An der Absturzkante

Auch der Blick auf das dritte Quartal liest sich stark: Unter dem Strich erwirtschaftete SMA einen Nettogewinn von 98,9 Millionen Euro – ein krasser Kontrast zum Vorjahreszeitraum, in dem noch ein herber Verlust von 144,5 Millionen Euro angefallen war. Getrieben wurde dieser Aufschwung vor allem durch eine spürbar angezogene Nachfrage bei privaten und gewerblichen Solaranlagen, für die kommenden Monate sieht sich das Unternehmen zudem gut aufgestellt.

Dabei gab es eigentlich erfreuliche Neuigkeiten aus der Chefetage: Der Vorstand hat die bereits im Sommer angehobene Jahresprognose weiter präzisiert und peilt nun das obere Ende der bisherigen Spanne an. Für das Jahr 2026 rechnet der Solartechnikkonzern mit einem Umsatz zwischen 1,675 und 1,725 Milliarden Euro (zuvor lag die Untergrenze noch bei 1,625 Milliarden). Das operative Ergebnis (EBITDA) soll zwischen 205 und 230 Millionen Euro liegen, nachdem die Messlatte zuvor bei mindestens 180 Millionen Euro angesetzt worden war.

Charttechnik: Kämpfen an der letzten Bastion

Wer allerdings einen Blick auf den aktuellen Kursverlauf wirft, sucht vergebens nach Euphorie. Vielmehr ringt die Aktie verbissen darum, die letzte wichtige Unterstützung bei 45,20 Euro zu verteidigen.

Das bärische Szenario: Fällt der Kurs per Wochenschlusskurs unter diese Marke, müssen Anleger mit weiteren Abschlägen auf 41,45 Euro und im weiteren Verlauf auf 39,54 Euro rechnen – Szenarien, die sich vor allem für Short-Positionen (auf fallende Kurse) anbieten.

Das bullische Szenario: Wer dieses Risiko meiden möchte, kann die genannten Kursmarken stattdessen als Einstiegschance nutzen und bei echten Anzeichen einer Bodenbildung auf Long-Positionen (steigende Kurse) setzen. Das Erholungspotenzial bemisst sich dabei am aktuellen Niveau. Alternativ ist auf dem aktuellen Preisstand auch eine volatile Phase der Bodenbildung denkbar, aus der heraus sich später ein echter Trendwechsel entwickeln könnte.

Trading-Strategie:

SHORT

Stop-Sell-Order : 44,10 Euro

Kursziele : 41,45 und 39,54 Euro

Renditechance via DN7JS3 : 45 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 2 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

SMA Solar Technology AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9KJ1 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 7,74 - 9,18 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 37,4116 Euro Basiswert: SMA Solar Technology AG KO-Schwelle: 37,4116 Euro akt. Kurs Basiswert: 45,26 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 4,92 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN7JS3 Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 0,78 - 0,93 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 53,7393 Euro Basiswert: SMA Solar Technology AG KO-Schwelle: 53,7393 Euro akt. Kurs Basiswert: 45,26 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 39,54 Euro Hebel: 4,94 Kurschance: + 45 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.