Silber unter Druck: Nach dem Kursrutsch rückt die 47-Dollar-Marke in Sicht

Am 13. November 2026 schloss Silber bei 48,752 Dollar. Gegenüber dem Schlusskurs der Vorwoche von 51,95 Dollar entspricht das einem Rückgang um 6,2 Prozent. Der Anstieg auf 53,425 Dollar am Montag erwies sich damit als nicht nachhaltig. Zum Dreijahreshoch fehlen inzwischen 58,2 Prozent; über dem Dreijahrestief notiert der Silberpreis noch rund 120,6 Prozent.

Der Silberpreis hat im Dreijahreszeitraum eine ausgeprägte Berg- und Talfahrt durchlaufen. Vom Tief bei 22,10 US-Dollar je Feinunze am 22. Januar 2024 stieg der Rohstoff bis zum höchsten Schlusskurs von 116,60 Dollar am 28. Januar 2026. Vor allem ab Herbst 2025 beschleunigte sich der Anstieg deutlich. Anschließend setzte eine kräftige Korrektur ein. Die seitdem überwiegend niedrigeren Zwischenhochs und Tiefs prägen das angeschlagene Chartbild.

200-Tage-Linie bleibt deutlich entfernt

Der Durchschnitt der letzten 200 erfassten Schlusskurse liegt bei 66,76 Dollar. Damit notiert Silber rund 27,0 Prozent unter dieser 200-Tage-Linie. Der deutliche Abstand unterstreicht die Schwäche des übergeordneten Trends. Für eine nachhaltige charttechnische Aufhellung müsste der Rohstoff zunächst die näher gelegenen Widerstände zurückerobern.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Nach dem Bruch des jüngsten Tiefs bei 49,14 Dollar rückt die frühere Auffangzone von 46,88 bis 47,09 Dollar in den Fokus. Erste Hürden liegen nun bei 49,14 und 50,05 Dollar. Darüber bilden 51,95 bis 53,43 Dollar einen Widerstandsbereich. Weitere Barrieren warten bei 54,53 bis 55,66 Dollar. Solange diese Zonen nicht überwunden werden, bleiben Erholungsversuche korrekturanfällig.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des Silberpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

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