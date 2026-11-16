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    Brent-Ölpreis unter Druck: 200-Tage-Linie wird zur Bewährungsprobe invest?

    Chartanalyse

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    Nach der Rally auf ein Dreijahreshoch steht Brent wieder unter Druck. Die jüngste Erholung kann das Wochenminus nicht ausgleichen. Bei 96,50 Dollar je Barrel rückt die nahe 200-Tage-Linie als wichtige Bewährungsprobe für den Ölpreis in den Fokus.

    Chartanalyse - Brent-Ölpreis unter Druck: 200-Tage-Linie wird zur Bewährungsprobe invest?
    Foto: Jan Woitas - dpa

    Brent-Ölpreis: Drei Jahre mit starken Trendwechseln

    Der Brent-Ölpreis hat im Dreijahreszeitraum mehrere Richtungswechsel vollzogen. Nach dem Anstieg auf 91,72 US-Dollar im April 2024 geriet der Rohstoff unter Druck. Am 16. Dezember 2025 markierte Brent mit 58,85 Dollar das Dreijahrestief. Die anschließende Rally führte am 23. und 24. Oktober 2026 bis zum Dreijahreshoch von 116,83 Dollar. Seither prägt eine deutliche Korrektur das Chartbild.

    Aktueller Kurs: Wochenminus trotz Erholung

    Zum 15. November 2026 liegt der Schlusskurs bei 96,50 US-Dollar je Barrel. Gegenüber dem 8. November entspricht das einem Wochenverlust von 1,28 Prozent. Zwischenzeitlich fiel Brent am Dienstag auf 92,08 Dollar, bevor eine Erholung einsetzte. Zum Dreijahreshoch fehlen aktuell 17,40 Prozent; über dem Dreijahrestief notiert der Ölpreis noch rund 64 Prozent. Die jüngste Stabilisierung gleicht die vorausgegangenen Verluste somit nur teilweise aus.

    200-Tage-Linie: Knapp oberhalb der Trendmarke

    Der Durchschnitt der letzten 200 Tageswerte einschließlich Wochenenden liegt bei 94,86 Dollar. Brent notiert damit 1,73 Prozent über dieser 200-Tage-Linie. Der geringe Abstand zeigt, dass der längerfristige Trendpuffer nach der Korrektur schmal geworden ist. Ein nachhaltiger Rückfall darunter würde das technische Bild zusätzlich belasten.

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    Chartanalyse: Diese Kurszonen zählen

    Als erste Unterstützung dient die Zone um 94,60 bis 94,90 Dollar, gefolgt vom jüngsten Wochentief bei 92,08 Dollar. Auf der Oberseite liegen Hürden bei 97,75 und 99,21 Dollar. Darüber rückt der Bereich um 104,27 bis 104,42 Dollar in den Blick. Erst oberhalb dieser Zone würde sich die Erholung deutlicher ausweiten; der zentrale übergeordnete Widerstand bleibt das Rekordniveau des Dreijahreszeitraums bei 116,83 Dollar.

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    Öl (Brent)

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    ISIN:XC0009677409WKN:967740Indikator:SMA 200 Tage

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Brent-Ölpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 100,23$, was eine Steigerung von +4,82% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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