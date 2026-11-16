Zinsangst, Ölschwemme, Chipkrise: Diese Woche wird zur Zerreißprobe

Nach seiner Rekordwoche tastet sich der DAX vorsichtig in die neue Woche. Der Broker IG Markets taxierte den Leitindex am Montagmorgen auf 26.755 Punkte, knapp über dem Schluss vom Freitag bei 26.749 Zählern.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Vergangene Woche legte der DAX 3,6 Prozent zu und übersprang am Donnerstag erstmals kurz die Marke von 27.000 Punkten. Sinkende Ölpreise und starke Bilanzen schoben ihn an. Der Schwung habe zwar nachgelassen, sagt Andreas Lipkow von CMC Markets.

"Doch von einem nachlassenden Interesse an deutschen Aktien kann keine Rede sein."

Die Nachfrage verlagere sich auf Versicherer und Versorger. Diese Rotation könne die Jahresendrallye tragen. Jürgen Molnar von Robomarkets verweist auf das Plus von rund neun Prozent seit Jahresbeginn. Der DAX müsse trotz seiner traditionellen Branchen "keineswegs eine lahme Ente sein".

Nvidia: Stresstest ohne Gründer

Ob die Rallye weitergeht, entscheidet sich auch in Kalifornien. Analysten erwarten von Nvidia laut Reuters ein Gewinnplus von 90 Prozent bei 109 Milliarden US-Dollar Umsatz. Am Optionsmarkt rechnen Händler mit Kursausschlägen von rund sieben Prozent in beide Richtungen. Nvidia könne die Erwartungen erneut schlagen, sagt Chris Weston von Pepperstone. Doch die Anleger versuchten zunehmend abzuschätzen, was der Konzern 2028 und 2029 wert sei, "womöglich ohne den Vordenker, dem es seinen Vorsprung verdankt".

Seit Anfang Oktober schrumpfte der Börsenwert laut LSEG von rund 5,8 auf 3,9 Billionen US-Dollar. Laut Financial Times sprach Huang mit Vertrauten über ein Comeback. Zugleich soll Nvidia Rene Haas, den Chef von Arm, angesprochen haben. Finanzminister Scott Bessent riet, außerhalb des Konzerns zu suchen. Am Mittwoch will zudem Anthropic den Ausgabepreis für seinen Börsengang festlegen, der Handel an der Nasdaq soll am Donnerstag beginnen.

Asien: Chipwerte unter Druck

In Asien zogen Anlegerinnen und Anleger vor den Nvidia-Zahlen Geld ab. Taiwans Börse brach um 4,7 Prozent ein, Südkorea verlor drei Prozent. Der Chipfertiger TSMC, wichtigster Produzent der Nvidia-Chips, rutschte um vier Prozent ab. Der japanische Nikkei gab 1,7 Prozent nach, nachdem die Wirtschaft im dritten Quartal überraschend um annualisiert 0,1 Prozent geschrumpft war. Nur Hongkong legte zu. Die Terminkontrakte auf den Nasdaq notierten 0,4 Prozent im Minus.

Anleihen: Zinserhöhung so gut wie sicher

An einer Zinserhöhung der US-Notenbank Fed im Dezember zweifelt kaum noch jemand. Händler sehen laut CME Group eine Wahrscheinlichkeit von rund 91 Prozent für einen Schritt um 0,25 Prozentpunkte am 9. Dezember. Einen größeren Schritt halten sie inzwischen für weniger wahrscheinlich als vergangene Woche.

Die Notenbank habe in Sachen Inflation "noch einiges zu tun", sagt Jeff Schmid, Präsident der Notenbank von Kansas City. Am Montag spricht Notenbankchef Kevin Warsh, am Mittwoch folgt das Protokoll der Oktober-Sitzung. Zehnjährige Staatsanleihen rentierten mit 5,14 Prozent, nachdem die Rendite in der Vorwoche um 0,29 Prozentpunkte gestiegen war.

US-Dollar: Fünfter Gewinntag in Folge

Die Zinserwartungen stützen den US-Dollar. Er legte den fünften Tag in Folge zu, der Index für den US-Dollar erreichte den höchsten Stand seit April 2025. Ein Euro kostete 1,1 US-Dollar. Der Yen hielt sich bei 159,6 je US-Dollar. Um die Marke von 160 sei mit starkem Widerstand zu rechnen, sagt Masahiko Loo von State Street. Das Risiko eines Eingriffs durch Tokio steige.

Öl: Angst vor dem Überangebot

Am Ölmarkt dreht die Stimmung. Brent verbilligte sich um 0,6 Prozent auf 95,30 US-Dollar je Barrel. Die Internationale Energieagentur erwartet im vierten Quartal einen Überschuss von 1,7 Millionen Barrel am Tag, weil die Lieferungen aus dem Nahen Osten fast wieder das Vorkriegsniveau erreichen.

Chinas Raffinerien verarbeiteten im Oktober zudem acht Prozent weniger Öl als vor einem Jahr. Erstmals seit Beginn des Konflikts mit dem Iran rechneten Händler mit einem Überangebot statt mit Knappheit, sagt Tim Waterer von KCM Trade.

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Gold und Bitcoin: Gegenwind vom US-Dollar

Gold gab um über ein Prozent auf 3.840 US-Dollar je Feinunze nach. Das Metall schwimme gegen den Strom aus starkem US-Dollar, hohen Renditen und festen Zinserwartungen, sagt Waterer. Bitcoin notierte nach dem tiefsten Stand seit vier Monaten am Wochenende bei rund 64.800 US-Dollar.

Fazit

Der DAX hält sich stabil, weil Europa weniger am KI-Boom hängt als die Wall Street. Doch die Woche hat Sprengkraft. Die Nvidia-Zahlen und die Signale der Notenbank entscheiden über die Stimmung im Technologiesektor. Steigende Zinsen und ein starker US-Dollar bleiben Belastungen, fallende Ölpreise entlasten dagegen.

Autor: Nicolas Ebert, wallstreetONLINE Redaktion





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Nicolas Ebert

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