🟢 Noch bis 10.12.: Jedes neu eröffnete Depot bei SMARTBROKER+ → sichert einen Antrophic Aktienanteil von 50 €   🟢 Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichern → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen.
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsSpaceX AktievorwärtsNachrichten zu SpaceX

    Starship-Oberstufe kehrt nach Flug zur Startrampe zurück – Was macht die Aktie?

    Mega-Erfolg für SpaceX

    1241 Aufrufe 1241 0 Kommentare 0 Kommentare

    Elon Musks SpaceX gelingt ein historischer Coup: Nach dem Start am Freitag kehrt die Starship-Oberstufe am Samstag zur Erde zurück. Der Durchbruch bringt wiederverwendbare Raketen voran. Was macht jetzt die SpaceX-Aktie?

    Mega-Erfolg für SpaceX - Starship-Oberstufe kehrt nach Flug zur Startrampe zurück – Was macht die Aktie?
    Foto: Eric Gay - AP

    Nach 14 Erdumrundungen ist SpaceX ein historischer Erfolg gelungen: Das Unternehmen hat erstmals die Oberstufe einer Starship-Rakete bei ihrer Rückkehr aus dem Orbit am Startturm wieder aufgefangen. Dieser Erfolg am Samstag, dem 14. November, bringt das Unternehmen von Elon Musk dem Ziel einer vollständig wiederverwendbaren Rakete näher.

    Historischer Rückkehr zur Erde 

    Anzeige 
    Handeln Sie Ihre Einschätzung zu Space Exploration Technologies Corp!
    Long
    133,45€
    Basispreis
    0,83
    Ask
    × 14,84
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Short
    148,84€
    Basispreis
    0,86
    Ask
    × 14,32
    Hebel
    Zum Produkt
    Blatt
    Präsentiert von
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Den Basisprospekt sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf das Disclaimer Dokument. Beachten Sie auch die weiteren Hinweise zu dieser Werbung.

    Laut CNBC griffen die mechanischen Fangarme in Starbase im US-Bundesstaat Texas zu. Der Turm trägt den Spitznamen "Mechazilla". Beim 15. Testflug wollte SpaceX sowohl die Antriebsstufe als auch die Oberstufe auffangen.

    Doch der erste Teil misslang: Am Freitag wurde der Booster zu einer Wasserung im Golf von Mexiko umgeleitet. Noch vor dem Aufprall explodierte er. Die Oberstufe setzte ihren Flug hingegen fort und kehrte nach 14 Erdumrundungen erfolgreich zur Erde zurück.

    Darum ist Starship für Starlink so wichtig

    Starship soll den Ausbau des Satelliteninternets Starlink ermöglichen. Laut CNBC ist dies derzeit das Gewinnzentrum von SpaceX. Beim Test setzte das Unternehmen 26 neue Starlink-v3-Satelliten aus. Das Netz umfasste zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 11.000 Satelliten. Laut Unternehmensangaben kann eine Starship-Rakete bis zu 60 Satelliten dieser Generation befördern.

    Starship soll auch für die NASA Astronauten und Fracht aus einer Mondumlaufbahn zur Mondoberfläche und zurück transportieren. Musk strebt darüber hinaus die Besiedlung des Mars an.

    Was macht die SpaceX-Aktie?

    Im frühen Handel bei Tradegate steht die SpaceX-Aktie knapp ein Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 127,80 Euro (Stand:09:21 Uhr MEZ). 

    SpaceX

    +1,20 %
    +4,66 %
    -6,01 %
    +3,55 %
    -20,15 %
    ISIN:US84615Q1031WKN:A42D4F
    SpaceX direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf

    Fazit

    Die erfolgreiche Rückkehr der Starship-Oberstufe zur Erde bringt SpaceX einer vollständig wiederverwendbaren Rakete näher. Die Explosion des Boosters zeigt jedoch, dass technische Hürden bleiben. Für Anleger zählt nun, ob SpaceX den Fortschritt in zuverlässige Einsätze und einen schnelleren Starlink-Ausbau umsetzen kann.

    Depot eröffnen und 50 € Anthropic Aktienanteil sichernEröffne jetzt dein kostenloses Depot und sichere dir nach dem erfolgreichen IPO von Anthropic einen Aktienanteil im Wert von 50 €.


    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

    Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 127,6EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.


    Markt-Updates und Hintergründe auch im Video- und Podcast-Format:
    wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei TikTok wallstreetONLINE bei Spotify wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei X

    Reports
    Historische Öl-Krise - 5 Aktien, die davon profitieren!
    Jetzt Report kostenlos herunterladen!


    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte


    RedakteurFerdinand Hammer
    Redakteur für Nachrichten
    Mehr anzeigen
    Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge.
    Mehr anzeigen
    Autor
    wallstreetONLINE Redaktion
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen

    Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema!

    Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich.

    Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger.

    Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können.

    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren

    Podcast "Börse, Baby!"



    Verfasst vonRedakteurRedakteurFerdinand Hammer
    wallstreetONLINE bei Google bevorzugen.Sie erhalten mehr Inhalte von uns in Ihren Suchergebnissen
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    wallstreetONLINE bei  Google bevorzugen.
    Mega-Erfolg für SpaceX Starship-Oberstufe kehrt nach Flug zur Startrampe zurück – Was macht die Aktie? Elon Musks SpaceX gelingt ein historischer Coup: Nach dem Start am Freitag kehrt die Starship-Oberstufe am Samstag zur Erde zurück. Der Durchbruch bringt wiederverwendbare Raketen voran. Was macht jetzt die SpaceX-Aktie?
    Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Kostenlos und in wenigen Schritten zum Depot Keine Kompromisse bei Preis und Leistung — egal ob Aktien, ETFs, Derivate, Fonds, Krypto oder Sparpläne.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     