2G ENERGY: Neuanlagen-Aufträge steigen um 585 % auf 406,5 Mio. Euro 117 0 Kommentare

Rechenzentren und Biogas sorgen bei 2G für Rückenwind: Nach einem kräftigen Auftragsschub hält der Anlagenbauer eine Milliarde Euro Auftragseingang im Gesamtjahr für realistisch.

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