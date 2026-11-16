2G ENERGY: Neuanlagen-Aufträge steigen um 585 % auf 406,5 Mio. Euro
Rechenzentren und Biogas sorgen bei 2G für Rückenwind: Nach einem kräftigen Auftragsschub hält der Anlagenbauer eine Milliarde Euro Auftragseingang im Gesamtjahr für realistisch.
Foto: adobe.stock.com
- Im dritten Quartal 2026 erreichte der Auftragseingang für Neuanlagen 406,5 Mio. Euro – ein Plus von 585 % gegenüber dem Vorjahresquartal.
- Von Januar bis September summierten sich die Auftragseingänge auf 885,9 Mio. Euro, 421 % mehr als im Vorjahreszeitraum.
- Für einen Großauftrag über 275 MW hat der Kunde die vereinbarte Anzahlung geleistet; weitere projektabhängige Meilensteinzahlungen sichern die Produktionsfinanzierung.
- Die Auslieferung der ersten Anlagen für US-Rechenzentren hat begonnen. 2G zufolge läuft der Produktionshochlauf planmäßig.
- Der deutsche Markt legte im dritten Quartal um 49,5 % auf 60,1 Mio. Euro zu, vor allem dank der zunehmenden Nachfrage im Biogassegment.
- 2G erhielt einen Auftrag über acht KWK-Anlagen mit jeweils 2 MW zur flexibleren Nutzung von Biogasanlagen. Das Unternehmen hält eine Milliarde Euro Auftragseingang im Gesamtjahr für realistisch.
Der nächste wichtige Termin, Q3 Kennzahlen und Geschäftsentwicklung, bei 2G ENERGY ist am 23.11.2026.
Der Kurs von 2G ENERGY lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 46,31EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +6,14 % im
Plus.
15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 45,72EUR das entspricht einem Minus von -1,27 % seit der Veröffentlichung.
+1,23 %
+1,95 %
-6,59 %
-23,17 %
+63,26 %
+96,34 %
+52,23 %
+987,68 %
+1.906,33 %
Jetzt bis zu 120 € Prämie sichern! Egal ob Trading, Sparen oder beides - bei SMARTBROKER+ ist für alle was dabei. Eröffnen Sie ein Depot bei Smartbroker+ und erhalten als Prämie jetzt bis zu 120 €!
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
AI generatedDieser Artikel wurde automatisch aus mehreren redaktionellen Quellen erstellt und nicht redaktionell geprüft.