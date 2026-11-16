Starship-Oberstufe kehrt nach Flug zur Startrampe zurück – Was macht die Aktie?

Nach 14 Erdumrundungen ist SpaceX ein historischer Erfolg gelungen: Das Unternehmen hat erstmals die Oberstufe einer Starship-Rakete bei ihrer Rückkehr aus dem Orbit am Startturm wieder aufgefangen. Dieser Erfolg am Samstag, dem 14. November, bringt das Unternehmen von Elon Musk dem Ziel einer vollständig wiederverwendbaren Rakete näher.

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Laut CNBC griffen die mechanischen Fangarme in Starbase im US-Bundesstaat Texas zu. Der Turm trägt den Spitznamen "Mechazilla". Beim 15. Testflug wollte SpaceX sowohl die Antriebsstufe als auch die Oberstufe auffangen.

Doch der erste Teil misslang: Am Freitag wurde der Booster zu einer Wasserung im Golf von Mexiko umgeleitet. Noch vor dem Aufprall explodierte er. Die Oberstufe setzte ihren Flug hingegen fort und kehrte nach 14 Erdumrundungen erfolgreich zur Erde zurück.

Darum ist Starship für Starlink so wichtig

Starship soll den Ausbau des Satelliteninternets Starlink ermöglichen. Laut CNBC ist dies derzeit das Gewinnzentrum von SpaceX. Beim Test setzte das Unternehmen 26 neue Starlink-v3-Satelliten aus. Das Netz umfasste zu diesem Zeitpunkt bereits mehr als 11.000 Satelliten. Laut Unternehmensangaben kann eine Starship-Rakete bis zu 60 Satelliten dieser Generation befördern.

Starship soll auch für die NASA Astronauten und Fracht aus einer Mondumlaufbahn zur Mondoberfläche und zurück transportieren. Musk strebt darüber hinaus die Besiedlung des Mars an.

Was macht die SpaceX-Aktie?

Im frühen Handel bei Tradegate steht die SpaceX-Aktie knapp ein Prozent im Plus. Ein Anteilsschein kostet aktuell 127,80 Euro (Stand:09:21 Uhr MEZ).

Fazit

Die erfolgreiche Rückkehr der Starship-Oberstufe zur Erde bringt SpaceX einer vollständig wiederverwendbaren Rakete näher. Die Explosion des Boosters zeigt jedoch, dass technische Hürden bleiben. Für Anleger zählt nun, ob SpaceX den Fortschritt in zuverlässige Einsätze und einen schnelleren Starlink-Ausbau umsetzen kann.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion

Die SpaceX Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,09 % und einem Kurs von 127,6EUR auf Tradegate BSX (16. November 2026, 09:07 Uhr) gehandelt.





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Ferdinand Hammer

Redakteur für Nachrichten Mehr anzeigen Ferdinand Hammer schreibt seit 2017 für die Redaktion von wallstreetONLINE. Zuvor war er unter anderem für das Forum Nachhaltige Geldanlagen (FNG) tätig. Sein besonderes Interesse gilt ESG-Investments und US-Tech-Aktien. Als Early Adopter von Elektrofahrzeugen schreibt er häufig über E-Auto-Aktien und testet gelegentlich auch batterieelektrische Fahrzeuge. Mehr anzeigen wallstreetONLINE Redaktion 0 Follower Autor folgen Mehr anzeigen Melden Sie sich HIER für den Newsletter der wallstreetONLINE Redaktion an - alle Top-Themen der Börsenwoche im Überblick! Verpassen Sie kein wichtiges Anleger-Thema! Für Beiträge auf diesem journalistischen Channel ist die Chefredaktion der wallstreetONLINE Redaktion verantwortlich. Die Fachjournalisten der wallstreetONLINE Redaktion berichten hier mit ihren Kolleginnen und Kollegen aus den Partnerredaktionen exklusiv, fundiert, ausgewogen sowie unabhängig für den Anleger. Die Zentralredaktion recherchiert intensiv, um Anlegern der Kategorie Selbstentscheider relevante Informationen für ihre Anlageentscheidungen liefern zu können. Mehr anzeigen RSS-Feed abonnieren

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