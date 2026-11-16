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    WTI-Ölpreis unter Druck: 200-Tage-Linie wird zur Bewährungsprobe

    Chartanalyse

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    Der WTI-Ölpreis steht an einer charttechnischen Wegmarke: Nach einer wechselhaften Woche notiert er nur knapp über der 200-Tage-Linie. Ob die Stabilisierung trägt, dürfte sich an den nächsten Unterstützungen und Widerständen entscheiden.

    Chartanalyse - WTI-Ölpreis unter Druck: 200-Tage-Linie wird zur Bewährungsprobe
    Foto: Frank Molter - dpa

    WTI-Ölpreis: Drei Jahre mit starken Trendwechseln

    Der WTI-Ölpreis hat in den vergangenen drei Jahren mehrfach die Richtung gewechselt. Nach Kursen um 87 US-Dollar im April 2024 geriet der Rohstoff unter Druck und erreichte am 16. Dezember 2025 mit 55,07 Dollar sein Dreijahrestief auf Schlusskursbasis. Die anschließende Rally führte am 2. April 2026 zum Dreijahreshoch von 112,25 Dollar. Danach dominierten kräftige Schwankungen. Seit dem Zwischenhoch von 103,38 Dollar Ende Oktober ist das kurzfristige Chartbild wieder angeschlagen.

    Aktueller Kurs: Wochenverlust trotz Erholung

    Zum 15. November 2026 notiert WTI bei 88,95 US-Dollar je Barrel. Gegenüber dem 8. November entspricht das einem Wochenminus von 1,55 Prozent. Nach einem Rückgang auf 86,35 Dollar stabilisierte sich der Ölpreis im weiteren Wochenverlauf. Vom Dreijahreshoch liegt der aktuelle Schlusskurs 20,8 Prozent entfernt; das Dreijahrestief übertrifft er um 61,5 Prozent.

    200-Tage-Linie: Knapp oberhalb der Trendmarke

    Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Tagesschlusskurse einschließlich der Wochenendwerte liegt bei 88,71 Dollar. Damit beträgt der Abstand nach oben lediglich 0,27 Prozent. WTI bewegt sich somit unmittelbar an dieser langfristigen Orientierungslinie. Der geringe Vorsprung liefert noch kein belastbares Stärkesignal; ein nachhaltiges Abrutschen darunter würde das Chartbild zusätzlich belasten.

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    Unterstützungen und Widerstände im Blick

    Die nächste Unterstützung liegt bei 86,35 Dollar am jüngsten Wochentief. Darunter rückt die mehrfach angelaufene Zone um 81 bis 83 Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite bildet der Bereich von 90,35 bis 91,21 Dollar die erste Hürde. Darüber warten Widerstände bei 96,27 bis 96,80 Dollar sowie zwischen 102,98 und 103,38 Dollar.

    Öl (WTI)

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    -5,86 %
    ISIN:XC0007924514WKN:792451Indikator:SMA 200 Tage

    Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des WTI-Ölpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.

    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 91,67$, was eine Steigerung von +4,96% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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