreetONLINE Redaktion
Gold wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,76 % und einem Kurs von 3.855USD auf Lang & Schwarz (16. November 2026, 08:55 Uhr) gehandelt.
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