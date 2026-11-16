Schwere Zeiten für Investoren

Die Demokraten könnten den Bau von Rechenzentren sowie die weitere Expansion der Künstlichen Intelligenz (KI) strenger regulieren, was den Branchenführer in Zukunft spürbar unter Druck setzen könnte. Kurzfristig eröffnen sich an der Börse jedoch durchaus Chancen auf eine Erholung.

An der charttechnischen Doppelspitze aus den Jahren 2024 und 2025 bei rund 152,89 US-Dollar hat die Unterstützung gegriffen und den Aktienkurs vorerst stabilisiert. Zum Ende der Woche notierte das Papier bei 162,85 US-Dollar, womit viele Anleger als Schnäppchenjäger aktiv wurden.

Wirtschaftlich lauern jedoch spürbare Risiken: Sollten die Demokraten offizielle Untersuchungen zu Chipexporten nach Singapur – und damit mutmaßlich nach China – einleiten, könnte das Unternehmen in schwere Bedrängnis geraten. Auch zivile Schadensersatzklagen stehen im Raum, für die Nvidia erhebliche Rücklagen bilden müsste. Hinzu kommt, dass der Ausbau der weltweiten KI-Infrastruktur zuletzt spürbar ins Stocken geraten ist.

Die nächsten Ziele im Chart

Für die mittel- bis langfristige Entwicklung sind dies alles andere als rosige Vorzeichen. Kurzfristig könnte sich die Aktie jedoch noch einmal in den Bereich von 164,08 US-Dollar und darüber hinaus bis auf 174,18 US-Dollar vorkämpfen – eine passende Handelsidee dazu folgt im Anschluss.

Das bärische Szenario: Sollte die Aktie hingegen nachhaltig per Wochenschlusskurs unter die Marke von 152,89 US-Dollar fallen, drohen weitere Kursverluste in Richtung 136,99 und darunter bis auf 130,00 US-Dollar. Im absoluten Worst-Case wären sogar Kurse um 100,00 US-Dollar denkbar.

Trading-Strategie:

LONG

Market-Buy-Order : 162,85 US-Dollar

Kursziele : 164,08 und 174,18 US-Dollar

Renditechance via DY8SW8 : 35 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

NVIDIA Corp. (Wochenchart in US-Dollar) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DY8SW8 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,89 - 2,91 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 131,0845 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 131,0845 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 162,85 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: 174,18 US-Dollar Hebel: 5,08 Kurschance: + 35 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN7MBQ Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,86 - 2,88 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 193,5272 US-Dollar Basiswert: NVIDIA Corp. KO-Schwelle: 193,5272 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 162,85 US-Dollar Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 5,10 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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