Gold unter Druck -0,84 % in 24h

Diese Zusammenfassung wurde automatisch mit künstlicher Intelligenz aus Beiträgen der wallstreetOnline-Community erstellt und nicht redaktionell geprüft.

Zur Veranschaulichung: Vor 5 Jahren notierte Gold bei 1.851,19USD. Aus einer Anlage von 10.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 3.851,85USD ein Wert von 20.807,4USD geworden – ein Gewinn von +108,07 %.

Leichte Verluste prägen den Handel. Gold rutscht umauf 3.851,85, bleibt aber im größeren Bild stabil.

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um den Goldpreisrückgang: Drohen weitere Verluste bis 3.300 US-Dollar oder bietet eine überverkaufte Lage Kaufchancen? Im Fokus stehen Fed-Zinserwartungen, Anleiherenditen und ein stärkerer US-Dollar als Belastungsfaktoren. Zentralbankkäufe, Staatsverschuldung, Inflation und geopolitische Risiken werden als langfristige Stützen gesehen. Elliott-Wellen-Prognosen sind umstritten.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Gold eingestellt.

Informationen zu Gold

Der Goldmarkt ist global und hochliquide. Preisbewegungen hängen von Angebot, Nachfrage und Finanzmärkten ab. Investoren schätzen Gold als Wertaufbewahrungsmittel, während es zugleich als Rohstoff in Schmuck und Technologie genutzt wird. Wechselkurse und Renditen von Staatsanleihen haben starken Einfluss auf den Kurs.

ETCs auf Gold

Ob ein Investment in Gold sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Gold berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Gold-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.