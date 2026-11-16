Goldpreis unter Druck: Nach dem Wochenminus drohen weitere Verluste

Am 13. November 2026 schloss Gold bei 3.884,30 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs vom vorherigen Freitag entspricht das einem Wochenverlust von 4,56 Prozent. Der zwischenzeitliche Anstieg auf 4.140,42 Dollar am Montag wurde vollständig abgegeben. Damit liegt der aktuelle Kurs 28,84 Prozent unter dem Dreijahreshoch, aber weiterhin 96,37 Prozent über dem Dreijahrestief.

Der Goldpreis hat im Dreijahreszeitraum einen kräftigen Anstieg mit anschließender Korrektur durchlaufen. Vom Tief bei 1.978,04 US-Dollar je Feinunze am 20. November 2023 führte der Aufwärtstrend zunächst bis auf 2.787,50 Dollar im Oktober 2024. Nach einer weiteren Beschleunigung erreichte das Edelmetall am 1. März 2026 sein Dreijahreshoch bei 5.458,50 Dollar. Seither prägen überwiegend fallende Hoch- und Tiefpunkte das Chartbild. Auch die Erholung im August brachte keine nachhaltige Trendwende.

200-Tage-Linie bestätigt angeschlagenen Trend

Die 200-Tage-Linie, berechnet als Durchschnitt der letzten 200 Schlusskurse, verläuft bei rund 4.359 Dollar. Der Goldpreis notiert damit 10,9 Prozent darunter. Dieser deutliche Abstand unterstreicht das schwache übergeordnete Chartbild. Für eine technische Aufhellung müsste das Edelmetall zunächst die näheren Widerstände überwinden und sich anschließend dem langfristigen Durchschnitt annähern.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Eine unmittelbare Unterstützung liegt zwischen 3.875 und 3.877 Dollar: Hier endeten die Rückgänge Ende Oktober und am 12. November. Darunter rücken frühere Kursmarken um 3.856 und 3.830 Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite bildet die Zone von 3.996 bis 4.025 Dollar eine erste Hürde. Weitere Widerstände liegen bei 4.067 bis 4.089 Dollar sowie am jüngsten Wochenhoch um 4.140 Dollar.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Goldpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

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