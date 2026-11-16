Bislang alles im grünen Bereich

Zwar gelang dem DAX mit einem neuen Rekordstand von 27.001 Punkten der Sprung über die alten Höchststände vom August bei 26.618 Zählern , wirklich überzeugend wirkt dieser Ausbruch bislang jedoch nicht. Nur wenn diese wichtige Unterstützungszone in dieser Woche hält, hat der Index die Chance auf einen weiteren Anstieg in Richtung 27.500 und später 28.150 Punkte . Diese Ziele leiten sich aus einer inversen Schulter-Kopf-Schulter-Formation ab, die sich seit Jahresbeginn gebildet hat. Sollte dieses Szenario eintreten, könnten zu Beginn des kommenden Jahres eine gesunde Konsolidierung und eine Verschnaufpause folgen, bevor der nächste Aufwärtsschub startet.

Der Blick nach oben: Das sind die nächsten Ziele

Wo lauern die Risiken?

Sollten die Kurse hingegen unter 25.800 Zähler und konkret unter die Marke von 26.350 Punkten zurückfallen, würde dies kurzfristig bärische Signale senden. In diesem Fall droht Korrekturpotenzial bis auf 26.000 und darunter auf 25.800 Punkte. Sollte dieser Rücksetzer eintreten, könnte sich der jüngste Ausflug auf das Rekordhoch schnell als Fehlsignal erweisen.

Aktuelle Lage

DAX bei 26.749 Punkten

VDAX bei 16,98 signalisiert normale Nervosität - nachlaufend!

Fear& Greed Index bei 39 auf "FEAR" gewechselt und weiter rückläufig

Tagesanalyse:

RSI: 64 - Buy MACD: 313 - Buy Insgesamt: Strong Buy MOM: Das Momentum auf Tagesbasis ist ins bullische Lager gewechselt Anlaufmarken nach oben bei 26.839 / 26.925 / 27.245 / 27.500 Punkten, nach unten bei 26.267 / 26.080 / 25.900 und 25.800 Punkten. Gaps bei 24.327 / 23.397 / 21.296 / 18.198 / 17.817 / 16.957 und 16.262 Punkten. Big Picture Langfristige Trendverläufe stabil - DAX wieder nahe Rekordhochs - Bodenbildung erfolgreich - Öl- und Gasknappheit bleibt weiter ein Problem! VDAX-New Angstlevel leicht erhöht VDAX-New der Deutschen Börse (13. November 2026): Bei 16,98% (steigend) (Vortag: 16,63%). Über 17% kaum stärkere Abwärtsbewegung. Zonen: Tiefe Werte unter 17%, Norm 17 bis 27%, Angst und Panik über 27%. (Der VDAX-New zeigt die Volatilität im DAX an. Dreht der VDAX-New von sehr hohen Werten nach unten ab, ist mit steigenden Kursen zu rechnen. Dreht der VDAX-New von sehr tiefen Werten wieder nach oben über 17% ab, ist verstärkt mit fallenden Kursen zu rechnen. Der VDAX-New ist dabei als Indikator für fallende Kurse besser geeignet. Um 12-13% Verlaufshoch wahrscheinlich.) Handelsidee: 1. Stop-Buy-Order ab 26.692 Punkten (Tagesbasis) eröffnen, Stopp bei 25.900 Punkten. Kursziel bei 27.500 Punkten - aktiv Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab. Gewinne eigenständig mitnehmen. Maßgeblich für das Erreichen des Kursziels ist das genannte Kursziel im Underlying.

DAX Performance Index (Tageschart in Punkten) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DN7PZ5 Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 10,67 - 10,70 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 25.761,70 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 25.761,70 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.749,96 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: 27.500 Punkte Hebel: 25,07 Kurschance: + 85 Prozent Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DN57SV Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 8,75 - 8,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 27.668,70 Punkte Basiswert: DAX-Performance-Index KO-Schwelle: 27.668,70 Punkte akt. Kurs Basiswert: 26.749,96 Punkte Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 30,52 Kurschance: Risikohinweis:

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

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