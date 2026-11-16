WTI-Ölpreis unter Druck: 200-Tage-Linie wird zur Bewährungsprobe

Zum 15. November 2026 notiert WTI bei 88,95 US-Dollar je Barrel. Gegenüber dem 8. November entspricht das einem Wochenminus von 1,55 Prozent. Nach einem Rückgang auf 86,35 Dollar stabilisierte sich der Ölpreis im weiteren Wochenverlauf. Vom Dreijahreshoch liegt der aktuelle Schlusskurs 20,8 Prozent entfernt; das Dreijahrestief übertrifft er um 61,5 Prozent.

Der WTI-Ölpreis hat in den vergangenen drei Jahren mehrfach die Richtung gewechselt. Nach Kursen um 87 US-Dollar im April 2024 geriet der Rohstoff unter Druck und erreichte am 16. Dezember 2025 mit 55,07 Dollar sein Dreijahrestief auf Schlusskursbasis. Die anschließende Rally führte am 2. April 2026 zum Dreijahreshoch von 112,25 Dollar. Danach dominierten kräftige Schwankungen. Seit dem Zwischenhoch von 103,38 Dollar Ende Oktober ist das kurzfristige Chartbild wieder angeschlagen.

200-Tage-Linie: Knapp oberhalb der Trendmarke

Der einfache Durchschnitt der letzten 200 Tagesschlusskurse einschließlich der Wochenendwerte liegt bei 88,71 Dollar. Damit beträgt der Abstand nach oben lediglich 0,27 Prozent. WTI bewegt sich somit unmittelbar an dieser langfristigen Orientierungslinie. Der geringe Vorsprung liefert noch kein belastbares Stärkesignal; ein nachhaltiges Abrutschen darunter würde das Chartbild zusätzlich belasten.

Unterstützungen und Widerstände im Blick

Die nächste Unterstützung liegt bei 86,35 Dollar am jüngsten Wochentief. Darunter rückt die mehrfach angelaufene Zone um 81 bis 83 Dollar in den Fokus. Auf der Oberseite bildet der Bereich von 90,35 bis 91,21 Dollar die erste Hürde. Darüber warten Widerstände bei 96,27 bis 96,80 Dollar sowie zwischen 102,98 und 103,38 Dollar.

Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern stellt lediglich aktuelle Informationen bereit. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung des WTI-Ölpreises berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren können auch Angebot und Nachfrage, die Geldpolitik, der US-Dollar sowie geopolitische Ereignisse Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich selbst ein umfassendes Bild zu machen.